Alle Sport News aus der Region Basel

07:57 Uhr 7. November 2022

Kevin Schläpfer kehrt zum EHC Basel zurück

Er wird Sportchef: Zur neuen Saison hat der EHC Basel mit Kevin Schläpfer einen grossen Namen verpflichtet. Marc Schumacher/Freshfocus

Kevin Schläpfer wird Sportchef beim EHC Basel



Er ist in Basel geboren, wuchs in Sissach auf und lernte bei Zunzgen-Sissach das Eishockeyspielen. Auch für den EHC Basel war Kevin Schläpfer zwischen 1986 und 1988 in der NLB auf dem Eis aktiv. 35 Jahre nach seinem Abschied in Richtung NLA (wo der Mittelstürmer mit Lugano Meister wurde) und später auch als Trainer oder Funktionär in Biel, Kloten oder zuletzt als Sportchef in Langenthal kehrt Kevin Schläpfer nach der Saison heim.

Den EHC hat er seit seinem Abschied nie aus den Augen gelassen, regelmässig war Schläpfer in der Halle anzutreffen und Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit dürften schon in den vergangenen Jahren immer wieder stattgefunden haben. Doch jetzt hat man eine Lösung gefunden und der EHC konnte den Coup, der die Verpflichtung eines solch grossen Namens für den Swiss-League-Aufsteiger ohne Frage ist, verkünden.

Der EHC Basel teilt am Dienstag mit, dass der 52-Jährige ab der kommenden Saison «Head of Sports» wird, wie man heutzutage das Amt des Sportchefs nennt. Schläpfer wird die sportlichen Geschicke der Swiss-League-Mannschaft verantworten und auch die sportliche Führung des Nachwuchses übernehmen und damit die Nachfolge von Oli Schäublin antreten, der beim EHC in den letzten Jahren mehrere Jobs gleichzeitig innehatte und sich in Zukunft auf andere Aufgaben konzentrieren will. (jaw)