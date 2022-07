Luna Becic und Taylor Lindgren wechseln zu Sm'Aesch Pfeffingen

Volleyball Nervenstärke und Energie: Luna Becic und Taylor Lindberg spielen in der Saison 22/23 für Sm'Aesch Pfeffingen Die Baselbieter Volleyballerinnen vermelden mit Luna Becic und Taylor Lindberg zwei interessante Zugänge. Weitere Transfers werden noch folgen. Jakob Weber 05.07.2022, 11.49 Uhr

Aussenangreiferin Luna Becic (links) und die US-Passeuse Taylor Lindberg (rechts).

In knapp einem Monat, am 2. August, startet Sm’Aesch Pfeffingen in die Vorbereitung für die neue Saison. Der Vizeschweizer Meister hatte nach dem verlorenen Playoff-Final gegen Neuchatel UC bisher nur zahlreiche Spielerinnen verabschiedet. Auf der Zuzugsseite war es bis auf die Verpflichtung von Libera Thays Deprati aus Düdingen und Aussenangreiferin Lia Capraro von Volleya Obwalden ruhig geblieben.

Doch in den kommenden Wochen sollen die sieben noch freien Positionen im 15er-Kader nach und nach vermeldet werden. Denn vier Ausländerinnen und drei junge Schweizerinnen haben zwar bereits unterschrieben, aber bislang hat der Verein das noch nicht kommuniziert. Weil Trainingsstart und vor allem der Saisonstart am 22. Oktober noch in weiter Ferne liegen, hofft Sm’Aesch Pfeffingen so, die Spannung in der langen Sommerpause aufrechtzuerhalten. Am Dienstag hat Sm’Aesch die ersten beiden neuen Ausländerinnen verkündet: die kroatische Aussenangreiferin Luna Becic (links im Bild) und die US-Passeuse Taylor Lindberg (rechts).

Becic (1,83 Meter, 20 Jahre) kommt aus Split nach Aesch. Den ersten Kontakt zum Toptalent stellte der neue alte Sm’Aesch-Trainer Timo Lippuner her, der sie in einem Trainingslager in Kroatien kennen gelernt hat. «Luna ist mir dort als sehr starke Angreiferin aufgefallen. Sie hat enorm viel Potenzial. Und ich bin überzeugt, dass sie die Fans begeistern wird», so Lippuner. Becic soll mit ihrer Nervenstärke und Siegermentalität vor allem dann wichtige Punkte machen, wenn es im Satz oder im Match um die Entscheidung geht.

Die Nachfolge für Vilma Andersson auf der Position der zweiten Passeuse bei den Baselbieterinnen übernimmt Taylor Lindberg. Die Amerikanerin (1,79 Meter, 24 Jahre) kommt von Genève Volley, wo sie in der vergangenen Saison bereits als Passeuse in der Schweizer Liga aktiv war. Lindberg soll Sm’Aesch-Passeuse Méline Pierret fordern. Wer letztendlich als Nummer 1 und wer als Nummer 2 zum Einsatz kommen wird, ist noch offen.

Spielerinnentausch mit Volley Genève

In der vergangenen Saison kam Andersson aus eigener Ansicht bei Sm’Aesch zu selten zum Zug, weshalb sie den Verein verliess. Interessanter Nebenaspekt: Die Schwedin geht jetzt den umgekehrten Weg nach Genf, wo sie beim Siebten der abgelaufenen Saison die Rolle von Lindberg übernehmen und dort auch wieder unter ihrem alten Trainer Andi Vollmer, der Sm’Aesch ebenfalls verlassen musste, spielen wird.

Zu Lindberg sagt Trainer Lippuner: «Taylor ist eine sehr athletische, energiegeladene Spielerin. Sie ist sehr schnell und explosiv und kann mit ihrer Persönlichkeit das ganze Team mitreissen.» Wohin das dann führt, werden wir sehen. Mit NUC, Voléro und Düdingen rechnen sich in der kommenden Saison mindestens vier Teams Chancen auf den Titel aus.

Die Transfers

Zugänge: Luna Becic (Aussenangriff, Split), Taylor Lindberg (Pass, Volley Genève) Thays Deprati (Libera, Düdingen), Lia Capraro (Aussenangriff, Volleya Obwalden). Abgänge: An Saita, Madison Duello, Vilma Andersson, Lauren Barfield, Jaydin Blanchfield, Marie-Alex Bélanger und Sarah van Rooij.