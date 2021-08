Super League Die Aufbruchsstimmung umgesetzt: Acht Erkenntnisse zum Saisonstart des FCB Der FC Basel weiss in den ersten Saisonspielen mehrheitlich zu überzeugen. Auffällig ist, dass sich die Ruhe, die neben dem Platz eingekehrt ist, auf das sportliche Geschehen übertragen hat. Doch es gibt auch noch Verbesserungspotenzial. Simon Leser 31.08.2021, 05.00 Uhr

Arthur Cabral und Sebastiano Esposito verstehen sich schon in den ersten Saisonspielen bestens. Freshfocus

Es ist zwar noch keine sechs Wochen her, als der FC Basel die Saison gegen Partizani Tirana begann. Und doch hat er bereits entscheidende Weichen gestellt. Solche, die den weiteren Verlauf der Spielzeit bestimmen und solche, die das Potenzial dazu haben. In der Conference League hat der FCB die beschwerliche Qualifikation überstanden, national ist er nach fünf Spielen ungeschlagen und Zweiter. Der Saisonstart ist geglückt. Was sind die Gründe dafür? Und was geht noch besser?

1. Der Fokus liegt wieder auf dem Sportlichen

In der Präsidentenzeit von Bernhard Burgener galt die Aufmerksamkeit nur selten dem Bereich, um den es bei einem Fussballklub eigentlich gehen sollte: dem sportlichen Geschehen auf dem Rasen. Seit David Degen übernommen hat, ist Ruhe eingekehrt zu St.Jakob. Nicht, dass das finanzielle Geschäft abseits des Rasens wie geschmiert läuft. So machte Dani Büchi, der Delegierte des Holding-Verwaltungsrates, publik, dass der prognostizierte Verlust in diesem Jahr 28 Millionen Franken betragen wird. Weitere Störfaktoren gibt es aber kaum. Eine Erkenntnis, die vor allem ob der kurzen Einarbeitungszeit der neuen Führung nach der Burgener-Ära überrascht.

2. Die jungen Spieler bringen frischen Schwung

Es waren mutige Wechsel, welche der FCB im Sommer tätigte. Weil viele geholte Spieler jung sind und weil sie wie ein Sebastiano Esposito in den Monaten zuvor nur wenig spielten. Doch es sind genau diese Jungen um Sergio López, Andy Pelmard und Esposito, die eingeschlagen haben. López duelliert sich mit Michael Lang um die Position des Rechtsverteidigers und sorgt nach Jahren, in denen Silvan Widmer diese Position monopolisierte, für Konkurrenz. Pelmard ist gegenüber Timm Klose zwar zwei Köpfe kleiner, dafür aber auch um einiges schneller und agiler. Und Esposito verzückt mit seiner Technik. Offensiv läuft bereits jetzt viel über den Edeltechniker.

Andy Pelmard macht seine kleine Körpergrösse mit Geschwindigkeit und Agilität wett. Urs Lindt / freshfocus

3. Cabral und Esposito sorgen für Spektakel

Man darf sich getrost die Frage stellen, wie der Saisonverlauf ohne Arthur Cabral verlaufen wäre. Wenn der Brasilianer in elf Spielen nicht unglaubliche 15 Mal eingenetzt und noch dazu sechs Assists geliefert hätte. Cabral war schon in der vergangenen Saison Basels bester Torschütze. Doch jetzt kommen eine erhöhte Laufbereitschaft und Wege in die Tiefe dazu. Zudem versteht er sich blendend mit Esposito, der als hängende Spitze Cabral sucht – und regelmässig findet. Bereits werden Erinnerungen an das kongeniale Sturmduo, das einst Julio Hernán Rossi und Christian Giménez bildeten, wach.

4. Die Ausgeglichenheit im Kader als Stärke

Schon vor der Saison sagte Trainer Patrick Rahmen: «Wir sind sehr ausgeglichen besetzt.» Auch nach zwölf Spielen hat die Aussage ihre Gültigkeit. In der vergangenen Saison wurden gegen YB noch Jugendspieler wie Yannick Marchand, Julian von Moos und Carmine Chiappetta eingewechselt – alle zweifelsfrei talentiert, aber alle ohne Erfahrung auf höchstem Niveau. Wenn in dieser Saison ein Matías Palacios, ein Michael Lang oder ein Darian Males eingewechselt werden, gibt es keinen augenscheinlichen Qualitätsverlust. So wird es möglich, dass Rahmen wie gegen Ujpest schon vor der Pause mit Pajtim Kasami einen Stammspieler vom Feld nimmt, wenn dessen Leistung nicht stimmt. Oder dass Afimico Pululu gegen Hammarby zum Matchwinner wird, obwohl er zuvor keine Rolle spielte.

Afimico Pululu avancierte in Stockholm zum unerwarteten Matchwinner. Freshfocus

5. Der FCB gewinnt umkämpfte Spiele

Es ist nicht so, dass der FCB zum Saisonauftakt seine Gegner immer an die Wand gespielt hätte. Klar, da gab es das 5:1 gegen Servette und das 6:1 gegen Sion. Aber oftmals waren es Spiele, in denen die Basler kämpfen mussten. Und in denen sie das Glück auf ihre Seite zwangen. «Wenn wir in der nahen Vergangenheit solch enge Spiele hatten, haben wir diese immer verloren», sagte Fabian Frei nach dem dramatischen Weiterkommen gegen Hammarby nach Penaltyschiessen. Der Glaube an die eigene Stärke zeichnet den FCB in der Frühphase der Saison aus.

6. Die FCB-Spieler sind keine Roboter

Bei aller Freude über das Erreichen der Gruppenphase der Conference League, die sechs Qualifikationsspiele kosteten Kraft. Viel Kraft. Nach dem Hinspiel gegen Hammarby und dem anschliessenden ersten Punktverlust gegen Lausanne sagte Valentin Stocker: «Wir sind keine Roboter.» Nach dem Unentschieden gegen YB eine Woche später monierte Rahmen: «Unser Tank war halb leer.» Angesichts der Strapazen, die mit einem Penaltyschiessen, langen Flugreisen und kurzer Vorbereitungszeit einhergehen, sind die Punktverluste verständlich. Doch die Dreifachbelastung wird den FCB im Herbst begleiten. Und das Spiel gegen YB hat gezeigt: Gegen den Meister kann der FCB nur im Vollbesitz seiner Kräfte mithalten.

7. Mühe mit Physis und hohem Tempo

Es ist Jammern auf hohem Niveau. Doch in den Spielen gegen Hammarby, Lausanne und YB hat Rot-Blau auch Schwächen offenbart, für welche die Müdigkeit als Erklärung zu kurz greift. Gegner, die wie Hammarby und YB physischer sind, bereiten dem FCB Mühe. Ebenfalls solche, die wie Lausanne mit schnellen Spielern überfallartig vors Tor gelangen. Dann fehlt oft der Zugriff im Zentrum, auch weil der Abstand zwischen Verteidigung und Mittelfeld zu gross ist. Eine Zone, in der sich gegnerische Spieler austoben können. «Jeder muss sich bewusst werden, defensiv wieder ein paar Meter mehr zu machen», mahnte Stocker nach dem Lausanne-Spiel.

Gegen die Berner Physis bekundete der FCB Mühe. Keystone

8. Verbesserungspotenzial bei Transferkandidaten

Es wäre ja schon überraschend, wenn Arthur Cabral und Eray Cömert, um die immer wieder Gerüchte aufflackern, blieben. Doch vielleicht wäre es ja auch logisch. Denn bei aller Wichtigkeit, die sie haben, offenbaren sie noch ihre Schwächen. Bei Cabral moniert Rahmen das Anlaufverhalten, und auch die Laufwege wurden erst in dieser Saison besser. Und Cömert hat noch immer Spiele wie gegen Lausanne, in denen er überfordert ist. Es sind vielleicht genau die Schwächen, welche Grossklubs davon abhalten, bereits in diesem Jahr die geforderte Ablösesumme für die beiden zu zahlen. Sportlich käme es dem FCB entgegen, würden sie noch ein bisschen bleiben.