Alle Sport News aus der Region Basel

08:43 Uhr 19. August 2022

Das Regiosport-Programm vom Wochenende

Fussball:



In der Promotion League steht die dritte Runde an. Die U21 des FC Basel spielt am Samstag um 17 Uhr gegen die Reserve des FC St. Gallen. Mit einem Sieg liegt für die Basler die Tabellenführung drin, weil fast alle anderen Teams im Schweizer Cup spielen und nicht in der Liga.



In der NLA der Frauen startet am kommenden Wochenende die Saison. Der FC Basel trifft hier auswärts auf den FC Aarau (Samstag 16 Uhr). Die neue Trainerin Katja Greulich erwartet zum Auftakt einen Sieg, denn ihre FCB-Frauen wollen auch in dieser Saison oben mitspielen.



In der 1. Liga wird ganz normal gespielt. Concordia Basel trifft schon am Freitag (20.15 Uhr) zuhause auf Bassecourt. Der SC Dornach spielt am Samstag (18 Uhr) in Emmenbrücke. Die Black Stars haben spielfrei.



Die 2. Liga interregional startet wie auch die anderen Amateurligen an diesem Wochenende in die neue Saison. Zum Auftakt der Gruppe 3 kommt es zum Derby zwischen OB und Pratteln (Samstag, 16 Uhr). Liestal startet zur gleichen Zeit zuhause gegen Zofingen. Und Binningen trifft am Sonntag 14 Uhr auf Bubendorf. Der SV Muttenz hat spielfrei.



Das grösste Spiel des Wochenendes bestreitet am Sonntag (ab 16 Uhr) der FC Allschwil. Im Schweizer Cup ist der FC Basel beim 2.-Liga-Team zu Gast. Das Spiel wird auf der Schützenmatte ausgetragen.



Handball:



In Birsfelden findet an diesem Sonntag der traditionelle TVB-Cup statt. Der RTV Basel trifft im Halbfinale (10 Uhr) auf den Gastgeber TV Birsfelden aus der NLB. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Gossau (NLB) und Genf (NLA). Das Finale steigt dann um 16.15 Uhr.

Unihockey:



Auf dem Barfi gastiert am Samstag die Street Floorball Tour, wo jeder, der mit einem Schläger auftaucht mitspielen kann. Am Vormittag startet der Family Cup. Am Nachmittag wird dann in der Open Kategorie gespielt.



Ausserdem findet an diesem Wochenende die von NLA-Aufsteiger Unihockey Basel Regio organisierte Stöckli Unihockey Challenge statt. Mit dem letztjährige Vizemeister und Rekordmeister Wiler-Ersigen und den Unihockey Tigers freut sich das Turnier erstmals auf zwei starke NLA-Teams. Das Traditionsturnier findet in der neuen Heimhalle von UBR im Pfaffenholz statt. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 10.30 Uhr: UBR - Unihockey Tigers (NLA)

Samstag, 15.30 Uhr: UBR - SV Wiler Ersigen (NLA)

Sonntag, 16 Uhr: Platzierungsspiel UBR

Eishockey:



Der EHC Basel testet am Samstag auswärts 1b 18.30 Uhr in Lustenau.