Sm’Aesch Pfeffingen verliert im Europacup in Athen

Volleyball Laut wie nie: Sm’Aesch verliert im Europacup in Athen vor griechischen Ultras Die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen verlieren auswärts im Europa-Cup gegen den Favoriten Athen, gewinnen aber Erfahrung und brauchen im Heimspiel am Mittwoch ein kleines Wunder, um weiterzukommen. Isabel Langer 23.11.2022, 22.35 Uhr

Tarah Wylie (rechts) war in Athen mit 14 Punkten durch die Mitte die erfolgreichste Angreiferin auf Seiten von Sm’Aesch Pfeffingen. Klaus Brodhage/Archiv

«Wow, es war einfach unbeschreiblich», sagt Sm’Aesch- Diagonalangreiferin Tabea Eichler kurz nach Abpfiff. «Es ist einfach so laut gewesen in der Halle, so etwas hab ich noch nie erlebt.» Knapp 1000 Volleyball-Fans, die ihr Team selbst nach Abpfiff noch minutenlang mit Gesängen feiern und im Rhythmus klatschen, sieht man in der Schweiz nur im Fussball. Kein Wunder also, dass die junge Volleyballerin trotz deutlicher 0:3-Niederlage ihres Teams Sm’Aesch Pfeffingen gegen Panathinaikos Athen schwer beeindruckt ist.

Auch Capitaine Madlaina Matter zeigt sich begeistert und sieht sogar Parallelen zu den FCB-Fans: «Es war eine mega coole Stimmung. Es war fast so, als wäre hier die Muttenzerkurve gewesen.» Sm’Aesch-Trainer Timo Lippuner äussert sich ebenfalls positiv über die Fans: «Es ist fantastisch mit diesen Fans im Rücken, auch wenn es nicht deine eigenen sind. Aber zum Spielen war der Rahmen natürlich auch für uns super.»

Griechische Angriffspower und killer Blocks

Auf sportlicher Ebene zeigt sich aber schnell das erwartete Bild: Der griechische Rekordmeister dominiert in der ersten Runde des CEV-Challenge-Cups, dem drittbesten europäischen Wettbewerb im Volleyball, von Anfang an das Spiel und geht schnell mit 12:5 in Führung. Das Gästeteam kann sich zwar noch fünf weitere Punkte sichern, hat aber wenig gegen die griechische Angriffspower entgegenzusetzen, sodass der erste Satz mit 15:25 endet.

Im zweiten Satz zeigt sich beinahe ein identisches Bild, einzig die Angriffe durch die Mitte über die Mittelblocker Tarah Wylie, die am Ende mit 14 Punkten die beste Spielerin auf dem Feld ist, sind erfolgreich. Den Grund dafür sieht Trainer Lippuner in den gross gewachsenen Spielerinnen aus Athen: «Über die Angriffspositionen von aussen konnten wir keinen Druck machen. Dafür waren sie vor allem am Block einfach zu gut.» Und auch die Servicestärke der Griechinnen machte Sm’Aesch zu schaffen, denn so befanden sie sich «im Verteidigungsmodus, was den Angriff enorm schwer macht», wie Lippuner erklärt.

Im dritten Satz gestaltete sich das Spiel ausgeglichener und Sm’Aesch konnte bis zum Stand von 19:17 gut mithalten, ehe die Griechinnen Nervenstärke bewiesen und den Satz mit 25:20 für sich entschieden.

«Es ist schade, dass wir vor allem im letzten Satz nicht mehr mitnehmen konnten», sagt Mittelblockerin Matter nach dem Spiel. Und weiter: «Aus dem Satz müssen wir jetzt Selbstvertrauen für die Meisterschaft und das Rückspiel ziehen.» Auch Trainer Lippuner zeigt sich nach dem Spiel nicht unzufrieden: «Wir hatten eine gute Energie. Ich bin mit dem Mindset und dem Spiel durch die Mitte sehr zufrieden.»

Das Minusgeschäft des Europa-Cups

15000 Franken kostete Sm’Aesch diese Reise nach Athen. Finanziell etwas gewinnen können sie in dieser Runde noch nicht, denn Prämien gibt es erst ab der Viertelfinal-Qualifikation. Erst ab einer Halbfinal-Qualifikation bleibt für die Vereine etwas hängen, und selbst ein Titelgewinn würde nur überschaubare 50000 Euro einbringen. Trotzdem ist die Erfahrung, welche die Spielerinnen auf internationalem Niveau sammeln können das Minusgeschäft für die Vereine jedes Jahr wieder aufs neue wert. Denn diese Reisen und die Spiele gegen internationale Gegner bleiben länger im Gedächtnis von Spielerinnen und Fans als ein gewöhnliches Meisterschaftsspiel.

Trotz der klaren Niederlage und dem wahrscheinlichen Ausscheiden in Runde 1 ist auch das Rückspiel für Sm’Aesch am Mittwoch um 19.30 Uhr im Löhren­acker ein Highlight. Auch rund 100 lautstarke Gästefans werden erwartet und so kommen die Volleyballerinnen von Sm’Aesch wohl auch in heimischer Halle in den Genuss einer besonderen Kulisse.

Athen – Sm’Aesch 3:0 (25:15, 25:13, 25,20)

Municipal Hall of St.Thomas, Athen. – 882 Zuschauer. – Sm’Aesch: Deprati (Libera), Becic (4), Zernovic (3), Wylie (14), Eichler (6), Matter (4), Pierret, Koch, Haegele, Lindberg.

