Alle Sport News aus der Region Basel

18:07 Uhr

Das ist das Regiosportprogramm vom Wochenende

- Beachhandball: Am Samstag und Sonntag wird auf den Beachvolleyball-Feldern im Joggeli Beachhandball gespielt. Das EBT Copaca-Bâle Open beinhaltet ein Männer- und ein Frauenturnier und ist auch online hier live mitzuverfolgen.

- Fussball: Das Basler Cupfinale in Reinach bietet an allen drei Tagen Unterhaltung. Während Freitagabend die Senioren ihre Spiele austragen, kommen am Samstag die Junioren zum Zug, ehe die Herren (Möhlin-Riburg gegen Allschwil) um 18 Uhr den Gewinner des Basler Cups ausspielen. Der Sonntag steht ganz im Sinne der Mädchen- bzw. Damenmannschaften. Das vollständige Programm finden sie hier.

- Football: Die Gladiators Basel laufen am Samstag zu ihrem letzten Auswärtsspiel der regulären Saison auf. Ihnen gegenüber stehen um 18 Uhr die Geneva Seahawks.

- Baseball: Am Sonntag steht erneut eine Doppelrunde für die Therwil Flyers an. Auswärts treffen sie auf die Hünenberg Unicorns.

- Rollschuhkunst: Der Rollschuh-Sport Basel trägt die diesjährigen Schweizer Rollschuhkunst-Meisterschaften aus. In der Rollsport-Halle Morgarten gibt es ab Samstag 08.15 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr Programm. Der genaue Zeitplan und alles rund um das Event gibt es hier.