Die Mängelliste: So wird das nichts mit dem FC Basel

Super League Der angehende Meister deckt Mängel schonungslos auf: So wird das nichts mit dem FCB Wie schon vor 14 Tagen in Bern zeigt der FC Basel bei der 2:4-Niederlage beim FC Zürich vor allem, was er derzeit nicht zu bieten hat. Eine unvollständige Bestandsaufnahme.

Reuige Büsser: Das FCB-Team mit Captain Michael Lang nach Spielende im Letzigrund vor einem Capo der Muttenzerkurve. Freshfocus

Die Leidenschaft und die Trainer

Alles, was der FC Basel gerne wäre, bietet derzeit der FC Zürich. Während FCB-Trainer Guillermo Abascal konstatieren musste: «Wir sind nie ganz angekommen in diesem Spiel», versprühte sein Gegenüber André Breitenreiter jene lustvolle Freude, die sein Team seit 15 Spielen unschlagbar macht: «Ein toller Sieg, muss ich sagen.»

Die Enttäuschung im Gesicht: Guillermo Abascal (links) und Marco Walker. Freshfocus

Und wie Salz in der Wunde muss es sich in Basel anfühlen, wenn der deutsche Fussballlehrer davon spricht, dieser «tolle Sieg» sei gegen einen «sehr, sehr guten Gegner» zustande gekommen: «Basel ist eine Top-Mannschaft mit grosser Qualität.»

Zu fürchten hatten die Zürcher diese Qualität jedenfalls nicht, weil sie, so ihr Trainer, «mit Herz, Leidenschaft und gewisser Coolness» zu Werke gehen. Alles Attribute, mit denen der FCB nicht aufwarten kann.

Zürcher Betreuertanz: André Breitenreiter (Dritter von links) feiert mit seinem Staff den Sieg über Basel. Freshfocus

Die Intensität, die sich Abascal und auch Klubchef David Degen versprochen hatten, bekam der FCB quasi nur fehlgeleitet hin, in Momenten, in denen er den Gegner zu Toren einlud: Noah Katterbach etwa beim Penalty, Strahinja Pavlovic beim dritten Zürcher Treffer. Man wird das Gefühl nicht los, dass mit dem abruptem Trainerwechsel vor Wochenfrist ein ohnehin fragiles Gefüge zusätzlich destabilisiert wurde. Die Mannschaft zum einen und der Klub an und für sich. Und kaum agiert der Interimscoach, kursiert auch schon der nächste Trainerkandidat in der Öffentlichkeit, wirft sich Granit Xhaka wortgewaltig für FCB und Bruderherz in die Bresche.

Das Fazit hielt treffend die Muttenzerkurve am Sonntag auf ihrem Transparent im Letzigrund fest: «Der Rahmen weg, übrig bleibt ein wüstes Bild».

Basler Fans zeigen im Letzigrund, was sie aktuell von ihrem Klub halten. Freshfocus

Die Kritik, die Häme und der Spott

Auch die Beobachter der beiden grossen Zürcher Blätter jenseits des Boulevards sind sich mehr oder wenig einig: so wird das nichts mit dem FC Basel. Die NZZ sieht in dem 1:3 vor kurzem in Bern und diesem 2:4 in Zürich ein «Sinnbild der fragwürdigen Klubpolitik. Es fehlt an Kontinuität und an Ruhe, an Souveränität und an Stilsicherheit – kurz: an fast allem, was einen erfolgreichen Verein auszeichnet». Die Zeitung attestiert den Baslern, «junge, aufregende Fussballer» in ihren Reihen zu haben, «Allein: In dieser wild zusammengewürfelten Komposition ist es für die Spieler nahezu unmöglich, eine Einheit zu bilden».

In die gleiche Kerbe schlägt der Tages-Anzeiger, dem es schon in seiner Sonntagsausgabe vorkam, dass «der FC Basel derzeit hektischer zu agieren scheint als ein Eichhörnchen auf Speed». Nach dem Klassiker hält das Blatt fest: «Basel ist alles, nur keine Mannschaft, die harmoniert.» Als Grund dafür kommen weder Spieler oder Trainer an die Kasse, sondern: «Selbst Präsident David Degen könnte erkennen, was er mit seiner hyperaktiven Art und chaotischen Personalpolitik anrichtet.»

Unter die Rubrik «Wer den Schaden hat, braucht für den Tweet nicht zu sorgen» wird im Netz ausserdem an ein gut gealtertes Stück vom 1. November vorigen Jahres erinnert. Nach dem 3:3 im ersten Klassiker im Letzigrund hatte der FCB respektive seine Social-Media-Abteilung «liebe Grüsse von Platz 1» versendet und die Kontrahenten FCZ und YB verzwergt gegen übermächtig grosse FCB-Spieler illustriert. Dazu wird nun festgehalten, dass der FCB vor dem 1.11. aus zwölf Spielen 26 Punkte geholt hat, seither lediglich noch 14 Punkte aus elf Partien.

Die Perspektive und der Angstgegner

Die Tabelle sieht erneut so aus wie vor 14 Tagen und der ähnlich ernüchternden Niederlage in Bern: Der FC Lugano liegt nur noch vier Punkte hinter dem FCB zurück (bei klar besserem Torverhältnis der Basler) und somit scheint die Absicherung des dritten Ranges, der ein europäisches Mittun in der nächsten Saison garantiert, das erste Gebot. Andere Träume verbieten sich inzwischen ja ohnehin.

Jetzt stehen inklusive der Achtelfinals in der Conference League gegen Olympique Marseille drei Englische Wochen an, und am Donnerstag kommt der FC St. Gallen. Der hat nach dunklem Herbst zu alter Begeisterung gefunden (notabene mit dem aus Basel abgeschobenen Jordi Quintillà), ist im 2022 ungeschlagen und hat samt Einzug in den Cup-Halbfinal fünf seiner sechs Spiele gewonnen.

Wenn man sich die jüngere Bilanz gegen die Sankt Galler anschaut, stellt man erstaunt fest: Seit Dezember 2017 resultierte aus sieben Heimspielen gegen die Ostschweizer gerade einmal ein Sieg nebst zwei Remis und fünf (!) Heimniederlagen. Soll man von einem Angstgegner reden? Oder davon, dass der FCB als Aussenseiter die Truppe von Peter Zeidler empfängt?

Die Spiele des FCB gegen St. Gallen. Weltfussball.de

