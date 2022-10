Alle Sport News aus der Region Basel

10:25 Uhr 14. Oktober 2022

Das Regiosport-Programm vom Wochenende

- Fussball: Die Nachwuchsequipe des FCB misst sich am Samstag um mit der Nachwuchsequipe des FC Zürich. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Leichtathletik-Stadion in Basel. Die Frauen des FCB treffen ebenfalls Samstag auf GC Zürich. Beginn der Partie ist um 18 Uhr im GC/Campus in Niederhasli. In der 2. Liga interregional kommt es am Samstag um 17 Uhr zum Nachbardorf-Derby zwischen dem FC Pratteln und dem SV Muttenz.

- Eishockey: Auch der EHC Basel muss am Samstag im Derby ran. Auswärts wartet der EHC Olten, der aus neun Spielen bisher acht Siege verzeichnen konnte. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr in der Eisbahn Kleinholz in Olten.

- Basketball: Die Starwings treffen am Samstag zu Hause auf das bisher ungeschlagene Team aus Monthey-Chablais. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Birsfelden.

- Unihockey: Unihockey Basel Regio trifft am Samstag im Cup-Achtelfinale auf den aktuellen Tabellenzweiten der NLA GC Unihockey. Beginn der Partie ist um 17 Uhr in der Sporthalle Pfaffenholz in Basel. Am Sonntag treffen die Basler dann in der Liga auf den Tabellenvorletzten aus Malans. Die Partie beginnt um 17 Uhr in der Sporthalle Lust in Maienfeld.

- Overground Games: Der Verein The Ninja Concept veranstaltet am Wochenende die Overground Games. Die Wettkämpfe finden in den Kategorien Ninja Sport, World Chase Tag und Parkour statt. Ebenfalls wird das Swiss Parkout Tour Finale ausgetragen und der Schweizer Meister im Ninja Sport gekürt.