Ein Endspiel für den FC Basel gegen notleidendes YB

Super League Der FC Basel ruft ein Endspiel gegen die notleidenden Young Boys aus FCB-YB ist das grosse Duell der vergangenen Jahre – jetzt geht es maximal noch um Platz 2 hinter dem FC Zürich. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Basler Choreo-Kunst zum letzten Besuch der Young Boys im St. Jakob-Park am 29. August vorigen Jahres. Keystone

Die Finalissima von 2008 steht im Geschichtsbuch der Super League noch immer als Zuschauerrekord: 38015 Menschen sahen damals im Joggeli das 2:0 gegen die Young Boys durch Tore von Valentin Stocker sowie Marco Streller und anschliessend einen meisterlich feiernden FC Basel.

14 Jahre später ist Stocker noch immer dabei, aber beim Auftakt des letzten Saisonquartals sind weder der FCB noch YB meisterlich unterwegs und das Heimteam erwartet nicht mehr als 25000 Matchbesucher. Unter diesen Umständen ist es gar nicht so einfach, Brisanz in das Duell der beiden Serienmeister zu interpretieren.

Die Young Boys schauen auf eine Serie von vier Spielen ohne Sieg zurück, was ihnen letztmals 2014 passiert ist, sie haben trotz Trainerwechsel den Faden verloren und damit komplett den Anschluss an den FC Zürich. Bei 17 Punkten Rückstand auf den designierten Meister meint denn Sandro Lauper: «Wenn man ehrlich ist, ist der Zug abgefahren und deshalb müssen wir uns andere Ziele setzen.» Bedeutet: Platz zwei und die Sicherung eines internationalen Platzes, denn auch in Bern haben sie den heissen Atem von Lugano im Nacken registriert.

Das, sagt Mittelfeldspieler Lauper, erzeugt Druck, und dem waren die Berner, wenn es in den vergangenen Jahren gegen Basel ging, in den meisten Fällen gewachsen. Die letzte Niederlage datiert vom 11. Juli 2020, ein 3:2 für Basel nach Toren von Arthur Cabral (2) und Samuele Campo. Seither hat Basel in sieben Anläufen nicht mehr gegen den ewigen Widersacher gewonnen. Am Sonntag werden den Bernern unter anderem Christian Fassnacht und Fabian Rieder fehlen, weitere Schlüsselspieler wie Moumi Ngamaleu, Fabian Lustenberger und der gegen Basel notorisch gut aufgelegte Miralem Sulejmani sind fraglich.

Noch einmal 29. August 2021, Gästesektor St. Jakob-Park. Freshfocus

Der FCB hingegen hat sich mit drei Siegen en suite ein Polster von fünf Punkten auf YB zugelegt und Interimstrainer Guillermo Abascal ruft die verbleibenenden neun Partien der einfachheitshalber zu Endspielen aus.

Zu gewinnen gibt es nebst drei Punkten zum Beispiel Stammplätze in Abascals Dispositiv. Es ist kaum damit zu rechnen, dass der Spanier nach zwei schwierigen Trainingswochen mit den vielen Länderspielabstellungen grosse Retouchen vornehmen wird gegen YB: «Für uns ist dieses Spiel nicht der Moment für Veränderungen, sondern der Moment, die jüngsten Leistungen zu bestätigen.»

«Hungrig, aggressiv – also ein ganz normales YB»

Und das gegen ein notleidendes YB, über das Abascal sagt: «Ich erwarte die Young Boys sehr, sehr hungrig in Basel. Mit all ihrer Aggressivität, den langen Bällen, den Zweikämpfen, die sie über den ganzen Platz suchen und mit ihrem Pressing – also: ein ganz normales YB.» Dagegen setzen soll sein Team: ebenso Ambition und Hunger.

FC Basel-BSC Young Boys, Sonntag, 16.30 Uhr Personal-Update Der erkrankte Strahinja Pavlovic steht dem FCB am Sonntag ebenso nicht zur Verfügung wie ein zweiter Innenverteidiger: Albian Hajdari hat in der U21 Rot gesehen und ist deshalb auch in der Super League gesperrt. Daneben fehlen die langzeitverletzten Raoul Petretta und Emmanuel Essiam. Liam Millar ist vom WM-Trip zurück und steigt am Samstag ins Training ein. (cok)

