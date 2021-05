Super League Von Königen und Filmhelden: Darum geht es für den FC Basel im finalen Saisonspiel noch Europa ist gesichert, Rang 2 ebenfalls so gut wie. Dennoch gibt es heute im letzten Saisonspiel gegen Sion noch Ziele für den FC Basel. Céline Feller 20.05.2021, 17.00 Uhr

«König Arthur» ist sein Spitzname, mit zwei weiteren Toren kann sich Arthur Cabral auch zum Torschützenkönig küren. Valentin Stocker ist der beste Assistgeber der Liga. Freshfocus/Toto Marti

Noch 90 Minuten und ein bisschen Nachspielzeit sind zu absolvieren. Dann gehört die Super-League-Saison 2020/21 der Vergangenheit an. Es ist eine Spielzeit, die in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur in Basel, nicht nur wegen der hiesigen Geschehnisse neben dem Rasen. Es ist eine pandemiegeprägte Saison, deren jeweils 36 Partien die Teams in so kurzer Zeit wie nie bewältigen mussten. Am Ende steht folglich so viel Müdigkeit wie selten. Und doch gilt es noch ein letztes Mal, alles aus sich herauszuholen. Für den heutigen Gegner Sion, weil es um den Klassenerhalt geht. Alles andere als Punkte rettet die Sittener nicht mehr. Und auch wenn dem FCB Rang 2 kaum und die Teilnahme an der Qualifikation für die Conference League gar nicht mehr zu nehmen ist, gibt es genügend Ziele, die er in der Dernière im Tourbillon verfolgen kann.

1. Cabrals Chance auf die «Canhão»

Man stelle sich mal etwas vor: Arthur Cabral hätte nicht nur neun Spiele lang, sondern über die ganze Saison einen Trainer gehabt, unter dem er Spass hat. Unter dem er diesen Spass und die Lust auf Fussball auf den Platz bringt, statt mit einer negativen Körpersprache seinen Missmut zu demonstrieren. Dann müsste man an dieser Stelle vielleicht nicht mehr darüber reden, ob Cabral noch die Krone als bester Torschütze der Saison holen wird. Er hätte sie vielleicht schon längst gesichert. Weil es aber anders gekommen ist, steht Cabral nun bei 18 erzielten Toren. Damit weist er eines weniger auf als der Führende der Torschützenliste Jean-Pierre Nsame. Weil dieser im vorletzten Spiel der Saison einen Achillessehnen-Riss erlitt und folglich seine Statistik nicht weiter ausbauen kann, bietet sich Cabral die Chance der Übernahme am Freitagabend in Sion. Trifft er dort, holt er sich die Torjägerkanone und wäre damit der erste Basler Torschützenkönig seit Albian Ajeti in der Saison 2017/2018. Auf Portugiesisch heisst Kanone übrigens «Canhão». Das klingt in etwa so schön, wie viele von Cabrals Toren anzusehen waren.

2. Prächtiger Punkteschnitt

Selbstverständlich ist ein Punkteschnitt aus lediglich acht Partien mit Vorsicht zu geniessen. Und auch schwierig mit Schnitten anderer Trainer vergleichbar, die ganze Saisons an der Seitenlinie stehen durften. Dennoch darf man an dieser Stelle auf Patrick Rahmens Punkteschnitt aufmerksam machen. 17 Punkte konnte der FCB sich unter ihm bislang erspielen, zusammengesetzt aus fünf Siegen und zwei Remis. Einzig gegen die Young Boys konnten keine Punkte gesammelt werden. Das macht aktuell einen Schnitt von 2,13 Punkten pro Partie. Gibt’s gegen Sion einen Sieg, liegt der Schnitt bei 2,22 Punkten. Der wäre dann besser als der Punkteschnitt von Urs Fischer (2,19 in 102 Spielen), dem in dieser Statistik erfolgreichsten FCB-Trainer. Gepaart mit 20 erzielten Toren, vier weissen Westen im Joggeli unter Rahmen sowie nur neun Gegentoren sieht das ziemlich gut aus. Auch was die Perspektive für die kommende Saison angeht.

3. Absehbare Abgänge und denkbare Dernièren

Es ist gut möglich, dass Luca Zuffi am vergangenen Samstag ein letztes Mal als Spieler des FC Basel im Joggeli auf dem Platz stand. Vielleicht war seine Einwechslung deshalb auch eine kleine Abschiedsgeste von Trainer Patrick Rahmen. Auch für Timm Klose könnte es am Samstag sein letzter Besuch im Joggeli als FCB-Akteur gewesen sein. «Gsperrt sii isch e Saich», schrieb er auf Instagram während des Spiels. Wohl wissend, dass ihm sein Abschied vom Joggeli auf dem Feld verwehrt wurde. Die beiden dürften aber nicht die einzigen sein, die folglich in Sion ihre Dernière im FCB-Dress feiern könnten. Auch bei Amir Abrashi, Jasper van der Werff und Aldo Kalulu laufen die Verträge aus und deuten die Zeichen auf Abschied. Auch Darian Males und Jorge haben auslaufende Verträge, ihre Zukunft ist offen.

Luca Zuffi könnte am Samstag ein letztes Mal als FCB-Spieler im Joggeli gespielt haben. Freshfocus

Es gibt aber auch noch jene Spieler, die den FCB wohl freiwillig verlassen werden. Arthur Cabral dürfte so einer sein, er könnte den Schritt in eine grössere Liga machen und dem FCB dringend benötigte Transfereinnahmen geben. Cabral wird sich mit einer persönlichen Bestmarke verabschieden wollen (siehe oben). Aber auch Silvan Widmer und Eray Cömert – an seiner alten Wirkungsstätte Tourbillon – könnten am Freitag Lebewohl sagen, bevor sie ins Ausland wechseln. Egal ob freiwillig oder unfreiwillig: Sie alle werden mit einem Sieg gehen wollen.

4. «Rangers» Rettungswunsch

Während der FCB das Saisonziel erreicht hat, geht es für den FC Sion noch um das blanke Überleben. Das muss Basel eigentlich nicht kümmern – abgesehen vom feinen Raclette, das für die Fans bei deren Rückkehr in die Stadien dann wegfallen würde. Aber es kümmert den FCB, was mit den Wallisern passiert, weil an der Seitenlinie ein Mann steht, der in Basel nicht ganz zu Unrecht den Status als Legende innehat: Marco Walker. Der langjährige Assistenz- und Konditionstrainer des FCB bekam die Aufgabe, Sion zu retten. Dafür braucht er mindestens einen im Idealfall eher drei Punkte, um noch an Vaduz vorbeizuziehen. Dass der FCB mit Patrick Rahmen ihm diesbezüglich nicht helfen wird, ist aber ebenso klar, wie es dies früher war, dass «Ranger», wie Walker in Basel genannt wird, kurze Hosen trug.

Marco Walker, mittlerweile mit langen Hosen, soll Sion noch retten. Freshfocus

«Mein Verhältnis zu Marco Walker ist sehr gut, aber wir werden dennoch nichts herschenken. Das gehört sich nicht, auch gegenüber den anderen Vereinen, die im Abstiegskampf involviert sind», sagte Rahmen am Samstag und fügte an: «Sie hatten 35 Spiele, um ihre Ausgangslage anders zu gestalten. Klar wäre es mir lieber gewesen, sie hätten sich schon retten können und dieses Spiel wäre nicht mehr entscheidend gewesen, aber wir wollen gewinnen.» Pikant: Der FCB könnte den ersten Abstieg der Walliser seit 15 Jahren besiegeln, die zuletzt 2006 aus der Challenge League aufgestiegen sind. Damit würde der FCB, nachdem er den Cup-Mythos der Sittener 2017 zerstörte, auch deren Zeit in der höchsten Liga beenden.

5. Kasamis Kampfspuren und sein Kopf

Als Pajtim Kasami im Oktober als Spieler des FC Basel vorgestellt wird, spricht er bemerkenswerte Worte. Er sei ein Spieler, der dem Gegner wehtun könne, aber auch sich selbst. Ein Blick in die Statistik verrät: Der Gegner hat vor allem auch ihm wehgetan. Kasami ist der meistgefoulte Spieler der ganzen Super-League-Saison. 98 Mal wurde er angegangen. Es darf davon ausgegangen werden, dass Kasami gegen seinen Ex-Klub Sion die Hundert vollmacht. Es wäre eine weitere bemerkenswerte Zahl in Kasamis Premieren-Saison bei den Baslern. Seine zwölf bislang erzielten Tore können sich nämlich definitiv auch sehen lassen. Gleich vier davon hat er mit dem Kopf erzielt. Damit ist er diesbezüglich gleich stark wie Cabral – und nur zwei Tore mit Köpfchen schlechter als YBs Jordan Siebatcheu, dem Liga-Leader in Sachen Kopfballtore.

6. Assistrekord des Achterbahn-Akteurs

Valentin Stockers Saison ist eine, die man eigentlich verfilmen müsste. Am Anfang stand Freude und Hoffnung über einen neuen Trainer, die beide schnell verpufften. Stocker realisierte schnell, dass Ciriaco Sforza nicht der richtige Mann war, und tat diese Meinung auch kund. So, wie Valentin Stocker immer sagt, was er denkt. Dieses Mal sagte er es so laut und deutlich und beispielsweise beim Cup-Out gegen Winterthur auch öffentlich, dass man den Captain suspendierte. Ein gewisser Verwaltungsrat plauderte später in einem Basler Hinterhof aus, dass Stocker das Team damals motiviert habe, unmotiviert zu spielen. Die wahren Gründe wurden nie kommentiert, Stocker schweigt sich aus. Stattdessen setzt er Ausrufezeichen auf dem Platz. Seit ihn Sforza in seinem letzten Spiel als Trainer wieder in den Kader berief und ihm nach einem Sechs-Augen-Gespräch mit Stocker und Fabian Frei gar reumütig die Captainbinde wieder gab, ist Stocker in Hochform. Neun Skorerpunkte gehen seither auf sein Konto. Was die Vorlagen angeht, ist er mit insgesamt elf Assists gar Ligaspitze. Und das, obwohl er sechs Spiele suspendiert verpasste.

Valentin Stocker ist der beste Assistgeber der Liga.

Apropos Captainbinde: Mit einer speziellen Ausgabe ebendieser feierte Stocker am Tag der offiziellen Stabsübergabe von Bernhard Burgener hin zu David Degen den Machtwechsel und sein Tor. Im Interview nach dem Spiel war er so emotional, dass die Aufnahme abgebrochen und neu gestartet werden musste. Eine Achterbahnfahrt, in der Stocker vom Helden zum Sündenbock und wieder zum Helden wurde, gespickt mit Emotionen, Intrigen und Schicksalswendungen. Besser könnte der Stoff für einen Blockbuster wirklich kaum sein. Hätte Stocker doch nur einen guten Draht zu einem mächtigen Mann aus dem Filmgeschäft...

7. Die neunte Nullnummer ist nah

Man tritt dem FCB nicht auf den imaginären Schlips, wenn man seine Defensive in dieser Saison als etwas zu instabil bezeichnet. Zwar konnte unter Rahmen diesbezüglich eine gewisse Stabilisierung festgestellt werden. Aber zuvor kassierte der FCB zu viele und zu viele sehr einfache Gegentore. Mangel an Konzentration, Absprache und ab und zu vielleicht auch Fitness führten zu 49 Gegentoren. Weil sich diese auch noch unglücklich verteilten, konnte der FCB bislang nur acht Mal zu null spielen. In 35 Spielen. Zu wenig für einen Titelaspiranten. Nun steht aber die neunte Nullnummer im Bereich des Machbaren. Die letzten zwei Partien schaffte es der FCB, ohne Gegentore zu beenden. Die dritte Nullnummer in Serie wäre ein schöner Abschluss.