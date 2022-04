Alle Sport News aus der Region Basel

UBR besiegt Sarnen auch in Spiel fünf und steigt in die NLA auf ++ Grünes Licht für Länderspiel in Basel ++ Basels Sportler*innen des Jahres geehrt

Was machen die regionalen Spitzenteams Sm'Aesch, Starwings, RTV und EHC? Und was passiert sonst noch so Sportliches rund um Basel? In unserem Blog «Regiosport aktuell» haben Sie die Übersicht.