Unihockey Basel Regio mit Niederlage und Sieg in der Verlängerung

Unihockey Jubel in letzter Sekunde: Unihockey Basel Regio gewinnt in der Verlängerung Unihockey Basel Regio verliert das Samstagspiel gegen den Tabellenführer aus Wiler-Ersingen mit 3:8. Am Sonntag konnten die Basler Uster mit 4:3 in der Verlängerung bezwingen. Isabel Langer 09.10.2022, 21.29 Uhr

Die Aufgaben des Doppelspiel-Wochenendes hätten für Unihockey Basel Regio auf dem Blatt unterschiedlicher nicht sein können. Am Freitag wartete der SV Wiler-Ersingen, der in den ersten vier Saisonspielen ungeschlagen und ohne Punktverlust von Tabellenplatz eins grüsste. Am Sonntag dann erwarteten die Basler zu Hause den UHC Uster. Dieser konnte noch kein Spiel für sich entscheiden und stand punktlos am Tabellenende. UBR stand mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ziemlich genau in der Mitte der Tabelle.

Gegen den Tabellenführer chancenlos aber mit Toren

71 Sekunden brauchte Wiler-Ersingen, ehe sie nach einem misslungenen Pass der Basler bereits mit 1:0 führten. In der Folge waren die Gäste wacher und liessen das Heimteam kaum zu nennenswerten Torchancen kommen. Die brauchte es aber auch nicht, denn der Tabellenerste zeigte mit einem Distanzschuss von Deny Känzig, warum sie bisher ungeschlagen blieben. Nach einem Konter zog dieser rechts frech ab und erhöhte auf 2:0. Ein Powerplay sorgte für den 0:3-Rückstand der Basler.

Doch UBR kämpfte sich im Mitteldrittel zurück. Binnen einer Minute waren es erst Fabian Frutschi, der Wiler-Ersingens beinahe 150-minütige-Serie ohne Gegentor beendete und kurze Zeit später Toni Rintala, der den Abstand auf ein Tor reduzierte. Doch eine Zwei-Minuten-Strafe auf Seiten der Basler kippte das Momentum wieder auf die Seite der Heimmannschaft, die den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. Dann passierte lange Zeit wenig.

Erst zehn Minuten vor Schluss drehte der Favorit noch einmal auf und kam aufgrund eines Doppelschlags gegen müder werdende Basler zu seinen Toren Nummer fünf und sechs. Damit war das Spiel endgültig entschieden und auch die drei weiteren Tore zum 3:8-Endstand änderten nichts mehr am Ausgang des Spiels.

Telegramm von Samstag Wiler-Ersigen – Basel 8:3 (3:0, 1:2, 4:1) Sportanlage Grossmatt Kirchberg. – 289 Zuschauer. – Tore: 2. Affolter 1:0. 8. Känzig 2:0. 13. Persici 3:0. 26. Frutschi 3:1. 27. Rintala 3:2. 28. Hollenstein 4:2. 49. Affolter 5:2. 51. Känzig 6:2. 55. Vogt 7:2. 58. Lindroos 7:3. 59. Siegenthaler 8:3.

Spiel auf Augenhöhe aber ohne grosse Torchancen

Im zweiten Spiel in der neuen Heimspielstätte der Basler gegen den UHC Uster sollte vor den eigenen Fans der dritte Saisonsieg her. Begann die Partie noch ambitioniert, Basels-Topskorer Yannick Lindroos traf zum 1:0, Patrik Doza glich zum 1:1 aus, flachte sie am Ende des ersten Drittels deutlich ab. Auch im zweiten Drittel blieben anfangs die ganz grossen Torchancen aus.

Im Gegensatz zum Samstagsspiel, in dem sie zweimal in Unterzahl ein Tor kassierten, funktionierte Basels Boxplay diesmal besser. Dennoch war das Spiel geprägt von vielen Fehlern und als Niklas Laurila alleine vor Uster-Goalie Nicola Brütsch vergab, stand das sinnbildlich für die erste Hälfte des Spiels. Und auch, dass Doza nach einem grenzwertigen Foul an Patrick Mendelin auf 1:2 für die Gäste erhöhte, passte zum Spielverlauf. Wieder rettete das Tor in der Verlängerung den Sieg Basel gab sich in der Folge kämpferischer, auch weil Uster mit der 1:2-Führung im Rücken ein wenig passiver agierte, als noch zuvor.

Dennoch wirkte das Spiel zerfahren und bot keine allzu unterhaltsame Unihockey-Kunst. Einmal mehr war es im dritten Drittel dann eine Einzelaktion von Nationalspieler Mendelin, der aus der Drehung heraus auf 2:2 ausglich und damit für Schwung sorgte. Diesen nutze Dennis Kramer und brachte seine Farben wieder in Führung. Ein Distanzschuss von Marco Klauenbösch zum erneuten Ausgleich machte die Partie allerdings wieder spannend.

Nach einem missratenen Basler Konter war es ein weiterer Distanzschuss, der diesmal das Gästeteam in Führung brachte. Und für UBR kam es fünf Minuten vor Schluss zu einer weiteren Schrecksekunde: Topskorer Lindoos wurde an der Mittellinie zu Boden geschickt und blieb für einen Moment liegen, ehe er mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz humpelte. Doch der Finne konnte, zum guten Glück der Basler, doch noch weiterspielen.

Nur kurze Zeit später bewies Basel seinen Willen, zu Hause die Punkte zu holen und stellte das Skore durch Mendelin auf 4:4. Dann brauchte es 50 Sekunden, ehe UBR in der Verlängerung durch Rintala das durchwachsene Spiel entschied und einen Punkt mitnahm.

Telegramm von Sonntag Basel – Uster 5:4 n.V. (1:1, 0:1, 3:2, 1:0) Pfaffenholz Basel. – 206 Zuschauer. – Tore: 10. Lindroos 1:0. 14. Doza 1:1. 34. Doza 1:2. 42. Mendelin 2:2. 46. Kramer 3:2. 50. Klauenbösch 3:3. 55. Kulmala 3:4. 56. Mendelin 4:4. 61. Rintala 5:4.

Weitere Ergebnisse und Tabelle der NLA

5. Runde: Rychenberg Winterthur – Uster 9:8. Thurgau – Chur 5:1. Wiler-Ersigen – Basel 8:3. Langnau – Waldkirch-St. Gallen 7:5. Malans – Zug 3:5. Zürich – Köniz 9:5. – 6. Runde: Thurgau – Köniz 6:9. Chur – Langnau 5:9. Waldkirch-St. Gallen – Wiler-Ersigen 3:4. Rychenberg Winterthur – Malans 4:3. Basel – Uster 5:4. Zug – Zürich 1:7. – Rangliste (alle sechs Spiele): 1. Wiler-Ersingen 17 Punkte. 2. Zürich 15. 3. Köniz 14. 4. Zug 12. 5. Rychenberg Winterthur 10. 6. Langnau 9. 7. Waldkirch-St. Gallen 7. 8. Chur 7. 9. Basel 7. 10. Thurgau 4. 11. Malans 4. 12. Uster 2.