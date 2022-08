Alex Freis FC Basel und Raphael Wickys YB im Vergleich

Vergleich Vor dem Duell FCB gegen YB herrscht bei beiden Klubs trotz ähnlicher Ausgangslage eine unterschiedliche Stimmung Am Sonntag kommt es im Joggeli zum Duell zwischen den beiden meistgenannten Titelkandidaten Basel und YB. Wir haben die aktuelle Lage bei beiden Klubs unter die Lupe genommen und FCB und YB verglichen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Alex Frei und Raphael Wicky treffen am Sonntag zum ersten Mal als Trainer aufeinander. freshfocus/Montage_CH Media

In Basel weicht die Vorfreude auf die neue Saison bei einigen Fans schon nach dem 1. Spieltag der Resignation. YB hatte zum Auftakt Meister FCZ mit 4:0 besiegt und der FCB in Winterthur schlecht und nur 1:1 gespielt. Vor dem Direktduell am Sonntag (16.30 Uhr) im Joggeli, ist YB Leader und der FCB hat – mit einem Spiel weniger – schon fünf Punkte Rückstand. Der Erfolgsdruck ist gross. Doch der Vergleich der Mannschaften zeigt, dass die Ausgangslage ähnlicher ist, als die Tabelle zeigt.

Das Saisonziel

Klar ist: YB und FCB wollen keine zweite titellose Saison in Folge. «Solange wie möglich oben mitspielen», lautet das Ziel von FCB-Präsident David Degen. Doch im Gespräch mit den FCB-Spielern wird deutlich, dass für sie nur der Meistertitel zufriedenstellend wäre. Bei YB wurde das Saisonziel etwas deutlicher formuliert. «Wir wollen den Titel gewinnen», sagt Sportdirektor Christoph Spycher.

YB-Sportdirektor Christoph Spycher will in diesem Jahr wieder Meister werden. Claudio Thoma

Der Umbruch

Um nicht noch einmal der Musik hinterherzuhinken, haben beide Klubs im Sommer einen Umbruch vollzogen. Beim FC Basel ist er mit 13 Neuverpflichtungen und 13 Abgängen (ohne Leihrückkehrer) fast doppelt so gross wie bei YB (7/7). In Basel ist es bereits der zweite Sommer hintereinander, in dem David Degen und Co mehr als eine Startelf ausgetauscht haben.

Auffallend ist, dass sich beide Klubs die besten Talente des Landes geangelt haben. Rüegg, Itten, Ugrinic und Rrudhani wechselten zu YB, Zeqiri, Amdouni und Ltaief zum FCB. Interessanterweise spielen mit Cedric Itten und Kasim Adams am Sonntag zwei Neuzugänge gegen ihren Ex-Klub.

Durch die vielen Transfers haben beide Vereine aktuell ein Überangebot in der Offensive. Die beiden Coaches haben die Möglichkeit, zu rotieren. Doch sie müssen auch die vielen Nicht- oder Wenigberücksichtigten bei Laune halten.

Die Trainer

Beide Meisterkandidaten gehen mit neuen Trainern in die Saison. Sowohl Alex Frei als auch ­Raphael Wicky blicken auf eine grosse Karriere als Spieler zurück, stehen als Trainer aber noch in den Kinderschuhen. Wobei Wicky durch Champions-League- und Auslandser­fahrung einen kleinen Vorsprung geniesst. Doch trotz der Unerfahrenheit müssen beide bei ihren neuen Klubs von Beginn an Resultate liefern, um nicht den Unmut des Umfelds anzustacheln.

Spycher ist sich sicher, dass Wicky in Bern besser funktioniert als in Basel, wo er 2018 nach einem Jahr entlassen wurde. «Bei YB kommt er in einen Verein, der stabil ist und wo es viele ­Leute gibt, die schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten», sagt er.

Sein Gegenpart Degen ist ebenfalls zuversichtlich, die richtige Wahl getroffen zu haben: «Ich bin froh, dass Alex zurück ist. Er lebt Siegeswille vor und auch ich stehe jeden Morgen auf und will gewinnen. Diese Mentalität hat uns zuletzt gefehlt.»

Präsident David Degen ist trotz Resultatkrise zufrieden mit der Entwicklung seines FC Basel unter Alex Frei. Marc Schumacher / freshfocus

Zeit für Training hat es aufgrund der Qualifikation für die Conference League, die für ­beide Teams seit Saisonbeginn jeweils unter der Woche statt­findet, allerdings kaum. Und da es zu früh ist, um schon Schlüsse über die Arbeit der beiden neuen Trainer zu ziehen, bleibt lediglich zu konstatieren, dass Frei mit Basel von fünf Spielen bei drei Unentschieden nur einmal gewonnen und Wicky mit YB fünf Siege und ein Unentschieden geholt hat.

Auch Frei sagt am Freitag: «YB ist stand heute die beste Mannschaft in der Schweiz. Darum freue ich mich auf das besondere Spiel.» Unschlagbar sind die Berner aber nicht, wie das 1:1 am vergangenen Spieltag gegen GC gezeigt hat.

Die Finanzen

Hier hat YB einen grossen Vorteil. Wegen der Champions-League-Teilnahme haben die Berner im Geschäftsjahr 2021 14,8 Millionen Franken Gewinn geschrieben, während der FCB durch die 15,8 Millionen Verlust sämtliche Reserven aus der goldenen Ära aufgebraucht hat.

Interessant ist auch, dass YB unterdessen mehr Zuschauer ins Stadion lockt und hier ebenso finanziell profitiert (19:14 Millionen Franken), wie von den geringeren Lohnkosten (55:62 Millionen Franken). Ein mögliches Ausscheiden in der Europacup-Qualifikation könnten die Berner deutlich besser verkraften als die Basler, die nach dem 0:1 am Donnerstag gegen Bröndby Kopen­hagen eine deutlich schlechtere Ausgangslage haben als YB, das im finnischen Kuopio 2:0 gewann.

Die Historie

Man kann die Statistik so lesen: Basel hat im Joggeli nur eines der letzten sieben Spiele gegen YB verloren. Doch bei den drei Unentschieden zuletzt hatte Rotblau jeweils Glück. Und so bleibt eher der Eindruck, den folgende Statistik bestätigt. Das letzte Spiel, in dem YB nicht bereits als Meister feststand, dass der FCB gewann, war am 1. Dezember 2019 (3:0 in Basel).

Seit dem letzten Basler Meistertitel 2017 hat der FCB gegen YB von 25 Duellen nur dreimal gewonnen und zweimal warn die Young Boys dabei schon meistertrunken. Am Sonntag bietet sich für den FCB die Chance, diese Serie zu beenden und mal wieder ein richtungsweisendes Spiel gegen den Hauptwidersacher zu gewinnen. YB will seinerseits bereits früh den vermeintlich grössten Titel-Konkurrenten distanzieren.

