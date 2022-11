Volleyball Den eigenen Ansprüchen noch nicht gerecht: Sm'Aesch kassiert gegen Voléro das dritte 0:3 im fünften Spiel In einem emotionalen, von Eigenfehlern geprägten Spiel verliert Sm’Aesch Pfeffingen zu Hause mit 0:3 gegen Voléro Zürich und verliert in der Tabelle den Anschluss an die Spitze. Doch Coach Lippuner hat eine Erklärung. Isabel Langer 11.11.2022, 22.42 Uhr

Konnten dem Spiel keinen Stempel aufsetzen: Luna Becic und Madlaina Matter Klaus Brodhage

Bei dem Namen Voléro Zürich werden bei eingeschworenen Volleyball-Fans wohl noch einige eher unschöne Erinnerungen wach. 2018, bevor sich Zürich aus der Schweizer NLA zurückzog, legte sich Voléro-Präsident Stav Jakobi beim zweiten Spiel des Playoff-Finals mit den heimischen Sm’Aesch-Fans an und zeigte ihnen den Mittelfinger. Grund dafür war, dass dieser von den Fans ausgebuht wurde, nachdem er von seinem Trainer gefordert hatte, die Ausländerregel zu brechen und die Busse in Kauf zu nehmen. Nachdem mehr als zwei Ausländerinnen auf dem Feld standen, dreht Zürich noch das Spiel und wird später Meister.

Am Freitagabend, viereinhalb Jahre später, verlief die Partie friedlicher, aber nicht weniger emotional. Jedoch merkte man von Beginn weg, dass beide Teams in dieser Saison ihrer Form noch hinterherlaufen und von der Rolle des Titelfavoriten noch weit entfernt sind. Services landeten im Netz, Angriffe im Aus. Dennoch sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Das Skore wechselte hin und her und im Laufe des ersten Satzes wurden die Ballwechsel immer länger und ansehnlicher. Zürich verwandelte einen 17:19-Rückstand in eine 21:19-Führung, Sm’Aesch glich auf 22:22 aus, ehe die Gäste beim Stand von 22:24 zum ersten Satzball kamen. Sm’Aesch wehrte sich mit allen Kräften, wendete den ersten Satzball ab, setzte den folgenden Service aber ins Aus.

Es stimmte wenig bei Sm’Aesch in Satz 2

Bereits nach wenigen Minuten im zweiten Satz musste Sm’Aesch-Trainer Timo Lippuner das erste Time-Out nehmen, denn seine Damen in Pink lagen bereits mit 0:4 zurück. Ein Zustellerinnen-Wechsel – Taylor Lindberg für Méline Pierret – sollte das Heimteam wieder in die Spur bringen. Aber erst ein ins Aus geschlagenen Service unterbrach Voléros Punkteserie. Zu dem Zeitpunkt lief Sm’Aesch aber schon einem 0:7-Rückstand hinterher.

Die Abstimmung, welche bei Sm’Aesch im ersten Satz schon Probleme bereitetet, stimmte im zweiten Satz noch weniger. Und obwohl Sm’Aesch zwischenzeitlich noch einmal auf drei Punkte herankam und auch drei Satzbälle abwehren konnte, ging der Satz schliesslich doch mit 21:25 verloren.

Wollte Sm’Aesch das Spiel hier noch drehen, galt es in Satz drei nun keinen Fehlstart hinzulegen. Doch wieder ertönte nach wenigen Minuten die Sirene: Beim Stand von 0:4 nahm Lippuner das erste Time-Out. Diesmal jedoch mit Erfolg, denn Sm’Aesch ging kurz darauf mit 5:4 in Führung. Vor allem die hochgewachsene Tarah Wylie punktete mit ihren Blogs und kraftvollen Angriffen in dieser Phase des Spiels und Sm’Aesch ging das erste Mal seit dem Anfangssatz in Führung.

Diese hielt bis zum zwischenzeitlichen 12:12 und das Spiel stand wieder an einem Entscheidungspunkt. Dass zwei fragwürdige Aus-Entscheidungen binnen weniger Minuten gegen das Heimteam getroffen wurde, heizte die Stimmung im Löhrenacker weiter an und das wechselnde Skore befeuerte sie noch mehr. Wie emotional die Partie für die Spielerinnen war, zeigte sich als Lindberg bei einem verwandelten Punkt von Maria Zernovic zum 21:22 ihre Freude/Frust über das ganze Feld schrie. Doch für eine Wende reichte es nicht mehr.

Voléro verwandelte den zweiten Matchball, gewann auch Satz drei mit 25:23 und das Spiel mit 3:0. Und dass im Anschluss nicht mal die Wunderkerzen auf dem Überraschungsgeschenk (Colabüchsen) für Geburtstagskind Lippuner brennen wollten, zeigt, dass Sm’Aesch einen durch die Bank gebrauchten Abend einzog.

Kleine Verschnaufpause, dann weitermachen

Timo Lippuner sagte nach dem Spiel: «Ich trauere noch ein bisschen dem ersten Satz hinterher. Wenn wir den für uns entscheiden, ist das Momentum auf unserer Seite.» Für Sm’Aesch ist es bereits die dritte Niederlage in dieser Saison. Dafür gibt es laut Lippuner vor allem ein Grund: «Wir haben noch in keinem Match aus dem Vollen schöpfen können, dann reicht es gegen die grossen Mannschaften einfach nicht.»

Zum Vorteil könnte für Sm’Aesch jetzt die längere Pause bis zum Spiel am nächsten Samstag gegen Lugano werden, denn letzte Woche beklagte das Team acht Kranke, darunter Topskorerin Luna Becic, die im Spiel kaum punkten konnte. «Wir nutzen die Chance, um bis Montag frei zu machen und dann in die nächste Phase zu gehen,» sagte Lippuner, der mit seinem Team nach drei Niederlagen aus fünf Spielen nur auf Rang sieben liegt.

Resultate und Tabelle

NLA. 5. Runde. Aesch – Zürich 0:3. Spiele am Wochenende: Lugano – Cheseaux. Düdingen – Toggenburg. Schaffhausen – VFM. NUC – Genf. – Rangliste: 1. NUC 4 Spiele/12 Punkte. 2. Düdingen 4/10. 3. Lugano 4/9. 4. Cheseaux 4/8. 5. Voléro 5/7. 6. Schaffhausen 4/6. 7. Aesch 5/6. 8. VFM 4/3. 9. Genf 4/2. 10. Toggenburg 4/0.

Aesch – Zürich 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)

Löhrenacker. – 550 Zuschauer. – Aesch: Wylie (9), Pierret, Matter (3), Eichler (10), Becic (3), Deprati (Libera), Zernovic (13); Capraro (1), Lindberg (1).