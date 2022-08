Regionalfussball Zehn Geschichten aus dem regionalen Fussball zum Saisonstart der Amateure Am Wochenende startet auf den zahlreichen Fussballplätzen der Region die neue Saison. Die «Schweiz am Wochenende» hat sich in der Sommerpause bei Amateurvereinen umgehört und zehn Geschichten von Rückkehrern, Ex-Profis und neuen Trainern zusammengetragen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Ab diesem Wochenende duellieren sich auch wieder nicht ganz austrainierte Fussballer auf dem Rasen. Edgar Hänggi

Robin Hänggi ist nach einer Stippvisite in der Promotion League bei den Black Stars zurück beim SV Muttenz. Edgar Hänggi

Niedergeschlagen sass Robin Hänggi am 4. Juni auf dem Rasen der Schützenmatte. 1:4 verloren die Black Stars gegen Sion. Der negative Höhepunkt einer völlig misslungenen Rückrunde, die mit dem Abstieg endete. Dabei hatte Hänggi erst auf die Rückrunde von Muttenz auf den Buschweilerhof gewechselt. «Ich bin ein ehrgeiziger Typ, es lief gut in Muttenz und als das Angebot kam, wollte ich es packen», sagt er.

Der Stürmer vermisste das Vertrauen und er sei «zum falschen Zeitpunkt» ins Team gestossen. «Es lag ja nicht an mir, die Wende herbeizuführen. Aber es beschäftigte mich, dass ich meine Leistungen nicht bringen konnte», sagt er.

Jetzt ist Hänggi zurück in Muttenz und voller Tatendrang. «Wir haben ein starkes Team und unter der Führung von Trainer Peter Schädler machen wir laufend Fortschritte», sagt er. Hänggi wurde, vielleicht etwas vorschnell, als Nachfolger von Topskorer Manuel Alessio gesehen. «Wir sind gute Kollegen und ich hatte ihm oft zugesehen, als ich noch Junior war. Ich würde gerne sein Nachfolger sein, auch wenn ich diese beeindruckende Statistik kaum erreichen werde», so Hänggi, der in die Top 3 will.

Thomas Kym startet mit Möhlin in der 2. Liga. Edgar Händdi

Thomas Kym (29) ist einer jener Spielertypen, die jeder Trainer noch so gerne in seinem Team hat. Der blaue Dress des Zweitligisten hat er früh angezogen und dass er den Klub nochmals wechseln würde, daran glaubt er nicht. Der gross gewachsene Spieler nimmt vieles im Fussball, wie es ist: als eine schöne Freizeitbeschäftigung. Dass er kürzlich zum ersten «regionalen Spieler des Jahres» ausgezeichnet wurde, habe Kym zwar gefreut, verändere sein Leben aber nicht. «Ich bleibe, wie ich war. Es gibt auch keinen Grund, anders sein zu wollen», sagt er.

Kym mag es gerne lustig. «Ich weiss aber, wo die Grenzen sind. Wir haben sehr viele junge, talentierte Spieler im Team. Ich kann deswegen auch in der Kabine nicht den Clown markieren und auf dem Platz dann plötzlich der ernste Typ sein», sagt er. Angesprochen auf den Cupfinal, den er verpasste, meinte Kym ebenfalls pragmatisch. «Ich war überrascht vom Ergebnis und etwas traurig für alle, die dies so erleben mussten. Ich glaube aber nicht, dass es gross etwas geändert hätte, wenn ich dabei gewesen wäre», sagt Kym, der mit Möhlin auch in dieser 2.-Liga-Saison eine gute Rolle spielen will.

Zusammen mit Partner Marcel Schnarwiler stösst Christian Kern (rechts) im Wylaade auf die Erfolge des FC Oberwil an. Edgar Hänggi

Christian Kern trat vor zwei Jahren das Amt des Präsidenten des FC Oberwil an und hatte sich mit seinem Team zwei Ziele gesetzt. «Wir wollten die Finanzen ins Lot bekommen und die erste Mannschaft sollte zurück in die 2. Liga.» Bereits jetzt kann Kern zufrieden feststellen, dass beide Ziele erreicht sind.

Kern ist ein Macher, ist seit Jahren im Sport zu Hause und zieht Erfolg in der Regel an, weil er die Menschen begeistern und überzeugen kann. Oberwil hatte nebst dem Aufstieg gleich nochmals Grund zum Jubeln. Die A-Junioren holten sich im Finalspiel gegen Muttenz den Basler Cup.

Seit 2011 hilft Kern mit seiner Firma «Raum für Sport und Freizeit» zu schaffen. Daher ärgert es ihn gewaltig, dass in Sachen Infrastruktur in Oberwil einiges verpasst wird. «Wir Sportvereine fühlen uns vom Gemeinderat nicht ernst genommen. Aber in zwei Jahren sind Wahlen und da will sich wohl keiner die Finger verbrennen.» Die Bevölkerung brauche Transparenz, aber wenn man diese schaffe, würden auch Investitionen in den Sport angenommen, ist Kern überzeugt. Kern ist nicht nur Präsident, sondern mit seinem «Wylaade» auch Sponsor.

Daniel Heinzelmann kann jetzt Vereinsarbeiten auch zu Hause erledigen. Edgar Hänggi

Seit der Liveticker in Form einer App vor sieben Jahren eingeführt wurde, informierte Daniel Heinzelmann von der Spielerbank des FC Bubendorf aus die Anhänger über die Spiele der ersten Mannschaft. «Mir war bewusst, dass der Abschied von der Bank naht, denn ich wechselte beruflich wieder zu einer Bank und wollte wieder ein Privatleben», sagt er.

Den Abschied hatte Heinzelmann für den 11. Juni geplant. Dann fand das entscheidende Spiel in Courtételle statt. «Vor dem Spiel sagte mir Trainer Matthias Maeder, dass ich den Liveticker nicht bedienen dürfe. Man wollte die Konkurrenz nicht informieren.»

Heinzelmann bleibt den Oberbaselbietern jedoch erhalten. Präsident Marc Wahl machte ihn zum Leiter der Sportkommission. «Ein spannender Job, der zeitlich jedoch überschaubar ist», wie Heinzelmann sagt. Denn über Transfers entscheidet Sportchef Roland Sorg.

Aber auch sonst gebe es genug zu tun. Bubendorf musste zuletzt zweimal bis zum Ende um den Ligaerhalt bangen. «Wir haben es zweimal geschafft, dann wird es wohl auch ein drittes Mal klappen», sagt Heinzelmann.

Nach St.Gallen und Aarau jetzt Aesch – David Marazzi gefällt es. Edgar Hänggi

Beim FC Aesch trägt mit David Marazzi (37) ein Spieler neu den Dress, der auf rund 400 Spiele in den beiden obersten nationalen Ligen blicken kann. In St.Gallen und Aarau war er Publikumsliebling, weil er immer alles gab. 2018 wechselte Marazzi zu Echallens in die 1. Liga, wollte nach all den Jahren als Profi etwas zurückstecken.

In der vergangenen Saison spielte der Waadtländer in der 2. Liga bei Pully Football und stieg in die interregionale 2. Liga auf. Warum Marazzi jetzt für den FC Aesch die Schuhe schnürt und eine Bereicherung der regionalen 2. Liga ist, liegt an einer Frau. «Ich habe geheiratet und meine Frau Maria lebt in Oberwil», sagt er. Zusammen waren sie in diesem Jahr am Streller-Cup in Aesch und da gab es Gespräche mit Sportchef Six Pavkovic. Der «Fuchs» nutzte die Gunst der Stunde.

Marazzi ist ein unkomplizierter Zeitgenosse. «Ich freue mich extrem auf diese Saison. In den Trainings habe ich bereits festgestellt, dass die Deutschschweizer auch auf dieser Stufe wesentlich ernsthafter arbeiten.» Zusammen mit seiner Frau trainiert er ausserdem die E-Junioren des Vereins. Die Integration scheint geklappt zu haben.

Jeton Abazi schiesst die Tore jetzt für Nordstern. Edgar Hänggi

«Ein Verein kann nicht ewig vom vergangenen Ruhm leben», sagt Nordstern-Präsident Olivier Kapp unlängst. Sein Klub schaffte den Aufstieg in die 3. Liga. Reto Fluri, seit wenigen Wochen Sportchef und erfahren in diesem Bereich, sagt treffend: «Es war sehr wichtig, dass jetzt endlich Bewegung feststellbar ist. Nur lief der Aufstieg nicht so ab, wie er es hätte sein können. Das verhinderte einige mögliche Zuzüge.»

Nordstern schaffte es erst über ein Aufstiegsspiel gegen Türkgücü. Kurzfristig werde Konsolidierung in der 3. Liga angestrebt. «Ein Rang im oberen Drittel soll, ja muss es aber schon sein, auch wenn die Gruppe 1 stark ist», meint Fluri. Mittelfristig müsse die 2. Liga angepeilt werden.

Mit Jeton Abazi konnte Nordstern einen spielstarken Torschützen vom FC Aesch holen. «Nein, das hat nichts damit zu tun, dass wir nun den Geldhahn öffneten. Wir haben keine finanziellen Mittel, um in Sachen Transfer wirken zu können», sagt Fluri. Abazi konnte man bei der Jobsuche helfen. «Wir haben talentierte junge Spieler und mit Ejup Demiri und Bruno Mühlheim ein sehr gutes Trainer-Team. Das lässt uns hoffen», so der neue Nordstern-Sportchef.

Gilles Yapi schaut gespannt seinem ersten Trainerjahr als Aktivtrainer entgegen. Edgar Hänggi

Wenn am Samstag um 16 Uhr das Spiel der interregionalen 2. Liga zwischen den Old Boys und dem FC Pratteln angepfiffen wird, beginnt für Gilles Yapi (40) ein neuer Abschnitt. Einst Nationalspieler der Elfenbeinküste, wurde er auch Meister und Publikumsliebling in Basel. Yapi war ein Star, führte sich jedoch nie wie ein solcher auf. Nach dem Wechsel von Jonas Uebersax in den Nachwuchs des FC Basel folgt jetzt Yapis nächster Schritt, weg vom Nachwuchs- hin zum Aktiv-Trainer. «Für mich ist es eine Herausforderung. Mir macht es grossen Spass und ich lerne täglich», so der neue OB-Coach.

Gilles Yapi hatte viele gute Trainer und deshalb werde er alles, was ihm weiterhilft, sehr gerne in seine Arbeit einbauen. «Wichtig für mich ist jedoch, dass ich bleibe, wie ich bin.» In seinem Team spielt neu auch Sohn Giovani (19), der von Concordia kam. «Ich fand, er passt gut in unsere Mannschaft und ich kann Trainer und Vater sein», sagt Yapi. Die Hauptprobe gegen Aesch missriet. Doch gemäss Yapi ist sein Team trotzdem bereit. «Der Verein hat alles, damit wir in der 1. Liga spielen können. Daher muss der Aufstieg ein Thema sein», sagt er.

Kevin Schreiber setzt sich im Zweikampf energisch durch. Edgar Hänggi

Kevin Schreiber ist erst 21 Jahre alt und gilt beim FC Liestal dennoch bereits als Leistungsträger. Der ältere Sohn des ehemaligen FCB-Spielers Roger Schreiber (46) hat sein Talent in die Wiege gelegt bekommen. Kevin war beinahe während der gesamten Juniorenzeit in Gelterkinden im Team seines Vaters. «Beim Essen gehen wir jeweils die Spiele und meine Leistungen durch», erzählt er.

Bruder Loris spielt im FCB-Nachwuchs und so ist Fussball ein Dauerthema in der Familie Schreiber. Kevin wechselte im Sommer 2020 in die Promotion League, zu den Black Stars. Nach nur einer Saison nahm er jedoch das Angebot des FC Liestal an. «Es war kein zu grosser Sprung», sagt Kevin. «Mir fehlte bei Blägg aber das Vertrauen des Trainers. Die Trainings und die gesamte Erfahrung möchte ich jedoch nicht missen. Ich bereue nichts.»

Schreiber hat «etwas Respekt» vor den neuen Gegnern. Vor allem vor den Zürcher Teams, die als sehr spielstark gelten. «Der Auftakt gegen Zofingen hat es aber auch in sich. Der Vorteil ist, dass wir zu Hause spielen können. Ich denke, der Saisonstart wird für den Saisonverlauf mitentscheidend sein.»

Gabriele Stefanelli hebt den Cup für den 2.-Liga-Meistertitel in die Höhe. Edgar Hänggi

Er nahm den Pokal in die Hände, lief zu den Teamkollegen und Fans und hielt ihnen die Trophäe entgegen. Für Gabriele Stefanelli (27), Captain des FC Pratteln, war es ein sehr emotionaler Moment. Das Urgestein des Vereins, dessen Vater Toni in der Region als guter Fussballer seine Spuren hinterliess, wollte unbedingt in die interregionale 2. Liga aufsteigen. Letzte Saison klappte es dann, aber es wurde eine sehr aufwühlend.

Sportlich lief es rund. Eine Routine-Untersuchung brachte Gabriele jedoch die Diagnose eines bösartigen Hoden-Krebses. «Mir zog es den Boden unter den Füssen weg. Dank meiner Familie und dem sportlichen Umfeld hatte ich moralische Unterstützung», sagt Stefanelli. Die OP verlief gut und er gilt heute als geheilt. «Wobei bei Krebs das halt so eine Sache ist. Ich muss immer wieder zur Kontrolle und das mit einem gemischten Gefühl. Mir ist wichtig, dass wir Männer zu den Kontrollen gehen», sagt er.

Stefanelli will sich jetzt wieder auf Fussball konzentrieren und das in einer neuen Liga. «Früher war ich der Torjäger, heute eher der Vorbereiter. Nein, eigentlich bin ich beides», sagt er und lacht.

Philipp Borer – Beachsoccer hat weiterhin Priorität. Edgar Hänggi

In Röschenz wartete im Sommer Trainer Dominik Flury gespannt auf eine Nachricht von Philipp Borer. Der Beachsoccer-Nationalspieler zeigte Interesse für einen Wechsel zum Drittligisten. «Ich hatte mir vorgenommen, nochmals den Klub zu wechseln, was den Rasenfussball betrifft. Nach 22 Jahren kehre ich als Fussballer wieder in die Heimat nach Röschenz, wo meine Eltern zu Hause sind, zurück», erklärt er.

Der Laufentaler blickt im Beachsoccer auf ein sensationelles Jahr 2021 zurück. Borer, der in jungen Jahren bereits ins Ausland zum SC Freiburg wechselte, sei ein Fussballer zwischen Genie und Wahnsinn, meinen viele. «Ja, ich hatte oft eine kurze Zündschnur, habe mich aber schwer gebessert», sagt er.

In Röschenz freut man sich auf ihn. Borer erklärt, dass er, so oft es möglich sei, mit dem Team trainieren und spielen werde. Für ihn habe aber Beachsoccer weiter Priorität. «Aber alle können sicher sein: Wenn ich etwas mache, dann richtig» Diese Winner-Mentalität wolle Borer auf die Mitspieler übertragen, dann könne man gemeinsam erfolgreich sein, ist sich der Beachfussballer, der jetzt auch wieder auf dem Land spielt, sicher.

