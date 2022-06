Alle Sport News aus der Region Basel

20:54 Uhr 24. Juni 2022

Das Regiosportprogramm am Wochenende

- Handball: Am Samstag und Sonntag findet das 20. ATV Handballturnier statt. An diesem werden 66 Teams in 10 Kategorien teilnehmen. Das Programm und alle weitere Infos finden Sie hier.

- Football: Für die Gladiators beider Basel steht am Samstag das letzte Heimspiel der Saison an, ehe es auswärts in die Playoffs geht. Zu Gast ist sind die Tigers aus Thun, Anpfiff ist um 18 Uhr im Rankhof.

- Baseball: Die Therwil Flyers treffen am Sonntag in einer Doppelrunde auf die Zürich Challengers. Um 11 und um 14 Uhr beginnen die Partien in Therwil.

- Leichtathletik: Im Letzigrund in Zürich stehen die Schweizer Meisterschaften an. Unter anderem kämpfen Jason Joseph (110 Meter Hürden), Finley Gaio (110 Meter Hürden, Mehrkampf, Weitsprung), Pascal Stöcklin und Lea Bachmann (beide Stabhochsprung) und Selina von Jackowski (110 Meter Hürden) um eine Medaille.

- Weidling Paarfahren: Am Wochenende findet das 24. Nationale Weildung Freundschafts-Paarfahren auf dem Rhein statt. Organisiert wird das ganze durch den Wasserfahrverein Horburg Basel. Insgesamt 300 Wasserfahrer von 25 Vereinen auf 5 Kantonen werden ihr Können messen. Mehr Infos finden Sie hier.

- Beachvolleyball: Der Basler Yves Haussener tritt an diesem Wochenende beim King of the court in Hamburg an und überstand bereits die erste Runde mit seinem Partner Quentin Métral.