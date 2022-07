Super League Ein schwacher FC Basel kommt gegen Aufsteiger Winterthur nur zu einem 1:1 Ein Saisonauftakt auswärts beim Aufsteiger ist nicht einfach. Das musste auch der FC Basel am Samstagabend erfahren, als er gegen ein Winterthur auf Augenhöhe nur zu einem 1:1 kam und am Schluss sogar noch Glück hat, dass er nicht verliert. Jakob Weber aus Winterthur 16.07.2022, 22.27 Uhr

Aufwärmen vor der Sirup Kurve, wo die jüngsten Winti-Fans sitzen, gehört zum ersten Mal auch zur Super League dazu. Andy Mueller/freshfocus Winterthurs neuer Trainer Bruno Berner schaut vor dem Anpfiff konzentriert. Andy Mueller/freshfocus Roman Buess und Liam Millar sind die letzten, die die Löwen im Kabinengang hinter sich lassen und das Spielfeld betreten. Andy Mueller/freshfocus Und Samir Ramizi ist der erste Winterthur-Spieler der Geschichte, der ein Tor in der Super League macht. Die Einladung/Vorarbeit von Fabian Frei nimmt er dankend an. Andy Mueller/freshfocus Nein, mit dem Fernglas muss der FCW den FCB wirklich nicht suchen. Samir Ramizi und Co spielen auf Augenhöhe. Claudio Thoma / freshfocus Der Jubel über die Führung ist deutlich grösser als bei anderen Toren. Andy Mueller/freshfocus FCB-Trainer Alex Frei ist an alter Wirkungsstätte not amused. Ennio Leanza / KEYSTONE Michael Goncalves springt über die Grätsche von Noah Katterbach. Der Basler Linksverteidiger knickt kurz darauf um und muss ausgewechselt werden. Andy Mueller/freshfocus Zeki Amdouni hat die grösste Basler Chance in Halbzeit 1, doch er trifft bei seinem Abstauber den Ball nicht richtig. Ennio Leanza / KEYSTONE Michael Lang fordert nach dieser Aktion einen Elfmeter. Doch den gibt es nicht, weil der Ball die Hand nur aus kurzer Distanz und nach Abpraller von Gelmis Schienbein berührt. Claudio Thoma / freshfocus Da hilft auch das Diskutieren mit Schiedsrichter Alain Bieri nicht. Claudio Thoma / freshfocus Alex Frei gefällt nicht, was er sieht. Ennio Leanza / KEYSTONE Viele harte Zweikämpfe prägen das Spiel. Hier hat Liam Millar Glück, dass es nur Gelb gibt. Andy Mueller/freshfocus Der ehemalige Basler U21-Keeper Jozef Pukaj lenkt einen Schuss von Noah Katterbach an die Latte. freshfocus Und auch hier ist Pukaj gegen den überraschend für Taulant Xhaka spielenden Darian Males der Sieger. Claudio Thoma / freshfocus Vor der zweiten Halbzeit zünden die mitgereisten Basler Fans ein Feuerwerk. Doch auch das weckt den FCB nicht auf. Andy Mueller/freshfocus Es dauert bis zur 70. Minute, ehe Wouter Burger mit dem ersten schönen Angriff der Basler in Halbzeit 2 auf 1:1 stellt. Andy Mueller/freshfocus Der Jubel über das erste Tor des Holländers im Trikot des FC Basel ist ausgelassen. Ennio Leanza / KEYSTONE In der Folge drücke beide Teams auf den Sieg. Auch der Ex-Winterthurer Sayfallah Ltaief und der Ex-Basler Carmine Chiappetta sind unterdessen auf dem Feld. Claudio Thoma / freshfocus Doch grosse Chancen hat nur Winterthur. Marwin Hitz ist bereits von Matteo di Giusto umspielt, doch gleich kommt Michael Lang mit einer Monstergrätsche und rettet das 1:1. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus Weil Neftali Manzambi, ein weiterer Ex-Basler, in der Nachspielzeit gerade noch abgedrängt wird und Marwin Htz auch ein weiteres Mal gegen di Giusto exzellent pariert, bleibt es beim 1:1. Claudio Thoma / freshfocus Und Alex Frei muss Thibault Corbaz und auch den anderen Ex-Spielern zum ersten Punktgewinn in der Super League gratulieren. Claudio Thoma / freshfocus

Das Spiel:

So hat sich der FC Basel den Start in die neue Saison sicher nicht vorgestellt. Nach einem Katastrophen-Pass in den Lauf von Gegner Samir Ramizi von Fabian Frei geht der FCB schon in der dritten Minute in Rückstand. Auch in der Folge ist das Spiel von Fehlern des FCB geprägt und Winterthur hätte durchaus auch ein zweites Tor erzielen können, doch das fällt nicht. Auch der FCB hat vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten durch Noah Katterbach, der nach seinem Lattenschuss später verletzt ausgewechselt werden musste, und Zeki Amdouni, der den Ball nach einem Abstauber frei stehend nicht richtig trifft. Doch die Pausenführung für den Aufsteiger geht in Ordnung.

Auch nach dem Seitenwechsel ist Winterthur das bessere, weil aufsässigere Team in einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen und gelben Karten. Der Ausgleich durch Wouter Burger fällt in der 70. Minute mit dem ersten schön vorgetragenen Angriff der Basler. Im Anschluss drängen beide Teams auf die Entscheidung, doch nur Winterthur hat noch eine Grosschance. Weil Michael Lang aber den Schuss aufs leere Tor von Di Giusto noch abgrätscht, bleibt es am Ende beim 1:1.

Der Beste:

Beim FC Basel ragt eigentlich keiner wirklich heraus, da kein Spieler ohne Fehler bleibt. Wegen seines Ausgleichs, und weil das der erste Treffer überhaupt von Wouter Burger für den FC Basel ist, bekommt der Holländer aber diese Auszeichnung.

Das gab zu reden:

Darian Males spielte anstelle von Taulant Xhaka. Dabei hätte noch ein zweikampfstarker Spieler mehr dem FCB-Mittelfeld sicherlich auch gut zu Gesicht gestanden. Doch Xhaka schmorte über die kompletten 90 Minuten auf der Bank. «Es geht nicht gegen den Spieler, sondern um die Sache. Wir stellen so auf, dass wir das Spiel bestmöglichst angehen können. Das wird aber am Donnerstag schon wieder anders sein. Es gibt bei uns keine A-Elf», erklärte Alex Frei.

