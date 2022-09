Alle Sport News aus der Region Basel

16:54 Uhr 6. September 2022

Auch Ruud und Musetti an den Swiss Indoors

In rund eineinhalb Monaten beginnen die Swiss Indoors in Basel. Wie die Veranstalter nun am Dienstag mitteilen, konnten zwei weitere Top-30-Spieler gewonnen werden: Der Norweger Caspar Ruud (ATP 7) und Italiens Jungstar Lorenzo Musetti (ATP 30). Ruud war in diesem Jahr Finalist an den French Open, Musetti gewann das Turnier am Hamburger Rothenbaum.

Bereits bekannt waren die Starts in Basel des Spaniers Carlos Alacaraz (ATP 4) sowie von Kanadas Felix Auger-Aliassime (ATP 8). Beide werden am «Super Monday» (24. Oktober), an welchem Alvaro Soler für die Musik sorgen wird.

Das grosse Highlight aber ist und bleibt das Comeback des zehnfachen Basel Titelhalters Roger Federer (Protected Ranking ATP 9). Neben Federer startet mit Dominic Stricker (ATP 127) ausserdem ein zweiter Schweizer. Er hat die erste von insgesamt drei Wildcards zugesprochen bekommen. (bz)