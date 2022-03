Patrick Mendelin spricht über UBRs Chancen und möglichen Aufstieg

Aufstiegsspiele Unihockey Basel Regio klopft an die Tür der NLA: Patrick Mendelin über UBRs Chancen und Änderungen bei einem möglichen Aufstieg Am Samstag starten die Aufstiegsspiele für UBR gegen Ad Astra Sarnen. Der Sportchef und Spieler Mendelin erzählt. Isabel Langer Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Mendelin im Playoff-Halbfinalspiel gegen Kloten. Bild: UBR

Es ist der fünfte Versuch im fünften Jahr und dieses Mal soll es endlich klappen: Der Aufstieg von Unihockey Basel Regio in die NLA. Nach dem Trauma im letzten Aufstiegsspiel, in dem UBR im letzten Spiel in der Verlängerung doch noch verlor und zwei coronabedingten Saisonunterbrechungen steht UBR nun Ad Astra Sarnen gegenüber.

«Wir wissen, dass sie sehr gut im Kontern sind und den einen oder anderen ausländischen Spieler haben, der sehr gut ist. Das müssen wir probieren in den Griff zu bekommen und ihnen möglichst wenig Chancen für schnelle Gegenangriffe geben,» fasst Patrick Mendelin zusammen.

Er ist Sportchef, General Manager und Spieler von Regio Basel. Vor drei Jahren war er selbst dabei, als man den Aufstieg bereits knapp verpasste. Aber für ihn ist das kein Thema mehr. Er sagt:

«Mittlerweile ist so viel passiert, wir sind an einem anderen Ort und das Team ist ganz anders. Damals waren wir einfach noch nicht gut genug. Jetzt bin ich sehr zuversichtlich.»

UBR hat in der Playoff-Halbfinal-Serie sowohl eine starke Defence-Leistung (elf Gegentore in drei Spielen), als auch eine starke Sturm-Leistung (24 Tore) gezeigt. Für Mendelin eine Stärke des Teams: «Wir haben eine gute Mischung zwischen Spiel mit dem Ball und ohne den Ball gefunden.»

Änderungen bei einem allfälligen Aufstieg

Sollte Unihockey Basel Regio aufsteigen, stehen ihnen einige wenige Änderungen bevor. Vor allem aber wäre es «eine Erleichterung für die ganze Region und die ganze Sportart», so Patrick Mendelin. «Die NLA ist in vielen Bereichen noch einmal attraktiver. Für Junioren zum Zuschauen, aber auch als Vorbildfunktion und dem daraus resultierenden Wunsch, dort selbst hinzuwollen. Und auch für den Verein selbst wäre es besser, weil das Interesse der Presse und des Sponsorings natürlich grösser wäre.»

Es wäre aber auch für die Sportler eine grössere Challenge, gegen bessere Gegner zu spielen. «Wir haben noch ein sehr junges Team, das noch nicht so viel Erfahrung hat. In der NLA könnten viele sicher noch einmal einen Schritt vorwärts machen. Denn wenn man in der NLB einen Fehler macht, werden die nicht immer bestraft und der Lerneffekt ist nicht so gross. Das ist in der NLA sicher anders.»

UBR will gegen Ad Astra Sarnen gewinnen und aufsteigen. Bild: UBR

Beim Thema Finanzen und Ausländerregelung gäbe es hingegen kaum bis gar keine Änderung. Mendelin: «Wir arbeiten schon mit einem Budget (etwa eine halbe Millionen Franken) von einem NLA-Verein, hoffen natürlich trotzdem noch den einen oder anderen Sponsor an Land ziehen zu können. Auch, weil wir einige Dinge professionalisieren wollen, wie zum Beispiel das Training am Mittag und Spesenentschädigung für alle.»

Bezüglich Ausländerregelung würde sich hingegen nichts ändern. Basel hat das Gentlemans Agreement der Nationalligen unterschrieben, das eine genaue Anzahl an ausländischen Spielern vorgibt: Drei im Erwachsenenbereich und einen im Juniorenalter. Das schöpft Basel mit den Finnen Yannick Lindroos, Niklas Laurila, Toni Rintala und Jimi Jokinen bereits aus. Ob die Vier in der nächsten Saison auch noch bei Basel sind, hängt stark davon ab, ob UBR den Aufstiegt schafft.

Die grösste Herausforderung sieht Mendelin allerdings in der Organisation. «In der NLA gibt es deutlich mehr Vorgaben, wie Spiele durchgeführt werden müssen. Auch wie man sie kommunikativ und marketingtechnisch begleitet, ist es anspruchsvoller. Die grösste Herausforderung wäre sicher, dass wir das über die ganze Saison auf konstantem Niveau durchführen könnten. Aber es wäre auf jeden Fall machbar.»

Die Halle könnte zum Problem werden

Mehr Sorgen bereitet die Sandgruben-Halle. «Wir müssten die Infrastruktur für die NLA auf jeden Fall gut anschauen. Die Nationalliga schaut sich die Hallen immer vorher an und wir haben das Gefühl, dass sie für die NLA-Playoffs nicht abgenommen werden würde,» so Mendelin. Für die Qualifikation dürfte es wohl reichen, aber danach würde es schwierig werden.

Zum Problem könnte der geringe Platz für Zuschauer, Presse und VIPs werden. Mehr als 600 Menschen passen nicht hinein. Allerdings hat Basel bei grossen Hallen nicht viele Alternativen. Eigentlich sogar nur eine, die in Frage käme: der Rankhof. Mendelin sagt:

«Wir können dort nicht trainieren. Aber wir spielen eine Sportart, die am Boden stattfindet, da macht es keinen Sinn, dort Spiele auszutragen, wenn wir nicht auch dort trainieren können. Das ist ein riesiges Problem.»

Noch hat Basel den Aufstieg nicht sicher und UBR steht vor der «intensivsten Phase des Jahres», die laut Mendelin aber «auch am meisten Spass macht.» Maximal sechs Trainings und sieben Spiele stehen für Basel noch an. «Es ist jetzt wichtig, dass wir einen guten Mix finden. Zum einen, dass wir den Fokus auf das legen, was wir beeinflussen können, aber gleichzeitig auch die Freude, bei dem was wir tun, nicht zu verlieren.»

Wollen am Samstag wieder jubeln: Patrick Mendelin und Jimi Jokinen. Bild: UBR

Los geht es in den Aufstiegsspielen gegen Sarnen am Samstag zuhause in der Sandgruben-Halle um 19 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen