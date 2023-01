Sieben Erkenntnisse vom Trainingsauftakt des FC Basel

Super League Aussortiert zur Aufholjagd: Sieben Antworten vom Trainingsauftakt des FC Basel Der FC Basel hat am Montag das Training wieder aufgenommen. Einige Spieler sind nicht mehr mit dabei und dürfen auch nicht mit ins Trainingslager. Jakob Weber und Cedric Oppliger Jetzt kommentieren 02.01.2023, 18.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei lauen 14 Grad startete die erste Mannschaft des FC Basel auf dem Campus ins neue Fussball-Jahr. Jakob Weber

1. Wie haben die FCB-Akteure die Ferien verbracht?

FCB-Trainer Alex Frei hat die trainingsfreie Zeit zu Hause im Kreise der Familie genutzt, um die Batterien wieder aufzuladen. Dennoch war er auch in dieser Zeit, insbesondere abends, telefonisch erreichbar. Dann hatte er auch mit seinem neuen Sportdirektor Heiko Vogel hin und wieder Kontakt.

Die Spieler verschlug es in der dreiwöchigen Pause in alle Teile der Welt. Bradley Fink genoss das winterliche New York. Arnau Comas verbrachte nach seinem ersten Spiel für Spaniens U21 noch einige Tage in Teneriffa am Strand. Und Wouter Burger liess sich auf den Wassern Thailands ablichten.

2. Wer fehlte beim Trainingsauftakt?

Eigengewächs Liam Chipperfield ist einer von fünf Spielern, die ab sofort der Trainingsgruppe zwei des FC Basel angehören. Edgar Hänggi

Überpünktlich trafen die FCB-Spieler zwanzig Minuten vor dem eigentlichen Trainingsbeginn am Montagnachmittag auf dem Campus zum ersten Training des Jahres ein. Doch nicht alle sind im Jahr 2023 noch erwünscht. Adam Szalai, Kaly Sène, Yannick Marchand, Tician Tushi und Liam Chipperfield befinden sich auf einer Streichliste und sollen den Verein im aktuellen Transferfenster verlassen. Sie trainieren ab sofort nicht mit der 1. Mannschaft, fahren auch nicht ins Trainingslager nach Marbella und halten sich ab dem 4. Januar bei der zweiten Mannschaft fit.

Alex Frei erklärt: «Wir waren mit den betreffenden Spielern über längere Zeit im Austausch und haben ihnen mitgeteilt, was für ihre Zukunft das Beste ist.» Die sportlichen Verantwortlichen um David Degen, den neuen Sportchef Heiko Vogel oder Kaderplaner Philipp Kaufmann wollten sich nicht zur Streichliste äussern. Bis auf Kaufmann schaute sich auch kein Mitglied der Sportkommission das Auftakttraining an. Der neue Sportdirektor Vogel ist allerdings unterdessen in Basel angekommen und hat seine Arbeit aufgenommen.

3. Wer war neu dabei?

Abgesehen von den erwähnten Abwesenden konnte Alex Frei mit dem fast vollständigen Kader trainieren. Hugo Vogel hat nach einem Knochenödem im Sprunggelenk auf dem Nebenplatz die nötigen Tests erfolgreich absolviert, sodass er am Dienstag wieder normal mit der Mannschaft trainieren soll.

Sergio Lopez konnte indes nach überstandenem Syndesmosebandriss wieder unter Vollbelastung mittun. Die Trainingsgruppe wurde mit den jungen Aaron Akale, Noa Dundas, Antonio Spagnoli und Jonas Adjetey aus dem Nachwuchs ergänzt, welche auch die Vorbereitung in Marbella mitmachen werden. Frei erklärt: «Das sind junge Spieler, die jetzt die Möglichkeit haben, sich im Profibetrieb zu präsentieren.»

4. Wie lautet das Ziel für die Rückrunde?

Der FC Basel läuft zumindest in der Liga den eigenen Ansprüchen hinterher. Als Fünfter liegt er aktuell nicht auf einem Europacup-Platz. Doch bis auf Leader YB liegen die Kontrahenten in Sichtweite. «Unser Ziel für die Rückrunde lautet Aufholjagd», sagt Alex Frei. Sein Chef David Degen hatte nach der Hinrunde Rang zwei als Ligaziel ausgerufen. Dieser würde zur Qualifikation für die Champions League berechtigen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

5. Worauf liegt der Trainingsfokus?

Alex Frei beobachtet aus der Distanz das Geschehen. Jakob Weber

Um die genannten Ziele zu erreichen, möchte Alex Frei die Zeit im Trainingslager in Marbella nutzen und an spezifischen Dingen arbeiten. Der Trainer hat analysiert: «Wir hatten in der Hinrunde zwei grosse Probleme: Wie kreieren wir im letzten Drittel aus Ballbesitz Chancen und Tore und wie können wir Konter gegen uns besser verhindern?» Diese Probleme sollen nun angegangen werden.

Dazu will Frei auch vermehrt Standards trainieren lassen. Bisher war das aufgrund der vielen englischen Wochen nur etwa ein- bis zweimal im Monat der Fall. Frei spricht jetzt von dreimal mehr Standardtraining, weisst aber auch darauf hin, dass kein Team in der Liga mehr Tore nach ruhenden Bällen geschossen hat als der FCB. Das ist bei fünf Treffern korrekt, doch die Ausbeute ist dennoch nicht zufriedenstellend.

6. Ist das Kader komplett?

Möglicherweise. «Ich rechne damit, dass wir mehr oder weniger mit diesem Kader in die Rückrunde gehen», sagt Alex Frei, der «null Komma null» das Gefühl hat, dass einer seiner Spieler morgen nicht mehr dabei sein könnte, weil es ihn zu einem neuen Klub zieht.

Die Gerüchte (zum Beispiel Ndoye nach England oder Pelmard nach Italien), die es um einige FCB-Spieler wie in jedem Transferfenster gibt, nimmt der Coach gelassen: «Ich gehe nur dann auf den Betroffenen zu und bespreche die Thematik, wenn ich merke, dass ihn die Gerüchte um seine Person belasten. Ansonsten gehört das zum Geschäft. Ich gönne meinen Spielern, wenn sie den nächsten Schritt machen können und bin es gewohnt, immer wieder neue Spieler bei mir im Training zu haben», sagt Frei und ergänzt: «Sollte uns ein Leistungsträger verlassen, ist es unsere Aufgabe, bereit zu sein, und das sind wir.»

7. Wie sieht die Trainingsplanung bis zum Rückrundenstart aus?

Nach dem Trainingsauftakt trainiert die Mannschaft am Dienstag nochmals in Basel, wobei die Leistungstests auf die Spieler warten. Am Mittwoch fliegt das Team dann nach Südspanien ins Trainingslager. Dort absolviert der FCB am Samstag, 7. Januar, gegen den SC Freiburg, am Donnerstag, 12. Januar, gegen ein lokales Drittligateam und am 13. Januar gegen den BVB aus Dortmund drei Testspiele. Die beiden Duelle gegen die Bundesligisten werden per Livestream in die Schweiz übertragen.

Nach der Rückkehr am 14. Januar startet der FCB dann am 22. Januar auswärts beim FC St.Gallen in die Rückrunde und zur angekündigten Aufholjagd.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen