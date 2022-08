Super League Andi Zeqiri wechselt zum FC Basel, komplettiert das welsche Dreieck und schürt gleich grosse Hoffnungen Der FC Basel reagiert auf den Stotterstart in die Saison und verpflichtet mit zweieinhalb Jahren Verspätung den Schweizer Nationalspieler Andi Zeqiri. Wer ist der 23-jährige Stürmer, der aus Brighton kommt und sich gleich hohen Erwartungen ausgesetzt sieht? Jakob Weber Jetzt kommentieren 02.08.2022, 20.45 Uhr

Andi Zeqiri war in der vergangenen Saison an den FC Augsburg ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht wirklich durchsetzen. Imago

Die Geschichte von Andi Zeqiri und dem FC Basel beginnt am 2. Dezember 2017. Damals spielte Lausanne noch auf der Pontaise und ohne finanzkräftigen Sponsor im Rücken. Und beim FCB stürmten Elyounoussi, Ajeti und Steffen. Alle drei trafen für Rotblau, und weil auch Michael Lang noch genetzt hatte, stand es 4:0 für die Gäste, als das 18-jährige Lausanner Eigengewächs Zeqiri, das bereits mit 15 Jahren in der Challenge League debütiert hatte, an der Strafraumgrenze den Ball bekam. Einen Doppelpass und einen satten Linksschuss später feiert Zeqiri sein erstes Super-League-Tor. Noch heute erinnert sich der unterdessen 23-jährige siebenfache Nationalspieler gerne an diese Szene.

Zeqiris erstes Super-League-Tor und die Highlights vom 4:1-Sieg des FC Basel in Lausanne im Video. Youtube

Gross raus kommt Zeqiri aber erst zwei Jahre später. In der Challenge League schiesst er Lausanne in der Saison 2019/20 mit 17 Toren und acht Assists zum Aufstieg. In der Winterpause dieser von Corona unterbrochenen Saison klopft der FC Basel ein erstes Mal an.

Doch Zeqiri war damals mit kolportierten 1,4 Millionen Franken zu teuer und ausserdem wollte der Lausannois seinen Jugendklub zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlassen, obwohl er schon damals erzählt, der FCB sei nach Lausanne sein Lieblingsverein.

Die Karriere von Andi Zeqiri bis 2015: Team Vaud

2015–16: FC Lausanne-Sport

2016–17 Juventus Turin U19

2017–20 FC Lausanne-Sport

2020–21 Brighton & Hove Albion

2021–22 FC Augsburg

ab 2022 FC Basel

Im Frühjahr 2020 sagt Zeqiri im Gespräch mit dieser Zeitung: «Klar ist es schön, wenn Vereine wie der FC Basel Interesse zeigen. Aber ich will mit Lausanne die Saison beenden und aufsteigen. Was dann passiert, werden wir sehen.» Kurz darauf feierte Zeqiri den Aufstieg.

Cameron Puertas, Andi Zeqiri und Dan Ndoye posieren mit dem Challenge-League-Pokal. Keystone

Und den FC Basel? Den schoss Zeqiri nach dem Corona-Unterbruch beinahe aus dem Schweizer Cup. Sein 1:2 leitete am 14. Juni 2020 im ersten Corona-Geisterspiel in der Schweiz die eine vermeintliche Wende ein, die erst in der Verlängerung von einem Kopfball von Silvan Widmer zum 3:2 für Basel abgewendet wurde. Kurz darauf verliess er Lausanne dann doch und wechselte für vier Millionen nach Brighton in die Premier League.

Doch dort gerät die Karriere von Zeqiri ins Stocken. Für Brighton & Hove Albion spielt er nur 13-mal, weshalb er sich nach einem Jahr zum FC Augsburg in die Bundesliga ausleihen lässt. Dort spielt und trifft er doppelt so oft, doch über die Rolle als Ergänzungsspieler kommt der unterdessen 23-Jährige nicht hinaus.

Durfte in England bisher nur einmal über ein Tor jubeln: Andi Zeqiri. Imago

In diesem Transfersommer ist Andi Zeqiri deshalb auf der Suche nach einem Verein, wo seine Karriere wieder Fahrt aufnehmen kann. Brighton, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, ist das nicht. Und nach der Sondierung aller Möglichkeiten – dem Vernehmen nach sollen das unter anderem Augsburg und andere Vereine aus der Bundesliga, Cardiff in der 2. Liga Englands und Vereine aus den Niederlanden und Belgien sein – hat sich Zeqiri für den FC Basel entschieden.

Im Pressekommuniqué sagt Zeqiri: «Der FC Basel ist international bekannt. Ich habe den FCB als kleiner Junge in der Champions League spielen gesehen und seither träume ich davon, für diese Farben aufzulaufen. Dazu kommt, dass mit Alex Frei ein ehemaliger Weltklasse-Stürmer als Trainer agiert. Das ist für mich als Stürmer besonders wichtig, ich möchte von ihm lernen und mich unter ihm weiter verbessern.»

Das welsche Dreieck

Der FC Basel setzt mit der Verpflichtung von Zeqiri, der mit Kaufoption für ein Jahr ausgeliehen wird, gleich drei Zeichen. Das erste geht an die Konkurrenz, denn Zeqiri gehört wie schon der ebenfalls neu verpflichtete Zeki Amdouni zu den grössten Talenten in der Schweiz. Zweitens scheinen die Verantwortlichen um Präsident David Degen mit dem aktuellen Kader nach den ersten vier Saisonspielen noch nicht in Gänze zufrieden sein. Die offensive Durchschlagskraft soll sich durch die Anwesenheit Zeqiris verbessern. Und für die Defensive wird ja auch noch ein weiterer Innenverteidiger gesucht.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt zum Zeqiri-Transfer: «Andi zeichnet sich vor allem durch seinen unbändigen Willen aus. Er ist schnell sowie trickreich und wird unsere Offensive mit diesen Qualitäten bereichern.» Drittens weckt der Klub mit seinem neuen welschen Dreieck um die Freunde Zeki Amdouni, Dan Ndoye und Zeqiri zumindest die Erinnerung an das magische Dreieck des VfB Stuttgart, wo Ende der 90er-Jahre Balakov, Bobic und Elber offensiv für Furore sorgten.

Zwar wäre es vermessen, vom neuen welschen FCB-Dreieck sofort ähnliche Wunderdinge zu erwarten. Doch die Fusion der drei guten Kollegen aus der Romandie schürt Hoffnungen. Denn Ndoye und Zeqiri kennen sich aus Lausanne und der Schweizer U-Nati. Zusammen stiegen sie 2020 auf und harmonierten dabei hervorragend. Und auch der Genfer Zeki Amdouni, der wie Ndoye zwei Jahre jünger als Zeqiri ist, lief ihnen in der U-Nati immer wieder mal über den Weg. Die drei kennen sich gut und schätzen sich. Und zusammen werden sie die Geschichte von Andi Zeqiri und dem FC Basel weiter schreiben.

Die Qual der Wahl für Frei Mit Andi Zeqiri, der im Zentrum, als hängende Spitze oder auch auf dem Flügel spielen kann, hat FCB-Trainer Alex Frei noch mehr Optionen in der Offensive. Adam Szalai, Liam Millar und auch Jean-Kévin Augustin – wenn er denn wieder fit ist – haben neben dem welschen Dreieck um Zeqiri, Dan Ndoye und Zeki Amdouni den grössten Anspruch zu spielen. Doch auch Darian Males, Sayfallah Ltaief und Anton Kade drängen auf Einsatzzeit. Das Überangebot hat zur Folge, dass der FCB auch im Fall eines potenziellen Abgangs von beispielsweise Ndoye oder Millar, die durch ihre Entwicklung Interesse geweckt haben, gut besetzt wäre, und es legt die Vermutung nahe, dass Captain Fabian Frei eine Position zurück ins defensive Mittelfeld rückt. Und so spitzt sich der Konkurrenzkampf auch dort zu. (jaw)

