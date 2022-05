Der Zahlenvergleich von Heinz Lindner und Marwin Hitz

Super League Zahlenvergleich der FCB-Goalies: Wo Heinz Lindner besser ist und wo Marwin Hitz die Nase vorne hat Durch die Verpflichtung von Marwin Hitz sieht es aktuell so aus, als bahne sich für die kommende Saison ein Duell um die Nummer 1 beim FC Basel an. Denn auch Heinz Lindner hat noch ein Jahr Vertrag. Doch ob er diesen erfüllt, ist mehr als fraglich. Jakob Weber Jetzt kommentieren 16.05.2022, 12.00 Uhr

Mit Heinz Lindner und Marwin Hitz hat der FC Basel aktuell zwei Nummer Einsen für die kommende Saison im Kader. Fresh/Imago

Die Meldung von der definitiven Verpflichtung von Marwin Hitz von Borussia Dortmund hat in Basel am Wochenende grosse Wellen geschlagen. Denn der Transfer macht eine Baustelle auf einer Position auf, wo der FC Basel auf den ersten Blick gar keinen Renovationsbedarf hat. Und das sorgt naturgemäss für Diskussionen am Stubentisch, beim Bier und in den sozialen Medien.

Heinz Lindner ist seit zwei Jahren ein regelmässiger Punktegarant und einer der wenigen FCB-Spieler, die in dieser Phase konstant auf gutem Niveau unterwegs sind. In der Saison 2020/21 war der 31-jährige Österreicher dank des besten Notenschnitts aller FCB-Akteure der bz-Spieler der Saison und zwei Spieltage vor Schluss sieht es auch in der noch laufenden Spielzeit so aus, als könnte Lindner die Auszeichnung als erster Spieler seit der Einführung 2016 verteidigen.

Auszeichnung Die bz-Spieler der Saison Die bz vergibt seit 2016 den Titel Spieler der Saison. Das sind die bisherigen Notenbesten: 2021: Hein Lindner

2020: Fabian Frei

2019: Jonas Omlin

2018: Albian Ajeti

2017: Michael Lang

2016: Tomas Vaclik

Trotzdem ist FCB-Klubchef David Degen offensichtlich kein Lindner-Fan. Er moniert immer wieder und das gerne auch öffentlich vor allem die fehlende Präsenz im Strafraum und das Spiel mit dem Fuss Lindners. Doch hat Marwin Hitz hier überhaupt die besseren Werte vorzuweisen? Die folgende Übersicht gibt Aufschluss:

Auch wenn der Vergleich zwischen Bundesliga und Super League natürlich nicht die absolute Wahrheit zulässt, lässt sich zusammenfassend sagen: Lindner hat auf der Linie die Nase klar vorne. Er kassiert deutlich weniger Gegentore, als aufgrund der Chancen des Gegners zu erwarten wäre. Er pariert mehr Schüsse – notabene aus kurzer, mittlerer und langer Distanz. Er hat die bessere Elfmeterquote und hatte zuletzt auch mehr Einsatzzeit als Hitz, der beim BVB zuletzt nur noch die Nummer 2 war.

Hitz dagegen ist mit dem Fuss sicherer: Bei kurzen wie auch bei langen Bällen und gegnerische Teams kommen mit Hitz im Tor nach Standards etwas weniger oft zum Abschluss als der FCB mit Lindner, was allerdings auch an der besseren Verteidigung des BVB im Vergleich zum FCB liegen kann.

Wird der schubladisierte Lindner weggemobbt?

Für Lindner, der auch mit dem Fuss einer der besten Keeper der Super League ist, steht nach eigener Aussage fest, dass Degen ihn in eine Schublade gepackt hat, aus der er nicht mehr herauskommt. Noch ist unklar, ob sich der Österreicher dem Duell, das möglicherweise gar keines werden wird, stellt. Denn Hitz ist sicher nicht mit dem Versprechen, die Nummer 2 sein zu dürfen, nach Basel gelockt worden.

Und Lindner könnte sich wegen mangelnder Wertschätzung auch selber nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Interesse wird es für ihn nach zwei guten Saisons beim FCB durchaus geben und der FCB dürfte ihm auch keine Steine in den Weg legen, da zwei teure Torhüter auf der Lohnliste – Lindner hat noch einen Burgener-Vertrag – für den klammen FC Basel auch finanziell keinen Sinn ergibt.

