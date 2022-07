Die Liestaler-Schwimmerin Xenia Blumin im Portrait

Schwimmen Die 15-jährige Xenia Blumin schwimmt erstmals um internationale Titel: «Ich finde, man sollte sich selbst sein Vorbild sein» Für die 15-jährige Xenia Blumin vom Schwimmclub Liestal sind die Junioren-Europameisterschaften in Rumänien die ersten internationalen Titelkämpfe. Wir haben mit dem jungen Talent über ihre Ziele, ihren Schulwechsel und ihre Idole gesprochen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Xenia Blumin ist über 200 Meter Rücken die schnellste Schwimmerin in ihrem Jahrgang in der Schweiz. zvg

Sie ist die schnellste Schwimmerin im Jahrgang 2006 auf den 200 Meter Rücken in der Schweiz. Die 15-jährige Xenia Blumin vom Schwimmclub Liestal steht vor ihren ersten Junioren-Europameisterschaften, bei denen sie die Schweiz vom 5. bis 10. Juli im rumänischen Otopeni in ihrer Paradedisziplin vertreten wird.

Bereits letztes Jahr schwamm das junge Talent für die Nationalmannschaft bei einem Meeting in Belgrad auf Platz 4 über 200 Meter Rücken, wobei ihr nur 0,7 Sekunden für eine Medaille fehlten. Ausserdem erreichte sie vier Finals und schwamm zu fünf persönlichen Bestleistungen. Etwas, was sie auch bei der EM schaffen möchte: «Mir ist wichtig, dass ich eine Bestzeit schwimme. Welchen Platz ich dann habe, ist schlussendlich nicht so wichtig.»

Eine Finalteilnahme wäre für sie aber trotzdem ein Highlight. Zwei Wochen vor den Europameisterschaften merkt man ihr ihre Aufregung kaum an, dafür überwiegt die Freude in ihrer Ausstrahlung umso mehr. «Ich freue mich einfach sehr, dass ich es geschafft habe. Alleine dabei zu sein und die Schweiz zu repräsentieren, ist eine sehr grosse Ehre.»

Ein Schulwechsel soll für Entlastung sorgen

Xenia Blumin besucht aktuell ein Gymnasium in Basel, wechselt aber zum nächsten Schuljahr in die Sportklasse des Liestaler Gymnasiums. Ein notwendiger Schritt, wenn sie weiter mit den Besten mithalten will. Denn aktuell trainiert sie sechsmal pro Woche, was auf ihrem Niveau zu wenig ist. «Das ist eigentlich einzigartig in der Schweiz», sagt ihre Trainerin Sandra Liesch. «Wir holen aus dem – für ihr Niveau wenigen – Training das Maximum raus.»

200 Meter Rücken ist Xenia Blumins Paradedisziplin. zvg

Dass sie trotzdem so starke Leistungen zeigt, erklärt sich ihre Trainerin unter anderem mit Blumins Trainingseifer. «Xenia versucht aus jedem Training das Beste rauszuholen. Auf der einen Seite ist sie eine sehr dankbare Schwimmerin, die alle Tipps annimmt. Auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr kritisch, weil sie genau wissen möchte, warum wir was trainieren.»

In der Sportklasse erhält Xenia nun die Möglichkeit, noch zweimal zusätzlich am Morgen zu trainieren. Dafür beendet sie die Schule in drei statt in zwei Jahren, was Blumin aber in Kauf nimmt: «Momentan ist mir das Schwimmen sehr wichtig und ich kann mir mein Leben ohne nicht vorstellen.» Auch wenn sich die 15-Jährige noch nicht sicher ist, was sie später einmal machen will, ist für sie jetzt schon klar, dass sie studieren möchte. Vielleicht irgendwas mit Psychologie oder Biologie.

Aufgrund des Schulwechsels ist sich Trainerin Liesch sicher, dass es für Blumin eine Entlastung geben wird. «Auch wenn sie dann mehr trainiert, wird die Belastung weniger werden, weil die Sportklasse mit der Leistungsförderung Baselland koordiniert wird und die ganzen Abläufe etwas einfacher werden.» Aktuell kommt Blumin direkt aus der Schule ins Training, viel Zeit für andere Hobbys bleibt nicht.

Und doch nimmt sich das junge Schwimmtalent die Zeit, um Klavier zu spielen und sich mit ihren Freunden zu treffen oder Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. «Manchmal ist das alles etwas viel. Aber damit muss man auch leben und ich finde, das Strukturieren und Vorplanen ist auch sehr wichtig für die Zukunft.» Dass Blumin erst 15 Jahre alt ist, könnte man aufgrund ihrer reflektierten und bodenständigen Art fast vergessen.

Wertvoll fürs Team

Letztes Jahr wurde Xenia Blumin Schweizer Meisterin über 400 Meter Lagen, verletzte sich aber bei einem Sturz am Knie und musste in dieser Disziplin erst einmal pausieren. «Sie konnte ein halbes Jahr lang kein Brustbeinschlag trainieren, fängt aber jetzt langsam wieder damit an», erklärt ihre Trainerin. Nächste Saison wollen sie auch in dieser Disziplin wieder angreifen.

Letztes Jahr wurde sie Schweizer Meisterin in 400 Meter Lagen, wurde dann aber von einer Knieverletzung gestoppt. zvg

Aktuell trainiert Blumin in einem Team mit sieben weiteren Athletinnen und hat in Céline Müller eine weitere Top-3-Rückenschwimmerin als Partnerin. Liesch sagt über ihren Schützling Blumin, den sie seit dem Grundlagenschwimmen im Kindesalter fast durchgängig trainiert: «Sie hat eine gewisse Lockerheit, die sie ausstrahlt und ist sehr wertvoll fürs Team. Auch neben dem Schwimmbecken.» Denn trotz der wenigen Zeit, die sie hat, pflegt sie die Freundschaften im Team und stellt bei Staffeln ihre eigenen Bedürfnisse zum Wohl des Teams zurück.

«Ich versuche positive Energie auszustrahlen»

Ein wirkliches Vorbild hat Blumin nicht, stattdessen sagt sie: «Ich finde, man sollte sich nicht nach jemanden richten, sondern selbst sein Vorbild sein.» Eine gewisse Bewunderung bringt sie aber all den Schwimmern entgegen, die sympathisch rüberkommen und immer lachen. «Und die positive Energie ausstrahlen, das versuche ich auch.» Als Beispiel nennt sie nach kurzem Zögern dann doch den jungen, bodenständigen Schweizer Noè Ponti, der letztes Jahr überraschend die Olympia-Bronzemedaille über 100 Meter Schmetterling gewann. Etwas, was sich die ehrgeizige Blumin für die Zukunft ebenfalls zum Ziel gesetzt hat.

