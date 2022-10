Alle Sport News aus der Region Basel

15:30 Uhr 30. September

Das Regiosport-Programm

Fussball: In der Promotion League trifft die Nachwuchsequipe des FCB bereits am Freitagabend auf den FC Luzern. Anpfiff im Leichtathletik-Stadion Basel ist um 19 Uhr. In der 1. Liga müssen alle drei regionalen Teams auswärts ran. Die Black Stars treffen am Samstag um 16 Uhr auf den FC Köniz, Concordia Basel geht um 19 Uhr gegen den FC Thun Berner Oberland U21 auf Punktejagt. Am Sonntag um 15 Uhr folgt der FC Dornach gegen den FC Langenthal. Die Frauen des FCB bekommen es zuhause am Samstag um 18 Uhr mit Servette zu tun.

Eishockey: Der EHC Basel spielt am Wochenende eine Doppelrunde. Am Freitagabend um 20 Uhr spielen sie auswärts in Winterthur, am Sonntag ist um 17 Uhr Langenthal zu Gast in Basel.

Handball: Der RTV Basel empfängt am Samstagabend um 18 Uhr den GC Zürich.

Basketball: Die Starwings Basel starten am Samstag in die neue Saison. Um 17:30 Uhr beginnt das Spiel in Boncourt.