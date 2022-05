Das Baselbieter Junior Mika Brunold vor dem ersten Grand Slam

Tennis Das junge Baselbieter Tennis-Ass Mika Brunold steht vor seinem ersten Junioren Grand Slam: «Es ist ein bisschen Psychosport» Am Sonntag gehen für den 17-jährigen Reinacher Mika Brunold die French Open los. Im Gespräch erzählt er von seiner Aufregung, Gegnerwünschen und dass für ihn die Erfahrung wichtiger ist als die Resultate. Isabel Langer Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Weg nach Paris: Mika Brunold aus Reinach spielt in Roland Garros sein erstes Grand-Slam-Turnier auf Juniorenebene. Imago

Es ist Sonntagabend halb neun, als das Gespräch mit dem 17-Jährigen Mika Brunold stattfindet. Erst seit wenigen Stunden ist das Tennis-Ass zurück aus Mailand, tags darauf wird er direkt nach der wöchentlichen Physioarbeit ins Leistungszentrum nach Biel fahren, ehe es am Ende der Woche für ihn nach Paris geht. Den jungen Mann in Basel anzutreffen, ist gar nicht so einfach.

Brunold befindet sich kurz vor dem Sprung in das Erwachsenen-Profitennis und wird ab Sonntag das erste Mal einen Grand Slam spielen. Diesen zwar noch im Juniorenbereich, aber die French Open sind für ihn das bisher grösste Turnier. Durch seinen hohen Junioren-Weltranglistenplatz (ITF29) ist er direkt für das Hauptfeld qualifiziert und muss sich nicht erst durch die Qualifikationsrunden kämpfen.

Auf die Frage, ob er schon bereit ist für sein erstes Grand-Slam-Tunier, sagt er sofort: «Ja.» Dann fügt er jedoch an: «Am Anfang der Saison gab es zwar ein paar Spiele, bei denen ich nicht so zufrieden war. Das lag vor allem daran, dass man dann wieder auf Sand und nicht mehr in der Halle spielt. Der Wechsel ist manchmal schwierig. Aber es ist von Spiel zu Spiel besser geworden und jetzt bin ich ready.» Das Grinsen auf seinem Gesicht ist dabei ziemlich gross, man kann ihm seine Vorfreude förmlich ansehen.

Beim ersten Grand Slam zählt die Erfahrung mehr als Erfolg

Wer sein erster Gegner sein wird, war am Freitag noch offen, allerdings hat der Reinacher, der mit seinem Lockenkopf ein bisschen an den jungen Gustavo Kuerten erinnert, eine Vorstellung, welche Art Gegner zum Auftakt für ihn geeignet wäre: «Für mich wäre am Anfang jemand gut, der nicht allzu stark ist, aber auch etwas dagegenhalten kann, damit ich ein gutes Match habe, aber nicht überfordert bin und mich dann steigern kann.» Der Baselbieter rechnet sich zu den Spielertypen, die sich von Mal zu Mal steigern und gerade beim Einstieg in ein Turniere gewisse Schwierigkeiten haben, in ihr Spiel zu finden.

Das junge Tennis-Ass Mika Brunold ist gerade einmal 17 Jahre alt. zVg

Wichtiger als der Erfolg wird für ihn in Paris aber sein, seinen persönlichen Rucksack zu füllen. «Die Erfahrung eines grossen Juniorenturniers und ausserdem zu erleben, wie es bei den Profis abläuft, wird für mich aber das sein, was ich in erster Linie aus dem Turnier mitnehmen werde», sagt Brunold, «das Resultat ist eher nicht so wichtig. Ich möchte einfach Spass haben und schaue Runde für Runde, wie’s läuft. Ich weiss, dass ich jeden schlagen kann, aber dann muss alles stimmen.»

Tennisfamilie und Verletzungsprävention

Ein anderer Grund, weshalb er das Tennis so liebt: «Man hat jedes Mal einen anderen Gegner, der ein anderes Spiel spielt. Man muss dann die Taktik finden, mit dem der Gegner nicht klarkommt. Man muss immer Lösungen finden.» Weiter fügt er an.

«Es ist ein bisschen Psychosport. Wenn man drei Stunden gespielt hat, kommt es am Schluss auf ein paar Punkte an.»

In den letzten anderthalb Jahren hat sich Brunold von ITF Rang 1440 in die Top 30 hochgearbeitet. Sein Trainer Kai Stentenbach ist seit August 2019, als Brunold nach Biel zu Swiss Tennis kam, an seiner Seite. «Bei Mika lässt sich eine grosse Leidenschaft für den Tennissport erkennen, die sich jeden Tag in seinen Trainingsleistungen widerspiegelt, da er den Willen zeigt, sich kontinuierlich zu verbessern», beschreibt er seinen Schützling.

Die Leidenschaft für den Sport wurde Brunold in die Wiege gelegt, denn seine Eltern spielten selbst im Schweizer Spitzenbereich Tennis und auch während des Besuchs in Reinach laufen Fernsehbilder der French Open im Hintergrund.

Mika Brunold wird bei seinem ersten Grand Slam in Paris spielen. Patrick Scheiber

Seine Mutter Nathalie Demarmels, die Tochter von FC-Basel-Legende Otto Demarmels, erzählt, dass die Eltern bei ihrem Sohn früh den Fokus auf Verletzungsprävention gelegt haben: «Seit er elf Jahre alt ist, geht Mika einmal die Woche präventiv zur Physio. Der Physiotherapeut arbeitet nicht tennisspezifisch mit ihm, sondern bewusst mit den Muskeln, die man nicht fürs Tennis braucht.»

Gerade jüngere (Tennis-)Talente würden dazu neigen, körperlich einseitig zu belasten und so Verletzungen zu provozieren. «Mika hat auch eher weniger gespielt und trainiert als Gleichaltrige. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb er so wenig verletzt gewesen ist bisher.» Nachdem Brunold vor 2,5 Jahren die Sekundarschule abgeschlossen hat, ist er im Leistungszentrum in Biel und hat dort zwei Mal täglich Tennis- und einmal Konditionstraining. Den Rest des Tages verbringt er mit anderen Tennisspielern im Internat.

Aufregung und volles Sommerprogramm

Die Frage, ob er aufgeregt ist vor seinem bisher grössten Turnier, beantwortet er zunächst wieder mit seinem typischen Grinsen auf dem Gesicht und sagt dann: «Schon ein wenig. Aber mehr, weil ich es kaum erwarten kann und jetzt schon spielen will.» Für ihn ist das Turnier auch eine Möglichkeit, ein Match der Grossen auf dem Center Court von Roland Garros anzuschauen.

«Am liebsten natürlich die Klassiker Rafael Nadal oder Novak Djokovic.»

Ein solches Match könnte vielleicht eins der wenigen sein, welches Brunold live und komplett anschauen kann, denn für die Frohnatur steht ein vollgepacktes Sommerprogramm an. Nach den French Open folgt ein Profiturnier in der Schweiz, dann ein Vorbereitungsturnier für Wimbledon und Wimbledon selbst, dann gibt es da noch die U18-EM in der Schweiz im Juli, die Klub-Nationalliga und weitere drei Profiturniere. Für Brunold die Möglichkeit, viel Erfahrung zu sammeln, um bald den Sprung in das Erwachsene-Profi-Tennis zu schaffen.

Alle Paarungen und Resultate zum Juniorenturnier von Roland Garros oder in der Roland-Garros-App.

