Reportage: Schweizer Exporte beim SC Freiburg

Reportage Abhebeverbot! Weshalb beim SC Freiburg so viele Schweizer Exporte Bundesliga-Luft schnuppern Freiburg ist nah. Nicht nur darum ist der SC zur beliebtesten Adresse für schweizerische Exporte geworden. Über ein Dutzend von ihnen versucht es derzeit beim etwas anderen Bundesligaklub. Ein Besuch bei der helvetischen Gemeinde im Schwarzwald. Lea Meister 18.05.2022, 05.00 Uhr

Die Kulisse lässt Fussballfanherzen höher schlagen. Bild: Lea Meister

«Gleich gehen wir ins Fünf-gegen-fünf rein.» Federico Valente, der Trainer der U19 des SC Freiburg, treibt seine Mannen im Nachmittagstraining an. Es regnet seit Stunden an diesem Freitag Anfang April. Über dem Nachwuchsleistungszentrum im Schwarzwald, wo die Junioren wohnen und verpflegt werden, hängt eine dichte Nebelschicht. Fast schon mystisch mutet der Anblick der dunklen Tannen an, die den Campus umgeben. Fussballromantiker würden sagen, dies sei der perfekte Ort für ihren Lieblingssport.

Glamour versprüht das Gelände wenig. Neben dem Wohngebäude und dem Möslestadion, in welchem die Heimspiele der Nachwuchsmannschaften ausgetragen werden, gibt es mehrere Trainingsfelder. Während die Jüngeren auf dem Kunstrasen zusammenkommen, darf sich die U19 auf dem echten Grün aufwärmen. Es bläst ein kalter Wind, und das Feld gleicht einem Sumpf. Von diesen Umständen lässt sich keiner der Spieler unterkriegen, der Einsatz stimmt.

Das Wohngebäude auf dem Campus. Bild: Lea Meister

Valentes Anteil an den Zuzügen aus der Heimat

Mit seinem fünfköpfigen Staff leitet Federico Valente die Übungen. Der gebürtige Solothurner betreute zuvor im FC Zürich die U16 und waltete als Videoanalyst der Profis. Heute gehört er zur grössten Minderheit im Klub. Gleich sieben Spieler, zwei Spielerinnen sowie vier Trainer aus der Schweiz stehen derzeit in Freiburg unter Vertrag; bei keinem anderen ausländischen Verein ist die helvetische Gemeinde so gross.

Federico Valente beim Training seiner U19. Bild: Lea Meister

Namentlich für Nachwuchskräfte stellt der SC nunmehr die beliebteste Adresse für den ersten Schritt fernab der Heimat dar. «Daran bin ich bestimmt nicht ganz unschuldig», sagt Valente, der sich als «Italoschweizer» bezeichnet. 2017 folgte er dem Ruf seines Landsmanns Thomas Stamm, der nach einer Aktivkarriere als zuverlässiger Challenge-League-Spieler bei Winterthur und Schaffhausen und Traineranfängen in der Heimat über die Grenze zog.

Thomas Stamm wurde 2021 in die U23 befördert, die er seither trainiert. Markus Brütsch / SPO

In seinen bislang sieben Jahren als Nachwuchscoach in Freiburg hat sich der 39-jährige Stamm einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Gerne bezeichnen ihn deutsche Medien als «den nächsten Christian Streich». Im vergangenen Sommer wurde er in die U23 befördert, Valente übernahm die U19.

Einen Schweizer zieht es zum DFB

Seit die beiden in Freiburg tätig sind, hat der Import helvetischer Talente stetig zugenommen. Die Schweizer Trainerdelegation ergänzen der Aargauer Athletiktrainer Daniel Wolf sowie der Basler Andreas Kronenberg, Torwarttrainer der ersten Mannschaft. Goaliekreise beschreiben ihn als ebenso prägend wie den legendären Gerry Ehrmann, der unter anderem Kevin Trapp, Roman Weidenfeller und Tim Wiese geschult hat.

Schon heute amtet er auf Honorarbasis als Torhütertrainer der Bundeself, im Sommer wird er fester Bestandteil des DFB-Trainerstabs. Dem «Kicker» sagte SC-Chefcoach Christian Streich: «Der Verlust wiegt sehr schwer. Für mich ist er ein extrem wichtiger Mensch, der ein enormes Gespür hat für die Mannschaft und mich über all die Jahre super unterstützt hat.»

Christian Streich, Cheftrainer des SC Freiburg. Bild: Tom Weller / AP

Zwischen familiärem Umfeld und dem Kampf um die Champions-League-Plätze

Mit seiner unverstellten Ehrlichkeit und seiner kultigen Art ist Streich aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken. Seit 1995 ist er im Verein, seit zehn Jahren als Cheftrainer des Fanionteams. Er vertritt Werte, die im ganzen Verein hochgehalten werden. Und er steht für die Kontinuität und die Konstanz, die Freiburg so einzigartig machen, auch wenn sich die Ausgangslage stark verändert hat. Bei Streichs Amtsantritt war Freiburg Schlusslicht der Bundesliga und stetiger Abstiegskandidat, der sich in der Rolle des Aussenseiters gefiel und die Gemütlichkeit zelebrierte.

DIE SCHWEIZ BEIM SC FREIBURG Trainer Andreas Kronenberg (47 Jahre) Goalietrainer 1. Mannschaft Daniel Wolf (41) Athletiktrainer 1. Mannschaft Thomas Stamm (39) U23 Federico Valente (46) U19 Michael Bürgin (31) U14 Spielerinnen und Spieler André Barbosa da Silva (21) U23 Nishan Burkart (22) U23 Guillaume Furrer (21) U23 Lars Hunn (22) U23 Till Mühlethaler (18) U19 Joël Ribeiro (19) U19 Ifechukwu Ogbus (16) U17 Svenja Fölmli (19) Frauen Riola Xhemaili (19) Frauen

In dieser Saison schnupperte der SC Freiburg sogar an den Champions-League-Plätzen, er steht an diesem Samstag (20 Uhr) erstmals im DFB-Pokalfinal und zählt mit seinem Budget zum Mittelfeld der Liga. Am familiären Umfeld und der Bodenständigkeit des Vereins soll dies aber nicht rütteln. Schliesslich ist Freiburg genau deswegen eine begehrte Destination für Talente – gerade aus dem Nachbarland.

Einfacheres Einleben für junge Talente aus der Schweiz

Ein Dutzend Schweizer schnürte bereits für den SC die Schuhe, so viele wie bei kaum einem anderen deutschen Verein. Für einige war es nur eine Durchgangsstation, wie für Alain Sutter, Roman Bürki oder Gelson Fernandes; andere wie Oumar Kondé, Bruno Berner oder Admir Mehmedi blieben länger. Dass sich nun gleich mehrere daranmachen, in deren Fussstapfen zu treten, dafür sorgen die Verbindungen von Federico Valente und Thomas Stamm.

Die U19 bespricht das bevorstehende Fünf-gegen-fünf im Nachmittagstraining. Bild: Lea Meister

Nicht selten holen sie Talente, die sie bereits in ihrem Heimatland trainiert haben. Aktuellstes Beispiel ist Nishan Burkart: Der 22-jährige Aarauer spielte einst im FCZ-Nachwuchs unter Valente, nach einem Umweg über Manchester United sind die beiden nun wieder vereint. Burkart läuft hauptsächlich in der U23 auf, gehört aber dem Profikader an und feierte seine Bundesliga-Feuertaufe vor einem Jahr.

Nishan Burkart, der über den FCZ und Manchester United zum SC kam. Bild: zvg

Doch auch ohne persönliche Bindungen hat Freiburg gute Argumente. Da ist natürlich die Nähe – geografisch wie kulturell und sprachlich. Das macht das Einleben deutlich einfacher als bei einem weit entfernten Verein, zumal Verwandte und Bekannte jederzeit vorbeikommen können für einen Matchbesuch, ein Essen oder ein Gespräch.

Da ist aber auch das Image, das sich der SCF in den letzten Jahren aufgebaut hat – nicht zuletzt dank Stamm und Valente. Die ausgeprägte Bodenständigkeit und Bescheidenheit schwingen in jeder Aussage mit. Valente etwa will sich nicht mit den Erfolgen seiner ehemaligen Schützlinge brüsten. «Das wäre grosskotzig», winkt er ab. «Schliesslich ist jeder Spieler selbst verantwortlich für sein Tun.»

Mehr Menschlichkeit

Fürs Fünf-gegen-fünf wechselt die U19 auf einen Platz, der noch nicht so stark unter dem anhaltenden Regen gelitten hat. Trotz der misslichen Bedingungen sind Niveau und Stimmung gut. Die Jungs feuern sich gegenseitig an, Valente gibt Anweisungen, und die Pässe kommen scharf – und doch zentimetergenau an. Auffällig sind dabei die physischen Unterschiede im Team: Einige sind deutlich grösser, andere muskulöser.

Einer der Schmächtigeren besticht mit feiner Ballbehandlung und schnellen Bewegungen und Finten. Sein Name: Joël Ribeiro, Schweizer U19-Nationalspieler und eines der vielversprechendsten Talente des Landes. Der ehemalige Lausanne-Junior gehört Juventus, sein neuer Berater Milo Malenovic riet ihm jedoch zu einem Wechsel auf Leihbasis in den Schwarzwald.

Menschlichkeit, Ruhe, Geduld

«Freiburg ist gerade für junge Spieler eine sehr gute Adresse. Wenn man Gespräche führt mit Klubvertretern, merkt man gleich, was das für ein toller Klub ist mit guten Menschen», sagt Malenovic, der neben Ribeiro auch U23-Spieler Guillaume Furrer betreut. Er lobt die hohe Qualität der Trainer und die klare Spielidee, die für alle Teams gelte. Zudem sei das Talentmanagement hervorragend.

Die U19 bei der Videoanalyse im Vorfeld des Trainings. Bild: Lea Meister

«Ob es einer schafft oder nicht, hat viel mit dem Kopf zu tun, und Freiburg kümmert sich wirklich sehr gut um die Jungen», so Malenovic. Diese Menschlichkeit, die gerade in Grossklubs wie Juventus bisweilen fehle, gepaart mit der Ruhe und der Geduld, trage viel dazu bei, dass sich junge Spieler hier ideal entfalten können.

Der gute Ruf der Breisgauer ist ein Trumpf bei der Suche nach Talenten. Gerade in der Schweiz geht ihnen keines durch die Lappen. «Wie gut das Scouting ist, sieht man daran, dass der SC Freiburg meist viel früher den ersten Kontakt knüpft als andere Vereine», sagt Malenovic. Ab 16 Jahren ist ein Wechsel ins Ausland gestattet; Freiburg will zur Stelle sein, bevor die Schweizer bei ihrem Klub einen Profivertrag unterschreiben. Nur so sind sie ablösefrei zu haben. So wie beim Thuner Till Mühlethaler, der gleich mit 16 hierherkam.

Technisch einwandfrei, an der Mentalität muss noch gefeilt werden

Nachwuchstrainer Valente schwärmt von den technischen Qualitäten der Schweizer Junioren. In diesem Bereich seien sie oft weiter als ihre deutschen Altersgenossen. «In jungen Jahren wird in der Schweiz nicht so stark auf Resultate geachtet. Spieler können sich also auf den Ball am Fuss konzentrieren und sich technisch stark weiterentwickeln.» Hingegen fehle es ihnen an Aggressivität und dem «unbändigen Siegeswillen». Es mangle mitunter an der nötigen Mentalität. Diese bekämen Junge in Deutschland, wo der Fokus schon sehr früh auf dem Spieltag liege, unweigerlich eingeimpft.

In Freiburg versuchen nun Valente und seine Kollegen, die helvetische Technik und die germanische Mentalität zu kombinieren. Diese Mischung ergebe den «vollkommenen Spieler». Dafür brauche es die maximale Bereitschaft, an sich zu arbeiten. Und diese lebe Christian Streich den Spielern tagtäglich vor, so Valente.

Wichtiger Zwischenschritt

Während in der Ausbildungsliga Super League talentierte 18-Jährige bereits gute Chancen auf regelmässige Einsätze haben, sind ihre Altersgenossen bei Freiburg noch weit entfernt von der grossen Bühne. Die Stufe U19 gibt es in der Schweiz nicht, in Deutschland gehört sie zu den wichtigsten. «Einige sind in dem Alter noch nicht so weit, dann kann ein Zwischenjahr bei uns ein ganz gutes Sprungbrett sein», sagt U19-Coach Valente.

Ein Setting für Fussballromantikerinnen und -romantiker. Bild: Lea Meister

Dieser Zwischenschritt ermögliche eine körperliche und mentale Weiterentwicklung – wie bei Matteo Di Giusto, der im FCZ-Nachwuchs nicht weiterkam, eine Saison in Freiburg eingelegt hat und heute Schweizer U21-Nati-Spieler ist. Den komplettesten Junioren gelingt der Sprung in die eigene U23.

U23 vor vielen Zuschauern

Hier hat der SCF einen weiteren Trumpf im Ärmel: Seine U23 agiert in der 3. Liga; von den übrigen Bundesligisten kann dies nur Borussia Dortmund bieten. «Das ist ein wichtiger Punkt», sagt auch Berater Malenovic. «Die Liga hat zwar nicht das Niveau der Super League, ist aber intensiv und temporeich.» Die Jungen spielen da bereits Männerfussball, gegen gute Gegner und vor vielen Zuschauern, wenn es etwa gegen Traditionsklubs wie Kaiserslautern oder 1860 geht.

«Gehörst du in der U23 zu den Besten, dann bist du schnell im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft. Da hast du dann Spieler um dich herum von einem Format, wie es sie in der Super League kaum mehr gibt. Von denen kannst du in der Kabine, im Kraftraum, auf und neben dem Platz viel abschauen.» Und von Christian Streich profitieren, der bekannt dafür ist, Junge zu fördern.

Finanzieller Rückschritt für manche Junioren

Für Talente winkt also die Möglichkeit, Bundesliga-Erfahrung in familiärem Umfeld zu schnuppern. Ohne grosse Umstellungen bei Sprache, Kultur und Alltag. Aber auch ohne finanzielle Zückerchen. Der Verein kommt für Unterkunft und Schule auf, bezahlt seinen Junioren bis zur U19 allerdings bloss 250 Euro monatlich – den tiefsten Betrag aller Bundesligisten, die teils fünfstellige Saläre offerieren.

Selbst für manche Junioren in der Schweiz wäre das ein grosser finanzieller Rückschritt. Auch das ist wohl ein Grund, weshalb sich in Freiburg keine Ehemaligen aus dem Basel- oder dem YB-Nachwuchs finden. Die bescheidenen Löhne stehen sinnbildlich für das Konstrukt des SCF. Von Beginn weg gilt: Abheben verboten.

Nach innen und nach aussen familiär

Es sind nicht Glamour, das grosse Geld und dicke Autos, die im Verein im Vordergrund stehen. Idealisieren will Federico Valente die Situation allerdings nicht: «Auch unsere Jungen träumen vom Ausland und einem stolzen Lohn.» Es mache nun mal Eindruck, wenn sie sähen, wie sich ihre besser verdienenden Vorbilder präsentierten. In solchen Momenten komme der psychologische Aspekt der Nachwuchsarbeit zum Tragen.

Der Rasen versprüht an diesem Freitagnachmittag nur wenig Glamour. Bild: Lea Meister

Themen wie der Umgang mit sozialen Medien seien im Klub omnipräsent. Ein Sportpsychologe und zwei fest angestellte Pädagogen unterstützen den Trainerstaff dabei. Generell möchte der SCF nicht, dass sich seine Nachwuchskräfte exponieren. Spielerinterviews sind uns beim Besuch nicht gestattet. «Wir wollen den Jungs Dinge wie Demut und das echte Leben mit auf den Weg geben, nicht nur den Fussball», betont Valente. Als Verein wolle man nach aussen und nach innen möglichst familiär auftreten und handeln. Eine Aufgabe, die sich in den Köpfen des Staffs vom Nachwuchsbereich über die Frauenabteilung bis zur ersten Mannschaft durchzieht.

Zwei Scouts für helvetisches Einzugsgebiet

Auch die Frauen des Sport-Clubs sind seit Jahren in der Bundesliga etabliert. Auch sie setzen auf junge Spielerinnen – etwa aus der Schweiz. Für diese ist der Sprung in die Bundesliga gleichzeitig der Sprung vom Hobby ins Leben als Fussballprofi, das ihnen in der Heimat noch verwehrt bleibt. Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin der Frauen des SC, spricht in hohen Tönen von diesen Neuzuzügerinnen.

Riola Xhemaili, die im Sommer 2021 vom FC Basel zu Freiburg stiess. Bild: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

«Die Schweizer Mädels kommen in der Regel sehr gut ausgebildet zu uns und haben oft auch noch einen Schulabschluss oder eine Ausbildung in der Tasche.» Sie seien zudem «pflegeleicht». Zwei Scouts kümmern sich um das helvetische Einzugsgebiet und hätten schon Mädchen ab 10 oder 11 Jahren auf der Liste, von denen einige später zu Gesprächen und Probetrainings eingeladen würden.

Svenja Fölmli kam vom FC Luzern zum SC Freiburg. Bild: zvg

Riola Xhemaili (19, vom FC Basel) und Svenja Fölmli (19, vom FC Luzern), beides Nationalspielerinnen, stiessen im Sommer 2021 zu Freiburg. Sie bringen laut Bauer-Schick alles mit, um auf Top-Niveau funktionieren zu können. «Sie sind noch nicht fertig entwickelt, wir sind aber auf gutem Weg.» Mit Schweizerinnen sei man beim SC stets gut gefahren.

Wegen der Nähe zu Basel böten sich auch gegenseitige Leihverträge immer wieder an, um Spielerinnen zu mehr Spielpraxis zu verhelfen. So habe man etwa Tyara Buser immer noch auf dem Radar, die eineinhalb Spielzeiten in Freiburg bestritt, sich verletzungsbedingt aber nicht durchsetzen konnte und nun wieder beim FCB spielt.

Schweizer Abend mit Deutschen

Die Schweizer Kolonie in Freiburg ist stetig gewachsen. Die Gefahr, dass dadurch das Gefüge durcheinandergeraten könnte, besteht laut Federico Valente aber nicht. So versichert er, dass es beim SC in keinem Team einen Schweizer Tisch gebe. Vielmehr würden sich seine Landsleute ennet der Grenze geradezu aufgeschlossen gebärden. Die Trainer organisieren ab und an einen «Schweizer Abend», an dem Fondue oder Raclette serviert und Schweizerdeutsch gesprochen wird. Dazu wird aber jeweils der ganze Staff eingeladen – unabhängig von der Herkunft.

Das Freitagstraining im Schneeregengestöber ist unterdessen beendet. «Ich chumme grad übere», ruft Valente mit Blick zum Spielfeldrand, bevor er liegengebliebene Hütchen und Bälle einsammelt und sie bei der Eckfahne deponiert. Es ist das einzige Mal, dass an diesem Nachmittag Schweizerdeutsch zu hören ist auf dem Platz. Valente schickt die durchnässten Jungs samt Trainingsutensilien zurück in die Kabine. Die warme Dusche haben sie sich verdient.

Dieser Text erschien in der Ausgabe Nummer 90 des Fussballmagazins ZWÖLF.

