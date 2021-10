Der FCB und die Suche nach der Balance zwischen jung und erfahren

Super League Eine Frage der Dosierung: Der FCB sucht die Balance zwischen Jugend und Erfahrung Patrick Rahmen hat ob des grossen FCB-Kaders die Herausforderung, sowohl jungen als auch arrivierten Spielern den Rhythmus zu geben, den sie benötigen. Bisher funktioniert die Einstellung aller einwandfrei – bis auf das Spiel in der Conference League am Donnerstag gegen Kairat Almaty. Simon Leser Jetzt kommentieren 01.10.2021, 19.50 Uhr

Michael Lang (links) steht für die Erfahrung beim FC Basel. Matías Palacios (rechts) für die Jugendlichkeit.

Da führt der FC Basel nach 45 Minuten eines Gruppenspiels eines bestehenden europäischen Klubwettbewerbs mit 3:0 und somit so hoch wie in der Klubgeschichte zuvor noch nie zu diesem Zeitpunkt, nach 49 Minuten gar mit 4:0 – doch nach 90 Minuten, da sagt Michael Lang: «Mit der Art und Weise, wie wir heute Abend Fussball gespielt haben, können wir ganz sicher nicht zufrieden sein.» Und Trainer Patrick Rahmen ergänzt: «Wir hatten einen Hang von Überheblichkeit. Das sind nicht die Werte, die mir wichtig sind.» Die Äusserungen zeigen: Nach 60 Minuten muss etwas schief gelaufen sein im Spiel gegen Kairat Almaty vom Donnerstagabend. Zwei Gegentore, unnötige Spannung, keine Ordnung mehr, zu viele Hackenpässe. So wird aus einem beruhigenden 4:0 ein 4:2, aus einem klaren ein getrübter Erfolg.

Der Gegner soll nicht lächerlich gemacht werden

Dass es gegen den kasachischen Vertreter nach 60 Minuten und einem Dreifachwechsel, bei dem unter anderem Routinier Fabian Frei den Platz verlässt, beim FCB zu einem Bruch kommt, lässt sich auf Unerfahrenheit und die von Rahmen monierte Überheblichkeit zurückführen. Erstere zeigt sich bei Nasser Djiga, 18-jährig, der in der Pause für seinen erst dritten FCB-Einsatz ins Spiel kommt. Das zweite Gegentor geht auf seine Kappe. Doch das ist nicht, was Rahmen direkt nach dem Spiel und auch einen Tag später moniert. Sondern Zweiteres: Die Überheblichkeit. «Es gab Phasen, in denen der ein oder andere einfach stehen blieb. Man kann nie wissen, was passiert. Wenn Kairat das 4:3 macht, dann brennt es», sagt Rahmen und ergänzt: «Wir wollen ehrliche Arbeit abliefern, guten Fussball spielen. Und nicht den Gegner lächerlich machen.»

Patrick Rahmen kann nicht verhindern, dass Kairat Almaty in den letzten 30 Minuten zwei Tore erzielt. Marc Schumacher / freshfocus

Bis zu dieser 60. Minute, ab welcher der FCB die Stabilität verliert, nimmt Rahmen vier Wechsel vor. Er will den Spielern das geben, was in Basel in dieser Saison umkämpft ist wie Masken zu Beginn der Pandemie: Spielzeit. Junge und hochtalentierte Neuzugänge wie Tomas Tavares, Sebastiano Esposito und Liam Millar wollen, ja brauchen sie. Ebenso erfahrene Routiniers wie Michael Lang, Pajtim Kasami oder Taulant Xhaka.

Es ist an Rahmen, trotz dieses Konkurrenzkampfes den Spielern Rhythmus zu geben. «Wenn die Leistung stimmt wie in den letzten Wochen, wird es schwieriger für mich, weil es keinen gibt, der abfällt», beschreibt er die Herausforderung, zu der sich noch eine weitere gesellt: Die richtige Balance zwischen Jugendlichkeit und Erfahrung zu finden. Nach dem Spiel gegen Kairat tönt Rahmen erstmals an, dass vielleicht zu viele Junge auf dem Feld waren, spricht von «jugendlichem Übermut». Und nimmt im gleichen Atemzug auch die erfahreneren Spielern in die Pflicht: «Von ihnen hätte ich mir gewünscht, dass sie am Ende des Spiels direkt auf dem Platz noch mehr Einfluss nehmen.»

Rahmen verlangt von sich Offenheit und Ehrlichkeit

Das alles wirft zwei Fragen auf: Wie viele Junge braucht es für spielerische Unbekümmertheit? Und im Umkehrschluss: Wie viele Erfahrene braucht es gegen den Übermut? Auf ein fixes Verhältnis will sich Rahmen nicht festlegen, vielmehr darauf, wie die eigene Ausrichtung im Spiel ist, was der Gegner anbietet. Will heissen: Je nachdem, ob der Gegner offensiv oder defensiv, physisch oder eher technisch spielt und wie man selbst dagegen agieren möchte, kommen mehr Junge oder mehr Erfahrene zum Einsatz. Und über allem steht, selbstredend, die Leistung. «Wenn einer klar besser ist auf einer Position, dann ist das so, ob erfahren oder jung.»

Mit Valentin Stocker musste gar der routinierte Captain zwei Mal hintereinander auf der Bank Platz nehmen. Peter Schneider / KEYSTONE

Bis jetzt herrscht trotz Konkurrenzkampf im internen Mannschaftsgefüge harmonische Einigkeit. Kein Valentin Stocker, der aufmuckt, obwohl er gegen Almaty zum zweiten Mal hintereinander auf der Bank sitzt – als Captain notabene. Keine Talente, die für ihre Entwicklung mehr Spielzeit verlangen. Rahmen weist daraufhin, dass es aufgrund des Erreichens der Gruppenphase der Conference League genügend Spiele gibt. Wäre man zuvor ausgeschieden, man hätte am Deadline-Day bestimmt nicht gleich vier Neuzugänge geholt. So sind jetzt seine Kommunikationsfähigkeiten umso stärker gefordert: «Offenheit und Ehrlichkeit mit den Spielern sind sehr wichtig», sagt er. Es trägt entscheidend dazu bei, dass alle die Ausrichtung mittragen und Verantwortung übernehmen, vor allem auch die Erfahrenen, die es «bisher vorbildlich machen», so Rahmen.

Dass gegen Kairat nach den Einwechslungen die Stabilität verloren ging, ist auch deshalb kurios, da eine Stärke des FC Basel in dieser Saison ja gerade eben ist, dass – überspitzt formuliert – von der Bank kommen kann wer will, die Qualität dennoch nicht leidet, es vielmehr neuen Schwung gibt, neue Impulse. Es ist eine Breite, die es in den Jahren zuvor nicht gab. Wer in dieser Saison eingewechselt wird, muss sich aufdrängen, oder wie Rahmen es formuliert: «Ich will, dass es den Eingewechselten klar ist, dass sie im Konkurrenzkampf stehen. Gegen Kairat wurde das nicht bewusst umgesetzt.» Das will er vor dem Spiel am Sonntag gegen Luzern ansprechen, mit der Mannschaft und individuell. Damit ein solcher Bruch, Überheblichkeit und Übermut auch nicht mehr vorkommen. Gefordert sind da alle – ob jung oder erfahren.