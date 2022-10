Sieg und Niederlage zum Saisonauftakt von Sm'Aesch Pfeffingen

Volleyball Kein Start nach Mass: Sieg und Niederlage zu Saisonbeginn für Sm'Aesch Pfeffingen Sm’Aesch gewinnt am Samstag gegen VFM zu Hause mit 3:0, verliert aber 24 Stunden später in Düdingen mit 0:3. Paul Ulli 23.10.2022, 22.30 Uhr

Capitaine Madlaina Matter (links) und Maria Zernovic bei der Blockarbeit. Klaus Brodhage Tarah Wylie springt höher als ihre Gegnerin am Netz. Klaus Brodhage Die Kroatin Luna Becic beim Angriff. Mit 15 Punkte erzielt sie die meisten Punkte für ihre Farben im ersten Spiel der Saison. Klaus Brodhage Volle Konzentration: Maria Zernovic, Tarah Wylie, Livia Saladin und Méline Pierret (v.l.n.r.). Klaus Brodhage Der Ball kann kommen. Tabea Eichler (hinten), Luna Becic (mitte) und Madlaina Matter (rechts) sind bereit. Klaus Brodhage / bz Méline Pierret, Tarah Wylie und Maria Zeranoviv im Dreierblock. Klaus Brodhage Die Sm'Aesch-Akteurinnen jubeln über einen gewonnen Punkt. Klaus Brodhage Die Passeuse Méline Pierret (Nummer 4) ist Dreh- und Angelpunkt von Sm'Aeschs Angriffen. Klaus Brodhage Voller Einsatz von Libera Livia Saladin (auf dem Boden). Klaus Brodhage Tarah Wylie (Nummer 1) und Tabea Eichler (Nummer 8) im Zusammenspiel. Klaus Brodhage

Es ist immer so eine Sache mit dem Saisonstart. Zwar haben die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen einige Testspiele absolviert, doch der Ernstkampf um Punkte kann so nicht wirklich simuliert werden.

Deshalb ist es für die Spielerinnen schwierig, ihre Leistungen abzuschätzen. Dies vor allem dann, wenn ein Team wie das von Headcoach Timo Lippuner praktisch neu aufgestellt ist. Doch es dauerte bei der Saison-Heimpremiere gegen Franches-Montagnes nicht sehr lange, ehe auch die zahlreichen Zuschauer sicher waren, dass die Baselbieterinnen gut vorbereitet in den Kampf um Titel gehen.

Nach dem 3:3-Spielstand in der ausgeglichenen Startphase war es die Slowakin Maria Zernovic, die mit ihren Angriffspunkten die Sm’Aesch-Führung zusammen mit der Kroatin Luna Becic auf 10:5 ausbaute. In der Folge bestimmte das Heimteam unter der Regie von Nationalteam-Passeuse Méline Pierret das Geschehen. Bis auf einen kleinen Durchhänger, welchen die Gäste mit Olivia Finckel sofort in Punkte umsetzten, liessen sich die Baselbieterinnen nicht mehr vom eingeschlagenen Weg abbringen und die frech aufspielende Tabea Eichler (9 Punkte) verwertete den zweiten Satzball souverän.

Sm’Aesch kann den Schwung mitnehmen

Dieser Satzgewinn verlieh dem Favoriten Flügel und nach einigen schönen Punkten von Zernovic kam beim Spielstand von 7:4 Pierret zum Service. Nach ihrer erfolgreichen Aufschlag-Serie leuchtete ein Spielstand von 19:5 von der Anzeigetafel. Damit war dieser zweite Satz entschieden und die nach ihrem Kreuzbandriss stark spielende Tarah Wylie brachte den zweiten Satzball sicher im gegnerischen Feld unter.

Nach diesem deutlichen Satzgewinn und der daraus resultierenden 2:0-Führung liessen es die Sm’Aesch-Akteurinnen etwas ruhiger angehen, sodass die Gäste im dritten Satz bis zum 13:13 gut mithielten. Doch ein paar kurze Anweisungen von Trainer Lippuner brachten das Team wieder auf Kurs und nach einem Service-Ass von Becic resultierte bald der erste Matchball, welcher von Zernovic wenig später zum viel umjubelten Sieg verwertet wurde.

Telegramm Sm’Aesch – VFM 3:0 (25:18, 25:10, 25:18) Löhrenacker, Aesch. – 560 Zuschauer. – SR: Rüegg, Zindel. Sm’Aesch: Becic (15), Wylie (9), Eichler (9), Zernovic (8), Pierret (7), Matter (4), Saladin.

Das Fazit nach dem Spiel zog dann die mit 15 Punkten beste Sm’Aesch-Skorerin Becic gleich selber: «Ich freue mich über das Punktetotal und dass ich jetzt das Topskorer-Dress tragen kann. Aber ich bin auch sicher, dass es noch besser geht.» Und dass dem so ist, konnte oder musste Sm’Aesch Pfeffingen schon am Sonntag gegen den Titel-Mitfavoriten Düdingen belegen, die ihr erstes Spiel mit 3:1 gewannen.

In diesem Spiel brillierten bei Düdingen Tea Kojundzic (23 Punkte) und Nicole Eiholzer (17). Und genau dies war auch Trainer Lippuner nicht entgangen und er stellte sein Defensiv-Dispositiv entsprechend darauf ein. Da aber auch Düdingen-Coach Dario Bettello Gleiches gegen die Sm’Aesch-Angreiferinnen Zernovic und Becic vorhatte, verlief der erste Satz bis zum letzten Punkt auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, sodass am Schluss ein glücklicher 25:23-Satzgewinn für das Heimteam herausschaute.

Wechsel auf der Zuspielposition

Im zweiten Satz reagierte der Gast aus Aesch mit einem Passeusen-Wechsel. Pierret kam für Lindberg, doch auch in diesem Satz wogte das Spielgeschehen hin und her. Ein Service-Fehler beim Spielstand von 20:19 war dann Ausgangspunkt des zweiten Satzverlustes für die Gäste.

Jetzt waren die Baselbieterinnen gefordert und mussten sich etwas einfallen lassen, um die Kohlen noch aus dem Feuer holen zu können. Und es sah lange Zeit aus, als könnte Sm’Aesch das Blatt noch wenden. Doch nach einem weiteren Servicefehler häuften sich die Fehler in der Annahme und die Missverständnisse im Spielaufbau. Das Heimteam nutzte die allgemeine Verunsicherung und holte sich mit dem ersten Matchball die drei Punkte.

Headcoach Lippuner sagte «Sicher fehlte es auch am Block, doch mir fehlte die Entschlossenheit. Ich hätte mir eine stärkere Leistung gewünscht.» Diese können sie am Sonntag um 17UhrzuHause gegen Cheseaux wieder unter Beweis stellen.

Telegramm Düdingen – Sm’Aesch 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) Leimacker, Düdingen. – 450 Zuschauer. – SR: Bortoluzzi, Piller. Sm’Aesch: Becic (9), Wylie (13), Eichler (12), Zernovic (7), Pierret (1), Lindberg (1), Matter (4), Deprati.

Weitere Ergebnisse und Tabelle der NLA

1. Runde: Lugano – NUC 1:3. Schaffhausen – Düdingen 1:3. Toggenburg –Zürich 0:3. Cheseaux – Genf 3:0. – 2. Runde: Schaffhausen –NUC 0:3. VFM – Toggenburg 3:1. Genf – Lugano 0:3. Zürich – Cheseaux 2:3. – Rangliste (alle zwei Spiele): 1. Düdingen 6 Punkte. 2. NUC 6. 3. Cheseaux 5. 4. Zürich 4. 5. Lugano 3. 6. Sm’Aesch 3. 7. VFM 3. 8. Schaffhausen 0. 9. Toggenburg 0. 10. Genf 0.