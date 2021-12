Der SC Freiburg wittert nach der Hinrunde die Champions League

Bundesliga Schlaflos im Breisgau: Der SC Freiburg wittert nach der besten Hinrunde der Historie die Champions League Beim SC Freiburg können sie es selbst kaum glauben: Als Dritter gehen die Freiburger in die kurze Winterpause. Ein prominenter Name wünscht, dass das so bleibt. 21.12.2021, 17.31 Uhr

Langzeit-Trainer und Musterprofi: Christian Streich mit Stürmer Lucas Höler, dem zweitbesten Scorer des SC Freiburg.

Der SC Freiburg ist so gut wie nie. Und die Freude über den 2:1-Heimsieg zum Vorrundenabschluss gegen Bayer Leverkusen liess sich Christian Streich anmerken. Inbrünstig jubelte er nach Spielschluss, ballte die Fäuste in kauernder Haltung und nahm sich einen Betreuer auf der Spielerbank in einer Art Schwinger-Jubel zur Brust. Der Freiburger Trainer wollte gar nicht mehr loslassen, als feststand, dass der Sportclub mit 29 Punkten überwintert.

«Das ist so viel, wie wir noch nie hatten in einer Halbserie», sagte Streich, «das ist aller Ehren wert.» Und so kommt der 56-Jährige kurz vor seinem zehnjährigen Dienstjubiläum nicht mehr um die Champions-League-Diskussion herum.

Dass ihm das unangenehm ist, weiss man in der Bundesliga. Sein Sportvorstand beim SC Freiburg konterte die Frage nach höheren Zielen in eine branchenübliche Abwehrformel: «Wenn das eigentliche Ziel erreicht ist, können wir über alles reden und Dinge nach oben korrigieren», sagt Jochen Saier, «aktuell gibt es aber keinen Anlass dafür, das Mittelfeld der Tabelle ist dieses Jahr so eng wie selten.»

Ob man nun insgeheim von der Königsklasse träumt? Streich umging eine konkrete Ansage mit seiner «Schlaflos im Breisgau»-Anekdote:

«Ich träume manchmal davon, dass ich zu spät ins Training komme oder dass der SC spielt und ich sitze nicht auf der Bank – und dann bin ich gottfroh, wenn ich aufwache.»

Damit hatte der Trainer bei seinem Abschied in den Weihnachtsurlaub die Lacher auf seiner Seite.

Rummenigge wünscht Freiburg die Königsklasse

Die gute Stimmung beim Sportclub kommt nicht von ungefähr. Die Freiburger stehen auf Platz drei so gut da wie noch nie zuvor nach einer Hinrunde in der Bundesliga. Die konstant starke Leistung der Mannschaft, die mit nur 16 Gegentoren einen weiteren Klubrekord aufgestellt hat, ist zur Halbzeit der Saison durchaus eines Champions-League-Teilnehmers würdig.

Das sehen auch andere so. «Das ist eine Ohrfeige für viele andere Mannschaften in der Liga», so der frühere Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei «Bild-TV»:

«Ich wünsche ihnen, dass sie am Ende der Saison da stehen. Es wäre etwas Frisches für die Bundesliga, wenn ein Klub, der toll geleitet wird, etwas schafft, was man für unmöglich hält.»

Unmöglich scheint unter der Regie Streichs kaum noch etwas. Nach seinem 100. Liga-Sieg kann der aus Märkt-Eimeldingen bei Basel stammende Erfolgscoach am Monatsende vollkommen entspannt sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiern, bevor dann turnusmässig sein Vertrag verlängert wird – wenn Streich denn will.

«Wir arbeiten sehr vertraut zusammen, er ist schon seit 20 Jahren im Verein und wir haben schon viele Verträge gemeinsam verlängert», sagte Sportchef Saier beim Sender Dazn, «es geht weniger um die Gesamtausrichtung, sondern dass der Trainer in sich hineinhört. Wir brauchen ihn und seine Leidenschaft und Qualität zu 100 Prozent.»

Es ist schwer vorstellbar, dass Streich seine Arbeit nicht fortführt. Zu verlockend ist die Aussicht auf den grossen Wurf. «Wir sind sehr stabil. Wir haben über 17 Spiele keine schwache Leistung gezeigt», sagt Streich, «wir stehen super da.»

«Die Mannschaft ist sehr, sehr hungrig»

Die Erklärung dafür sieht Streich vor allem in der personellen Konstanz als Folge des sportlichen und wirtschaftlichen Aufschwungs. «Vor sieben oder acht Jahren mussten wir Spieler verkaufen – das ist jetzt nicht mehr so», so der Coach, der in der Spitze wie in der Breite das qualitativ beste Kader der SC-Historie zur Verfügung hat.

Zu den herausragenden Kickern gehört Topskorer Vincenzo Grifo, der nach einem verschossenen Elfmeter bei der unglücklichen Heimniederlage vor Wochenfrist gegen Hoffenheim nun gegen Leverkusen im Panenka-Stil traf. «Wir haben uns total motiviert, weil wir wussten, dass wir auf einem Champions-League-Platz überwintern können», erzählt der italienische Nationalspieler.

Und diese Rangierung macht Lust auf mehr, daraus macht Captain Christian Günter keinen Hehl: «Wir haben in der Hinrunde nicht ein schlechtes Spiel auf den Platz gebracht, und die Mannschaft ist sehr, sehr hungrig.»

Und Streich nach dem Urlaub sicher sehr ausgeschlafen. (sid/cok)

Kurze Winterpause

Die Bundesliga geht am 7. Januar mit Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Freiburg spielt am 8. Januar daheim gegen Bielefeld.