Vor dem Klassiker steht beim FCB Patrick Rahmens Zukunft im Fokus

FC Basel Überraschend hohe Wellen: Beim FC Basel steht vor dem Klassiker Patrick Rahmens Zukunft im Fokus Obschon das Cup-Out der bislang einzige Ausrutscher ist, wird Patrick Rahmen infrage gestellt. Und jetzt kommt ausgerechnet der Klassiker. Céline Feller Jetzt kommentieren 29.10.2021, 19.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Rahmen direkt nach dem Cup-Out am Mittwoch. Seine Enttäuschung ist auch zwei Tage später noch spürbar. Freshfocus

Natürlich wäre es nicht nötig gewesen. Dieser Zwischenfall unter der Woche. Oder besser: Diese Zwischenfälle. Denn schliesslich betrifft es nicht nur den FC Basel, sondern auch den Gegner dieses Wochenendes, den FC Zürich. Beide sind unter der Woche im Cup ausgeschieden. Blamabel. Gegen unterklassige Gegner.

Das hätte es nicht gebraucht, um dem samstäglichen Klassiker Brisanz einzuimpfen. Denn brisant wäre er auch ohne diese Vorkommnisse gewesen. Weil Klassiker immer von Brisanz geprägt sind, im vergangenen Jahrzehnt sowieso, seit dieser Saison auch wieder. Dass beide Mannschaften nun eine Reaktion zeigen, etwas wiedergutmachen müssen, spitzt die Affiche zusätzlich zu.

Vor allem für einen, dessen Position aus unverständlichen Gründen ohnehin schon nicht eben stark ist: Patrick Rahmen. Man muss sich das mal vor Augen führen. Der FC Basel ist Tabellenführer in der Super League und dort ungeschlagen. Er ist Tabellenführer in seiner Conference-League-Gruppe und dort ebenfalls noch ohne Niederlage. Ohnehin war das 0:1 gegen Etoile Carouge das erste nationale Spiel, welches der FCB verloren hat.

Und die 1:3-Niederlage gegen Hammarby war am Ende irrelevant, weil die Basler dennoch weiterkamen. In den restlichen 21 Partien gab es immer Punkte. Und jetzt diese Carouge-Pleite. Es ist eine Niederlage, die zum dümmstmöglichen Zeitpunkt kam. Einerseits, weil im Cup eine Niederlage das Aus bedeutet.

Die kritische Sichtweise der Führung

Viel mehr aber, weil es in eine Phase fällt, in der man beim FCB bereits über die Zukunft des Trainers nachdenkt. So stark gar, dass es bereits ein Treffen zwischen Führung, dem Trainer und seinen Vertretern gab. Und so stark, dass eine Niederlage gegen den FCZ durchaus bereits die berühmte Pleite zu viel sein könnte. Dass es erst die erste in der Liga wäre, eine, bei der man dennoch auf Platz 1 verbleiben würde – tant pis! Sie würde Patrick Rahmens Stuhl noch mächtiger ins Wackeln bringen.

Führt man sich diese Möglichkeit vor Augen, muss man versuchen, Ursachenforschung zu betreiben. An den Resultaten kann es nicht liegen. An den Auftritten? Na ja, auch nur bedingt. Ja, die Auftritte wurden zuletzt durchzogener, offensiv weniger ideenreich, abhängiger von gewissen Akteuren, die das Ruder stets rumreissen können. Das weiss mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch Patrick Rahmen. Sonst hätte er nicht offen immer wieder zugegeben, dass gerade gegen defensiv kompakt stehende Gegner mehr Lösungen gefunden werden müssen.

Daran zu arbeiten, ist jedoch nicht einfach. Normale Trainingseinheiten hat der FCB seit Ende des Trainingslagers im Sommer kaum mehr. Denn entweder wird jeden dritten Tag gespielt, oder etwa zwei Drittel des Kaders weilen in den Nati-Pausen bei ihren Auswahlen. Bedenkt man dies, müsste man den einen oder anderen Mangel im Spiel verzeihen können. Müsste, aber offenbar ist dem nicht wirklich so.

Und dass die neue Führung schnell etwas ändert, wenn ihr etwas nicht zu 100 Prozent gefällt, hat sie bislang des Öfteren eindrücklich bewiesen. Und dass gerade David Degen nicht wirklich glücklich damit ist, was Rahmen tut, ist kein Geheimnis. Obschon er es damals war, der bei der erstbesten Möglichkeit den damaligen Interimscoach zum Chef beförderte. Seither scheint das Vertrauen konstant zu schwinden.

Etwas, was von aussen schwer nachvollziehbar ist. Auch wenn die letzten Auftritte nicht wirklich rosig waren. Eine gute Mannschaft gewinnt aber eben auch Spiele, in denen sie schlecht spielt. Und das, ja das konnte der FCB zuletzt – mit Ausnahme eben dieses Cup-Outs. Rahmen sagt dazu:

«Das Cup-Out ist eine grosse Enttäuschung. Die muss man akzeptieren. Aber sonst sind wir auf dem richtigen Weg. Wir wissen, dass es noch Dinge gibt, die man verbessern kann, wir noch Luft nach oben haben. Aber das zeigt auch, dass noch vieles mehr möglich ist.»

Der unveränderte hohe Druck seit Amtsantritt

Ihm sei klar, dass eine allfällige zweite Niederlage in Serie am Samstag «wieder Wellen werfen würde», wie er es formuliert. Aber einen speziellen Druck habe er deshalb jetzt nicht. «Druck, Entschuldigung, den habe ich seit Saisonbeginn.» Weil man in die Conference League kommen musste – und das schaffte. Weil man das letzte Quartal aus der vergangenen Saison bestätigen musste – und auch das hin kriegte. Rahmen:

«Meine Gefühlswelt hat sich daher nicht verändert seit Mittwoch. Druck ist immer da. Damit muss man umgehen können. Dass ich das kann, habe ich bewiesen.»

Dass das FCZ-Spiel wegweisend sein könnte, darauf mag er nicht gross eingehen.

Verständlich. Denn dass im Verein die Trainerfrage jetzt bereits gestellt wird, ist hart. Auch, weil oft vergessen geht, wie gut Rahmen neben dem Feld moderiert. Ja, es war unglücklich zu sagen, er habe auch Gutes in diesem Cup-Spiel gesehen. Am Freitag erklärte er deshalb auch, dass er das so nicht mehr wiederholen würde. Abgesehen von diesen Aussagen am Mittwoch kommuniziert er jedoch sowohl intern in der Mannschaft als auch gegen aussen mit den Medien sehr souverän bis stark.

Die Spieler schätzen ihn, das werden sie nicht müde zu betonen. Weil Rahmen vom Jüngsten bis zum Ältesten jedem klarmachen kann, wieso er spielt – oder eben nicht. Wie gut das funktioniert, zeigt, dass auch zu Aufmüpfigkeit tendierende Akteure ruhig sind.

Vor sechs Monaten noch undenkbare Erfolge

Und vielleicht wird manchmal noch etwas ganz Anderes vergessen: Vor sechs Monaten lag der FCB am Boden. Dass er jetzt steht, wo er steht, darauf hätte damals niemand gewettet. Der Verein wirkt gefestigt, obschon an allen Schrauben gedreht wird. Manchmal vielleicht so fest, dass gewisse Dinge etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Aber Rahmen ist die Konstante, dank der es auf dem Platz läuft.

Die neue Führung hat bislang fast alles ausgetauscht, was von der alten Führung übernommen wurde. Rahmen seinerseits wurde bislang verschont. Ein Wechsel auf dieser Position würde immense Wellen schlagen. Im Verein, aber auch um den Verein. Die Frage ist ausserdem, wer am Ende wirklich entscheiden kann, dass Rahmen gehen muss.

Degen alleine könnte mit seinen 40 Prozent eigentlich nicht solche finalen Entscheide treffen. Er müsste sich mit weiteren Verwaltungsräten zusammentun. Doch dies hat er beispielsweise bei der Trennung von den Ärzten nicht getan. Es ist zu hören, dass ein paar seiner Verwaltungsratskollegen dieses Vorgehen missfiel.

Damit es aber gar nicht so weit kommt, dass ein solcher Entscheid gefällt werden müsste, hat Rahmen das Cup-Spiel eingehend analysiert und diverse Einzelgespräche geführt. Mit Degen habe er auch gesprochen. Klar. Das gehöre zum Aufarbeitungsprozess eines jeden Spiels. «Er sagt immer klar, was er denkt, auch nach einem Sieg.» Und durch diesen intensiven Austausch spüre er das Vertrauen. «Und ich weiss, woran ich bin.» Ob dem wirklich so ist, wird sich zeigen, sollte der Worst Case «Niederlage» am Samstag eintreffen.