Street Floorball Tour kommt nach Basel

Unihockey Street Floorball Tour kommt am Samstag auf den Barfi Im Rahmen der Street Floorball Tour, die von Mai bis September in neun Schweizer Innenstädten stattfindet, findet am 20. August ein Unihockey Turnier Mitten in Basel auf dem Barfüsserplatz statt. Isabel Langer 18.08.2022, 13.05 Uhr

In sechs Städten fand das Turnier bereits statt. Hier in Kloten bei traumhaften Bedingungen. Claudio Schwarz

Nur ein paar Sportklamotten und einen Unihockey-Stock. Mehr braucht es nicht, um am Street Floorball Turnier am Samstag auf dem Basler Barfüsserplatz teilzunehmen. Dabei wird in zwei Kategorien gespielt: Von 10 Uhr bis 13.30 Uhr im Family-Cup und von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Open-Kategorie. Jedes angemeldete Team, bestehend aus fünf bis acht Spielern, bestreitet mehrere zehn-Minuten-Matches. Schiedsrichter gibt es keine, denn beim Street Floorball stehen Fairplay und Spass im Vordergrund und die Veranstalter appellieren an die Teilnehmenden, Vergehen selbst zuzugeben.

Street Floorball, wie diese neue Art des Unihockey genannt wird, wurde 2021 ins Leben gerufen. «Street Floorball kann draussen gespielt werden, was in Zeiten von Corona ein grosser Vorteil war», erklärt Reto Gyger, der als Projektleiter für die WM 2022 verantwortlich ist. «Street Floorball, macht Unihockey für alle auf eine sehr einfache Art und Weise zugänglich.» Angefangen bei drei bis vier mobilen Street Floor Feldern sind mittlerweile 16 Stück in Schulen und Vereinen im Einsatz.

So sieht ein mobiles Street-Floorball-Feld aus. zVg

Die Turnierserie sollte ursprünglich die Männer-Unihockey-WM 2022 vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur promoten, doch «heute ist das Thema Street Floorball beim Verband so gross und wichtig, dass die WM das Projekt Street Floorball promotet,» sagt Gyger.

Regionale Unterstützung durch UBR

In Basel unterstützt der regionale Unihockeyklub UBR die Organisation des Turniers. Sie stellen Helfer, Spielfeldverantwortliche und Speaker und sind verantwortlich für das Catering, dessen Einnahmen in die Vereinskasse fliesen.

Das Ziel des Projekts - neben der Promotion der WM - ist einfach: «Street Floorball soll dazu beitragen, dass immer mehr Menschen Unihockey spielen,» erklärt Nelli Alanko, Spielerin von UBR und Hauptverantwortlich für die Organisation des Turniers.

Neben dem Turnier gibt es auch andere Attraktionen auf dem Barfi, die meist von Sponsoren aktiviert wurden. So stehen zum Beispiel eine Speed Shoot Anlage zum Messen der Schussstärke, einen Skills-Parcours und eine Reaktionswand zur Unterhaltung bereit.