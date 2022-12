Die besten Regiosport Geschichten des Jahres 2022

Regiosport-Highlights Aufstieg, EM-Sieg, Playoff-Drama: Sieben Athleten erzählen ihre Geschichte des Jahres 2022 Das Erlebte werden sie so schnell nicht vergessen: Volleyballerin Madlaina Matter, Kanu-Europameister Jan Rohrer, Thomas Büsser und Nicolas Schwob, zwei Aufstiegshelden von EHC und UBR, Allschwil-Captain Nico Lomma, Hürdensprinter Finley Gaio und FCB-Trainerin Danique Stein erzählen von ihrem sportlichen Highlight im Jahr 2022. Jakob Weber Jetzt kommentieren 25.12.2022, 05.00 Uhr

In den Morgenstunden des 11. März feierten die EHC-Fans die Ankunft der Aufstiegshelden in Basel. zvg

«Im Playoff-Halbfinal gegen das ebenfalls aufstiegswillige Martigny – also dem vorgezogenen Aufstiegsfinal – waren wir in der Best-of-Five-Serie 2:1 in Führung und hatten den ersten Matchpuck. Wir fuhren am Spieltag mit dem Bus von Basel ins Wallis. Schon im Car war eine extrem angespannte Stimmung. Jeder war auf sich fokussiert und nicht in Plauderlaune.

Ich überlegte mir, ob ich als Captain direkt vor dem Spiel noch einmal einen Input geben muss. Ich entschied mich dafür und appellierte ans Team, dass heute die kleinen Einzelheiten entscheidend sind, um unseren grossen Traum, auf den wir seit Jahren hinarbeiten, zu erfüllen.

Trotzdem legten wir einen Fehlstart hin und lagen schnell 0:2 hinten. In der Drittelpause haben sich dann die Fesseln gelöst. Es gab kein Taktieren mehr, wir spielten einfach offensiv und extrem aggressiv und das ist dann bei unserer Qualität, die wir im Kader haben, für jeden Gegner schwer.

Und weil wir das Spiel drehen konnten und am Ende 5:2 gewannen, waren die Emotionen noch grösser. Wir waren in diesem Spiel am Boden und durften am Ende doch den Aufstieg feiern. Eine unglaubliche Dramaturgie.

Gefeiert wurde mit reichlich Alkohol und Ballermann-Musik. Ich persönlich habe es aber bei einem Bier belassen, weil ja noch die Finalserie gegen Huttwil anstand und ich diese trotz sicherem Aufstieg gerne gewinnen wollte. Es war mir wichtig, als Meister aufzusteigen, was uns dann ja auch gelang.»

Thomas Büsser darf nach dem 3:2-Sieg in der Finalserie gegen Huttwil den Pokal für die Schweizer Amateurhockey-Meisterschaft in die Luft stemmen. Marc Schumacher/Freshfocus

Sm’Aesch Pfeffingen gewann kurz vor Ostern am 8. April ein spektakuläres Playoff-Finalspiel gegen Neuchâtel UC und glich den Final kurzfristig aus. Sacha Grossenbacher

«Das zweite Spiel in der Finalserie gegen Neuchâtel war sehr speziell. Zum ersten Mal waren Zusatztribünen im Löhrenacker aufgebaut worden und damit so viele Zuschauer wie noch nie in der Halle. Meine Schwester hat mir später erzählt, dass es auf der Hinfahrt wie bei einem FCB-Spiel Fans in Zug und Tram hatte.

Von den Fans getragen konnten wir den Favoriten überraschen und NUC unser Spiel aufzwingen. Wir lagen nach dem Gewinn des ersten Satzes in einer engen Partie mit 1:2-Sätzen im Rückstand. Doch wir gaben nicht auf und konnten das Spiel dank der Unterstützung der Fans noch drehen.

Im fünften Satz waren wir im Flow. Alles hat geklappt und es ist schon ein sehr tolles Gefühl, einen Fünfsätzer zu gewinnen. Da steht das Spiel nach über zwei Stunden hartem Kampf auf Messers Schneide. Wenn du dann gewinnst, ist das natürlich sehr schön. Die Welle mit dem Publikum im Anschluss hat mir eine Gänsehaut beschert. Ein sehr tolles Gefühl und ein Erlebnis, an das ich mich gerne zurückerinnere.

Durch den 3:2-Sieg konnten wir die Finalserie zum 1:1 ausgleichen. Feiern lag aber nicht gross drin, weil schon drei Tage später das nächste Spiel stattfand. Leider konnten wir das Momentum aus diesem Heimspiel nicht mit in die Serie nehmen und verloren den Final schliesslich mit 1:3-Spielen.»

Capitaine Madlaina Matter steuerte beim 3:2-Sieg neun direkte Punkte bei. Kenneth Nars

Am 5. April jubelt Unihockey Basel Regio nach einem 4:1-Sieg in Sarnen über den Aufstieg in die NLA. Eveline Beerkircher

«Mit einer 3:1-Führung im Gepäck fuhren wir nach Sarnen, um den Aufstieg in die NLA gleich bei der ersten Gelegenheit klarzumachen. Aufgrund der Historie mit den zwei verlorenen Aufstiegsserien und zwei coronabedingten Jahren ohne Aufsteiger war der Druck gross und wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass das Momentum in dieser Serie wieder kippt.

Es war ein komisches Spiel. Lange fielen gar keine Tore, wir begannen mit den Schiedsrichtern zu hadern und kassierten dann kurz vor Ende des zweiten Drittels das 0:1. Das hat uns schon verunsichert und die Gedanken an die vergebenen Matchbälle 2019 gegen Thun waren wieder da.

Ich muss zugeben: Es war auch etwas Verzweiflung dabei, als ich in der 44. Minute von der Seite einen Schuss abfeuerte. Doch der ging rein und war der Beginn der Wende. Denn von nun an fielen die Tore im Vierminutentakt. Wir gewannen mit 4:1 und erreichten, was uns so lange nicht vergönnt war: den Aufstieg in die NLA.

Sarnen tat mir leid, weil wir mit unseren Fans, Lametta und Champagner noch lange in ihrer Halle feierten. Ich weiss noch, wie ich mit Dennis Kramer, Patrick Mendelin und Goalie Christian Coray, die wie ich schon dabei waren, als wir 2017 in die NLB aufstiegen, in der Kabine zusammensass und den Moment genoss. Ein sehr spezieller Moment.»

Nicolas Schwob trifft hier zum wichtigen 1:1. Die Aktion in der 44. Minute leitet die Wende ein. zvg

Lou Bénard, Imane Saoud und Jana Kaiser bejubeln Doppeltorschützin Saoud, welche die Tür zum Final weit aufstiess. Klaus Brodhage

«Motivationstechnisch war es für mich vor dem Halbfinal-Hinspiel im Playoff gegen Meister Servette leicht. Wir spielten unter meiner Leitung das 21. Ligaspiel am 21. Mai. Dass die 21 meine Trikot- und Glücksnummer war, ist bekannt. Das gab uns Sicherheit.

Aber eigentlich bin ich gar nicht abergläubisch. Wir spürten schon die ganze Woche, dass etwas möglich war. Das frühe 1:0 war ein Spielzug zum Geniessen. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn du als Trainerin merkst, dass heute alles funktioniert. Das war so ein Tag. Es war ein TV-Spiel. Mega viele Zuschauer waren da. Es war perfekt. Wir haben Servette an die Wand gespielt und völlig verdient 2:0 gewonnen. Die Tür zum Final stand weit offen.

Ich habe meinen Spielerinnen dann auch erlaubt, den Sieg zu feiern. Doch übertrieben hat es niemand. Alle legten am Sonntag freiwillig die Füsse hoch, um am Montag im Training wieder 100 Prozent zu geben.

Das Rückspiel tut heute noch weh. Wir kassierten vier Minuten vor Schluss das 0:2 und verloren dann im Elfmeterschiessen. Ich denke noch heute hin und wieder daran zurück und überlege mir, was passiert wäre, wenn wir die Elfmeter versenkt hätten. Aber mehr mit einem Schmunzeln.»

Danique Stein verlor mit ihrem Team das Rückspiel 0:2 und schied dann im Elfmeterschiessen aus, weil zwei Basler Spielerinnen scheiterten. Martial Trezzini / KEYSTONE

Beim Start des EM-Finals am 29. Mai ist Jan Rohrer (ganz rechts) so nervös, dass er deutlich später als seine Gegner im Wasser landet. David Llorente

«Die Europameisterschaft in der Slowakei war eigentlich mein erster Titel-Wettkampf bei der Elite. Ich war vorher nur an zwei Weltcups am Start und wusste darum nicht genau, was mich erwartet. Ich war 2021 zwar Vizeweltmeister bei der U23, aber bei den Erwachsenen doch ein Underdog und dementsprechend nervös. Als ich in der Qualifikation am Samstag dann die zweitschnellste Zeit fuhr, war ich extrem überrascht. Denn eigentlich bin ich im Head-to-Head ab den Viertelfinals (immer vier gegeneinander und zwei kommen weiter) besser als im Einzel an der Qualifikation.

Vom Sonntag habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich war im Tunnel und noch nervöser als am Tag zuvor. Im Vorlauf und im Halbfinal gewann ich und durfte so im Final die beste Position auswählen. Weil ich auf keinen Fall einen Frühstart, der die Disqualifikation bedeutet, machen wollte, war meine Reaktionszeit schlecht. Doch sobald mein Kanu im Wasser war, konnte ich mit den ersten Paddelschlägen und auch dank der besten Position ganz links die Führung übernehmen und bis ins Ziel retten.

Richtig geniessen konnte ich diesen grossen Erfolg nicht. Erst sass ich zwei Stunden in der Dopingkontrolle, dann fuhren wir mit dem Teambus über Nacht zurück nach Basel, wo ich in den Zug nach Biel stieg, um rechtzeitig in der Vorlesung für mein Sportstudium in Magglingen zu sitzen.

Dennoch: Der EM-Titel gibt mir Aufschub – mental aber auch finanziell – sodass ich guten Mutes bin, das Endziel, eine Olympiamedaille, zu erreichen. 2024 in Paris ist die Kanu-Wildwasser-Disziplin Slalom Extreme erstmals olympisch.»

Der Finallauf im Video. Youtube

Finley Gaio liess im EM-Final über die 110 Meter Hürden am 17. August drei Gegner hinter sich und wurde völlig überraschend Fünfter. Imago

«Eigentlich bin ich enttäuscht nach München an die EM gereist. Denn als Zehnkämpfer hatte ich die Qualifikation um zwei Ränge verpasst. Zum Glück war ich über die 110 Meter Hürden so schnell, dass es für die Qualifikation reichte. Mein Ziel war lediglich, eine persönliche Bestzeit zu laufen. Das ist mir schon im Vorlauf am Dienstag gelungen, wo ich 13,46 Sekunden lief und damit sechs Hundertstel schneller als jemals zuvor.

Mir kam entgegen, dass der Lauf morgens um 9.30 Uhr war. Als Zehnkämpfer bin ich es gewohnt, früh zu laufen. Die reinen Hürdensprinter laufen lieber am Abend. Ohne Druck ging ich in den Halbfinal und die Witzeleien, die ich mit meinem Trainingspartner Jason Joseph vor der EM gemacht hatte, als wir uns vorstellten, wie es wäre, wenn wir beide in den Final kommen, waren plötzlich Realität.

Nach meinem Halbfinal musste ich zwei weitere Läufe abwarten, ehe klar war, dass ich als einer von zwei Zeitschnellsten auch trotz Rang 4 noch in den Final durfte. Als das Warten endlich vorbei war, mussten die Emotionen raus, wie man auf den TV-Bilder sehr gut sehen kann.

In der Stunde bis zum Finallauf habe ich nicht mehr viel gemacht oder gedacht. Ich wollte einfach nur ins Ziel kommen und da zwei Gegner strauchelten und ich einen besiegte, war ich plötzlich Fünfter. Das war im Moment schwer zu realisieren. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das etwas Krasses ist, was ich geleistet habe. Vor allem, weil ich eigentlich ein Mehrkämpfer bin. Dort sehe ich auch trotz des EM-Erfolgs über die Hürden meine Zukunft. Es macht mir mehr Spass und ich habe mehr Potenzial.»

Der Finallauf im Video. Youtube

Captain und Geburtstagskind Nico Lomma führt den FC Allschwil in der 1. Cup-Runde gegen den FC Basel auf die Schützenmatte. Urs Lindt / freshfocus

«Die Geschichte beginnt eigentlich schon im Mai. Im Basler Cupfinal. Das war für uns alles etwas Neues, weil wir vor dem Abstieg in die 2. Liga nicht teilnahmen und Allschwil schon ewig nicht mehr gewinnen konnte. Ich wusste schon nach wenigen Minuten, dass wir gegen Möhlin gewinnen. Dass es am Ende 8:0 ausging, konnte keiner ahnen.»

Die Auslosung habe ich alleine in der Mittagspause bei der Arbeit verfolgt. Ich verstand den Modus gar nicht richtig, da der Verband ja wieder regionale Derbys fördern wollte und plötzlich wurden wir zusammen mit dem FCB gezogen. Unglaublich, aber schwer zu realisieren. Ich bin schon ganz lange FCB-Fan, habe mit Vater und Onkel zusammen ein Jahresabo und gehe so oft wie möglich ins Joggeli.

Am Spieltag selber haben wir die Abläufe nicht gross verändert. Das war ein Wunsch des Mannschaftsrats. Wir machten mit dem Car lediglich einen Abstecher zum Dorfplatz, wo ein Fanmarsch organisiert worden war.

Das Einlaufen zum Warmmachen hat mich am meisten beeindruckt. Das Stadion war schon rappelvoll, auch die FCB-Fans waren da, schrien rein und zündeten Pyrotechnik. Da wurde ich nervös, denn du fühlst dich für wenige Momente wie ein Profi. Es waren am Ende mehr als doppelt so viele Leute da wie vor drei Jahren gegen Sion.

Im Spiel selber war die Nervosität wieder weg. Wir hatten Glück, dass der FCB nicht mit der Stammelf auflief und nicht wie Sion damals mindestens zehn Tore schiessen wollte. Die waren verbissener und Trainer Henchoz hat 90 Minuten durchgebrüllt. Doch auch die FCB-Spieler sind in ihren Bewegungsabläufen flink und unglaublich gut eingespielt. Das war schon beeindruckend. Doch mit dem Ergebnis von 0:5 konnten wir trotzdem zufrieden sein, auch wenn wir gerne noch einen Ehrentreffer geschossen hätten.

Gerne hätte ich noch ein Trikot abgestaubt, aber ich musste als Captain und Geburtstagskind so viele Interviews geben, dass später schon alle verschwunden waren. Immerhin habe ich so noch mein eigenes Trikot von diesem denkwürdigen Spiel.»

