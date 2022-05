Katja Greulich: Neue FCB-Trainerin aus dem Nagelsmann-Jahrgang

Frauenfussball Katja Greulich: Die neue FCB-Trainerin aus dem Nagelsmann-Jahrgang Als Nachfolgerin der in den Playoff-Halbfinals knapp gescheiterten Danique Stein übernimmt die Deutsche Katja Greulich das Frauenteam des FC Basel. Sie ist die zehnte Trainerin, seit der FCB die Abteilung 2009 vom FC Concordia übernommen hat. Christoph Kieslich 30.05.2022, 19.54 Uhr

Arbeitete die letzten vier Jahre bei RB Leipzig: Katja Greulich, die neue Trainerin des FC Basel. Imago

Zwei Tage nach dem bitteren Aus im Playoff-Halbfinal hat das Frauenteam des FC Basel eine neue Trainerin. Anstelle von Danique Stein, die nach einem Jahr als Chefcoach ihren Rücktritt unter anderem wegen des fehlenden Trainerdiploms angekündigt hatte, wird Katja Greulich übernehmen. Die 37-jährige Deutsche bestreitet am Wochenende ihr letztes Spiel mit RB Leipzig in der 2. Bundesliga.

Greulich spielte selbst bis auf Niveau der Zweiten Bundesliga beim 1. FC Lokomotive Leipzig, hat Sportwissenschaften studiert und die Uefa-Pro-Lizenz. Ihren Trainerdiplom-Lehrgang absolvierte sie unter anderen mit Julian Nagelsmann.

Zu ihren Stationen als Assistenz- und Cheftrainerin gehören Jena (1. Bundesliga), Rosengard (Schweden) sowie Leipzig. Mit dem FF USV Jena stieg sie 2017/18 aus der Ersten Bundesliga ab und arbeitete seither bei RB. Mit den Leipzigern hat sie in dieser Saison den Aufstieg ins Oberhaus knapp verpasst. Als Greulich ihre Kündigung einreichte, liess sie mitteilen: «Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass eine vollumfängliche Überzeugung der Verantwortlichen nicht mehr gegeben war.»

Abgang in Leipzig nicht ohne Nebengeräusche

Der Sport-Bezahlfernsehsender Sky berichtete überdies davon, dass das Verhältnis zwischen Trainerin und Mannschaft «zu sehr belastet» gewesen sein soll.

Beim FC Basel wird die aus dem brandenburgischen Bad Saarow stammende Greulich die zehnte Trainerin, seit der Klub 2009 die Frauen des FC Concordia übernommen hat. Nun baut der FCB, der 2014 den Cupsieg als bisher einzigen Titel feierte, diesen Bereich um und aus.

Im Zuge einer Professionalisierung wurden etwa Stellenprozente erhöht. So ist Elisabeth Mayr seit 1. März Sportchefin und Technische Leiterin. Unterstützt wird die deutsch-österreichische Doppelbürgerin seit 1. Mai von der neuen Nachwuchsleiterin und Teamadministratorin Flavia Näf, die in der abgelaufenen Saison noch für den FC Aarau spielte.

Danique Stein hat ihr Traineramt zum einen aus Überlastung niedergelegt, zum anderen fehlt ihr das nötige Trainerdiplom. Was sie allerdings nicht daran hinderte, mit ihrem Team in die Halbfinals der erstmals ausgespielten Playoffs der Women’s Super League zu erreichen. Denkbar knapp scheiterte man am Samstag im Elfmeterschiessen am Titelverteidiger Servette FC Chênois Féminin.

Aus dem aktuellen Kader künftig nicht mehr dabei sein werden Captain Melanie Huber, die altgediente Verteidigerin Sina Hirschi und Camille Surdez, die allesamt ihre Spielerinnenkarriere beenden, sowie Mittelfeldakteurin Clara Spiniello und Offensivspielerin Julia Matuschewski, deren neue Ziele nicht bekannt sind.