Gegen Sion wieder keine Tore: Überzahl kann der FC Basel nicht

Super League Wieder keine Tore im Joggeli: Überzahl kann der FCB nicht mehr Das 0:0 gegen den FC Sion ist die vierte Basler Nullnummer in dieser Saison, was ein Abrutschen auf Rang 7 bedeutet. Und Trainer Alex Frei wirkt einigermassen ratlos, warum seine Mannschaft ihre Qualitäten nicht auf den Platz bringt. Christoph Kieslich 06.11.2022, 21.56 Uhr

Air Burger: Die Kopfbälle des Niederländers waren noch das Gefährlichste, was der FCB gegen Sion zustande bekam. Keystone

Das Drehbuch für das letzte Spiel des Fussballjahres im eigenen Stadion hatte eigentlich aus Basler Sicht alle Szenen für einen versöhnlichen Abschluss beinhaltet. Eine erste Halbzeit, in der das Geschehen hin und her wogte mit einem Chancenplus für die Gäste aus dem Wallis. Einen Aufreger kurz vor der Pause, als es statt eines Platzverweises für ein rüdes Foul des Ex-Baslers Kevin Bua an Darian Males nur Gelb, dafür aber eine Rudelbildung samt weiterer Verwarnungen gab.

Und bald nach Seitenwechsel setzte es dann doch noch eine Rote Karte ab für den Sittener Baltazar Costa, der sich gegen Dan Ndoye eine Tätlichkeit leistete (57.), nach der alle Vorteile eigentlich bei den Basler hätten liegen sollen.

Das Telegramm FC Basel - FC Sion 0:0 St.-Jakob-Park. – 22 889 Zuschauer. – SR: Alain Bieri.

Tore: keine.



FC Basel: Salvi; Comas, Adams, Pelmard, Calafiori; Burger, Diouf; Ndoye (75. Ndoye), Males, Kade (58. Millar); Fink (75. Augustin).

FC Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Costa; Araz, Grgic (76. Zuffi), Cyprien (76. Poha); Itaitinga (25. Sio), Balotelli (63. Stojilkovic), Bua (63. Schmied).

Bemerkungen: Basel ohne Lang, Xhaka (beide gesperrt), Hitz, López, Tushi, Vogel (alle verletzt), Chipperfield, Ltaief (beide U 21), Szalai, Marchand (ohne Aufgebot). – Sion ohne Moubandje (verletzt), Safarikas, Iapichino, Nsakala (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 45. Costa (Foul), 45.+3 Bua (Foul), 45.+3 Burger (Reklamieren), 45.+4 Balotelli (Unsportlichkeit), 65. Sio (Foul), 74. Araz (Foul). – Rote Karte: 57. Costa (Tätlichkeit).

Doch der Konjunktiv ist ein steter Begleiter durch diesen Basler Fussball-Herbst, der am Sonntag nicht trüber hätte enden können. Die Nullnummer gegen den FC Sion ist das vierte Null-zu-Null im 14. Super-League-Spiel, und nachdem der FCB gegen GC und gegen St. Gallen jeweils in Überzahl gewinnen konnte, wiederholte er gegen die Sittener, was er erst kürzlich auch gegen zehn Zürcher demonstriert hatte: Überzahl kann er nicht mehr.

Das Überzahlspiel gleicht einer Schablone

der Nullnummer gegen den FC Zürich

Was die Mannschaft gegen die Walliser erneut nicht auf die Kette bekam, glich wie eine Schablone der Leistung gegen den FCZ: stereotyp und einfallslos, fehlerhaft und erschreckend harmlos war das, was fussballerisch dargeboten wurde. Und das bei allem erkennbaren Willen, was das Fazit nach dieser Partie aus Basler Perspektive nur noch niederschmetternder ausfallen lässt.

Die Wut muss raus: FCB-Trainer Alex Frei nach dem Schlusspfiff. Keystone

Alex Frei meint dazu: «Ich weiss nicht, ob es uns im Moment entgegenkommt, wenn wir elf gegen zehn spielen.» An der Reaktion des Cheftrainers war nach Abpfiff eine Mischung aus Enttäuschung, Zorn und Verzweiflung abzulesen. Er sagt selbst: «Ich bin wütend, weil wir es einmal mehr nicht geschafft haben, ein Spiel, das zu unseren Gunsten lief, zu töten, wenn man das so ausdrücken möchte.»

So wurde aus einem perfekten Drehbuch am Ende eine erhebliche Basler Mängelliste, die der Trainer auch gar nicht beschönigen will: «Wir versuchen es, treffen aber oft die falschen Entscheidungen. Es gelingt uns nur phasenweise das auf den Platz zu bringen, was wir im Training üben. Ich kann vieles nicht nachvollziehen, die Flankenqualität, die nicht gut war, Boxpräsenz, die ich mir so nicht vorstelle, Distanzschüsse, die komplett unnötig sind, statt den Gegner zu bespielen und Geduld zu haben. Und die Torchancen, die wir haben, nützen wir nicht aus.»

Heinz Lindners Parade gegen Wouter Burger und

die Freude über den Punkt und den Empfang in Basel

Die beste Möglichkeit besass Wouter Burger, der die Captainbinde trug statt des auf der Bank sitzenden Fabian Frei und in Abwesenheit der gesperrten Vertreter Taulant Xhaka und Michael Lang. Doch Burger sah in der 72. Minute seinen Kopfball auf eine Flanke von Liam Millar - die beste Tat des formsuchenden Kanadiers - durch Heinz Lindners Reflex pariert, was beim einen oder anderen FCB-Fan bei allem Entsetzen auch nostalgische Gefühle hervorgerufen haben dürfte.

Lindner freute sich jedenfalls nach dem Spiel nicht nur über den aufopferungsvollen Einsatz seiner Vorderleute und über das Remis, sondern auch über den freundlichen Empfang im Joggeli - was nicht jeder Ehemalige, der beim FCB gegangen ist oder gegangen wurde, erzählen kann.

Viele Chancen waren es also nicht, die aus der krassen Feldüberlegenheit des FCB nach dem Platzverweis (58 Prozent Ballbesitz, 17:6 Schüsse, 11:2 Corner) resultierten. Für eine Mannschaft, die ihr 28. Wettbewerbsspiel bestritt gegen einen Gegner, der im gleichen Zeitraum auf 17 Partien kommt und dementsprechend Energie ausstrahlte, mit der das eigene Tor verteidigt und somit nicht unverdient ein Punkt mitgenommen wurde.

Frei über Balotelli: «Maximal 200 Meter Laufvermögen,

aber alles, was er macht, ist richtig»

Standfussballer, bei dem alles Hand und Fuss hat: Mario Keystone

Immerhin machte Basel Bekanntschaft mit Mario Balotelli, einem einstigen Superstar der Branche und nun im Wallis langsam aufs Altenteil zusteuernd. Was der 32-Jährige bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute zu bieten hatte, war sehenswert. Ein ungeheuerer Diagonalball auf Giovanni Sio, der seinen Hechtkopfball von Mirko Salvi gehalten sah. Und noch eindrücklicher war, wie Balotelli in der 20. Minute erst den physisch ja auch nicht von schlechten Eltern stammenden Kasim Adams an sich abprallen liess, um aus der Drehung einen genialen No-Look-Pass in den Lauf von Cleiton Itaitinga zu spielen.

Dass es sich Balotelli mit einer unschönen Geste beim Gang in die Pause mit den Basler Kurvenfans verscherzte, ist das andere, aber eines wollte Alex Frei dann schon noch über Balotelli loswerden: «Was ich gesehen habe, sind maximal 200 Meter Laufvermögen, aber alles, was er macht, ist richtig.»

Noch zwei Auswärtsspiele, dann ist Pause bis 22. Januar

Während der FCB sein Heimpublikum mit einem weiteren Unentschieden (vier daheim, sechs insgesamt in der Liga) in die Winterpause verabschiedete, muss die Mannschaft noch zwei Mal auswärts ran. Am Mittwoch wird in Luzern das Spiel der 3. Runde nachgeholt und am Samstag geht zu den Grasshoppers (beide Partien um 20.30 Uhr). Wenn anschliessend das Tabellenbild Hoffnung für die lange Winterpause (bis 22. Januar) vermitteln soll, muss sich die Mannschaft, muss sich Alex Frei etwas einfallen lassen. «Ich sehe viel, viel Qualität im Training», sagt der, «was wir oftmals im Spiel hinbekommen, aber ein paar Mal eben nicht. Das ist das Problem.»