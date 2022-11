Frische Luft schnappen im Europacup für Sm'Aesch Pfäffingen

Volleyball Frische Luft schnappen im Europacup: Die internationale Reise von Sm'Aesch Pfeffingen startet in Athen Für die kriselnden Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen stehen die europäischen Challenge-Cup-Spiele gegen Athen an. Isabel Langer Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Tabea Eichler punktet von den Schweizer Spielerinnen am häufigsten für Sm'Aesch. Klaus Brodhage

Man hat sich viel versprochen von Sm’Aesch Pfeffingen am Anfang dieser Saison; nachdem die vorige wieder nur auf Platz zwei geendet hatte, änderte der Verein einiges. Ein neuer Trainer, neue Spielerinnen, noch mehr Action im Löhrenacker bei den Heimspielen. Doch davon fruchtete bisher kaum etwas. Stattdessen häuften sich die Probleme.

Der dauerhafte Ausfall von Neuzugang Nikki Taylor liess eine unbesetzte Ausländerinnenstelle zurück. Eine Krankheitswelle, die mal eben acht der 14 Spielerinnen für eine Woche ausser Gefecht setzte und aus dem Rhythmus brachte. Abstimmungs- und Timing-Schwierigkeiten in einem noch sehr jungen Team, das sich noch nicht richtig gefunden hat. Daraus resultiert nun nach sechs Spielen der achte Rang mit gerade einmal zwei Siegen. Und ausgerechnet jetzt müssen die Baselbieterinnen europäisch gegen Panathinaikos Athen im Challenge Cup ran.

Für Sm’Aeschs Diagonalangreiferin Tabea Eichler kommt der internationale Ausflug aber gar nicht so ungelegen: «Es ist eine neue Situation im Gegensatz zur Liga. Wir gehen nicht als Favoritinnen in diese Partie, deswegen können wir ohne Druck spielen.»

Das junge Team braucht noch etwas Zeit

Für das Team sind die zwei Spiele eher eine Gelegenheit, weiter zusammenzuwachsen und neue Dinge auszuprobieren. Und einmal rauszukommen, denn von den sechs absolvierten Liga-Spielen fanden fünf zu Hause statt. «Auf der einen Seite ist es cool, weil man seine eigenen Fans hat. Aber wir trainieren zweimal am Tag und spielen am Wochenende in dieser Halle. Wenn man immer am gleichen Ort ist, dann rennt man irgendwann gegen eine Wand. Ich denke es ist gut, dass wir mal rauskommen und frische Luft schnappen können.»

Die 19-jährige Schweizerin Tabea Eichler ist bei Sm’Aesch aktuell in der Starting-Six gesetzt. Für sie kam das eher überraschend. «Eigentlich war das gar nicht so geplant. Aber nachdem Nikki, die eigentlich die Position innegehabt hätte, ausgefallen ist, durfte ich ran.»

Und die 1,87 Meter grosse Spielerin macht ihre Sache gut. 48 Mal punktete Eichler bereits, ist für zwölf Prozent der Gesamtpunkte verantwortlich und damit die beste Schweizerin auf dem Feld. Nur die Ausländerinnen Tarah Wylie, Luna Becic (beide 15 Prozent) und Maria Zernovic (16 Prozent) weisen eine bessere Quote auf. Und trotzdem läuft es noch nicht so wie gewünscht: «Es ist immer schwierig zu sagen, woran es genau liegt oder das muss man machen, dann wirds besser. Ein grosser Faktor ist dieses Jahr, dass wir ein sehr junges Team sind.»

Der Altersdurchschnitt beträgt 22,5 Jahre, und es gibt nur wenige Spielerinnen, die Erfahrung mitbringen. «Es ist eine Investition in die Zukunft», hatte Trainer Timo Lippuner zu Saisonbeginn gesagt, und für Eichler ist das ein Grund, weshalb es etwas länger braucht, «bis wir uns gefunden haben und die Abstimmung funktioniert».

Die unbesetzte Ausländerinposition, die für mehr Stabilität und Punkte sorgen könnte, macht sich in vielen Situationen bemerkbar. «Je länger die Saison wird, desto mehr braucht es sie. Sobald jemand ausfällt, wirds schwer. Es ist eine Belastung und baut Druck auf, weil wir wissen, wir müssen spielen», erklärt Eichler, die aber auch etwas Positives daraus zieht: «Das schweisst uns als Team zusammen, weil wir uns jetzt zusammen gegen alles wehren müssen, was da kommt.»

Nun wartet der griechische Rekordmeister aus Athen

Der nächste Gegner, der heute Mittwoch im Challenge Cup auf Sm’Aesch wartet, hat es in sich. Panathinaikos Athen ist griechischer Rekordmeister, der seit Ligagründung 1971 bereits 24-mal den Titel gewinnen konnte und 15-mal Zweiter wurde. Dazu kommen sechs griechische Cup-Siege. Letztes Jahr gewannen die Griechinnen das Double und schieden im europäischen Challenge Cup erst im Halbfinal aus.

Im Gegensatz dazu kann Sm’Aesch gerade einmal einen Cup-Gewinn vorweisen, den Meistertitel konnten die «ewigen Zweiten» aus Aesch noch nie erringen. Zudem liegt der Altersdurchschnitt des griechischen Teams bei 27 Jahren, nur zwei Spielerinnen sind Jahrgang 2000 und jünger. Bei Sm’Aesch sind es sechs.

Damit ist die Favoritenrolle klar vergeben, dennoch freut sich Tabea Eichler auf das Spiel: «Im Ausland zu spielen, ist schon noch mal ein anderes Erlebnis.» Zwar werden Volleyball und Fankultur in der Schweiz immer grösser, sind mit dem Ausland aber noch lange nicht ebenbürtig.

«Die Events sind enorm viel grösser. Bei der Videovorbereitung konnten wir einen Vorgeschmack auf die Stimmung und die Atmosphäre in der Halle bekommen. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt die junge Schweizerin – und man kann ihre Vorfreude auf das Spiel förmlich spüren.

