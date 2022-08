Sm'Aesch Pfeffingen startet in die Saisonvorbereitung

Volleyball Tempo und Präzision: Sm’Aesch Pfeffingen hat eine neue Spielphilosophie Sm’Aesch startete am Dienstag in die Saisonvorbereitung. Coach Timo Lippuner beantwortet die aktuellen Fragen rund um Sm’Aesch. Isabel Langer Jetzt kommentieren 02.08.2022, 22.50 Uhr

Es ist noch ein verhaltenes «Hopp Sm’Aesch», was durch die Halle hallt, als das Team das erste Mal in diesem Training die Hände zusammensteckt. Für viele der Spielerinnen ist es, nach einem kleineren am Morgen, erst das zweite Training für Sm’Aesch Pfeffingen.

Beim Trainingsauftakt mit dabei sind acht neue Spielerinnen und ein neuer alter Headcoach. Neben den bereits bekannten Zugängen Lia Capraro, Thays Deprati, Luna Becic, Nikki Taylor und Taylor Lindberg vervollständigen die drei jungen Schweizer Nachwuchsspielerinnen Shana Haegele, Ann Weber und Ella Ammeter den 15er-Kader. Die 18-jährige Diagonalangreiferin Haegle und die 19-jährige Mittelblockerin Weber spielten letzte Saison bereits in der 1. Liga für Sm’Aesch und dürfen diese Saison erstmals Erfahrung in der NLA sammeln. Ammeter stösst von Aarau nach Aesch, wird aber nur im Baselbiet trainieren, während sie weiter für Aarau NLB spielen wird.

Headcoach Timo Lippuner (Bild) trainierte Sm’Aesch bereits von 2013 bis 2017. Aus seinem alten Team ist nur noch Madlaina Matter mit dabei, die beim Trainingsauftakt fehlte. Zusammen mit Méline Pierret ist sie bis September für die Schweizer Nationalmannschaft unterwegs. Zu Besuch kommen die beiden am 14. August nach Aesch, wo die Schweiz im Rahmen eines Trainingsspiels auf Spanien trifft. Ebenfalls abwesend war die Neuverpflichtung Maria Zernovic, die im slowakischen Nationalteam weilt und ebenfalls später zum Team stossen wird.

Bevor das Training losgeht, nimmt sich Lippuner zehn Minuten Zeit, um die aktuellen Fragen rund um Sm’Aesch Pfeffingen zu beantworten.

Was hat sich im Vergleich zum letztem Mal, als Sie hier Trainer in Aesch waren, verändert?

Timo Lippuner: «Das Umfeld ist professioneller geworden, vor allem im Marketing hat sich etwas getan. Man ist jetzt präsenter und hat mehr Ideen.»

Wie schätzen Sie das Team dieses Jahr ein?

«Es ist schwer zu sagen, weil alle grossen Teams inklusive uns einen grossen Umbruch hatten. Wir haben jetzt viele junge Spielerinnen, das wird eine Challenge. Aber ich glaube, wir haben ein wirklich gutes Team, sodass wir um den Titel mitspielen können.»

Auf was legen Sie im Training wert?

«Ich möchte eine sehr effiziente Organisation. Es gibt einen gewissen Ablauf, den bauen wir in den ersten zwei Wochen auf. Danach möchte ich, dass der sitzt. Da werde ich sonst sehr ungeduldig.»

Wo sehen Sie noch die meiste Arbeit?

«Wir wollen mit mehr Tempo und Präzision ein bisschen eine andere Spielphilosophie einbauen. Das Zusammenspiel soll noch verbessert werden. Und dann natürlich die Jungen entwickeln und an die gestandenen Spielerinnen heranbringen.»

Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?

«Auf die Heimspiele, weil ich viele Fans noch kenne und dass es wieder ein «Zuhause im Löhrenacker» ist. Aber auch auf die Europapokal-Spiele.»

Was ist das Saisonziel?

«Wir wollen um den Titel mitspielen. Wir können nicht sagen, dass es ein Durchmarsch wird, dafür ist die Konkurrenz zu gross. Aber ich glaube, wir haben die Mittel und das Umfeld, um da mitreden zu können.»

