Wie der Tennisklub OB das Mädchenproblem im Nachwuchs angeht

Tennis «Charmanter sein hilft»: So stemmen sich zwei Basler Tennis-Klubs gegen das Nachwuchsproblem bei den Mädchen Immer weniger Tennisspielerinnen lassen sich in der Schweiz lizenzieren. In der TIF-Tennis-Academy und dem Old-Boys-Tennisklub Basel wird deswegen der Fokus auf die kleinen Details gerichtet, um gerade für Mädchen das Tennis so attraktiv wie möglich zu machen. Isabel Langer 27.10.2022, 15.38 Uhr

Junge Mädchen greifen heute weniger oft zum Tennisschläger als früher. Urs Bosshard

Dass Mädchen in einigen Sportarten in der Unterzahl sind, ist kein unbekanntes Phänomen. Mannschaftssporte wie Handball und Fussball waren schon immer tendenziell eher eine Jungssportart. Allerdings änderte sich das Bild in den letzten Jahren zunehmend und immer mehr Mädchen fanden ihren Weg in besagte Sportarten. Auch im Schweizer Tennis zeigt sich seit Jahren eine männliche Mehrheit, die über die letzten 16 Jahre sogar noch grösser wurde. Das liegt aber auch daran, dass die Zahlen der weiblichen Mitglieder leicht rückläufig waren.