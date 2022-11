So ergeht es den 27 Abgängen des FC Basel im Jahr 2022 heute

Fussball Wechselwünsche und Erfolge in Russland: So erging es den 27 Abgängen, die den FC Basel 2022 verlassen haben 25 Spieler und zwei Trainer haben den FC Basel im Jahr 2022 verlassen. Wie ist es ihnen seit ihrem Abgang ergangen? Eine Übersicht. Jakob Weber Jetzt kommentieren 25.11.2022, 12.00 Uhr

Beginnen wir mit den Winterabgängen: Adrian Durrer (18 Spiele, 0 Tore, 0 Assists seit seinem Abgang) hat nach gutem Start in Lugano in dieser Saison mit Rückenproblemen zu kämpfen. Als frisch Verheirateter und Familienvater zudem mit neuen Prioritäten.

Afimico Pululu (15/1/0) wurde bei Greuther Fürth acht Mal in der Bundesliga und nach dem Abstieg sieben Mal in der 2. Bundesliga eingewechselt und spielte im Schnitt nur neun Minuten pro Partie. Hilft ab und an in der 2. Mannschaft aus, wo er in zehn Spielen elf Skorerpunkte verbuchen konnte und das Team in der Relegation vor dem Abstieg aus der Regionalliga bewahrte.

Edon Zhegrova (20/2/1) ist nach gutem Start beim OSC Lille unterdessen völlig aus der Rotation gefallen und befindet sich bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Verein. Auch Lille soll nicht abgeneigt sein, den ungeduldigen Flügel wieder abzugeben. Interesse für den Kosovaren, der vor einem Jahr für sieben Millionen nach Frankreich wechselte, soll es aus der Ligue 1 und aus Belgien geben.

Die Odyssee von Gonçalo Cardoso (17/1/0) geht weiter. Nach einem guten halben Jahr bei Betis Sevilla II spielt der Innenverteidiger jetzt bei CS Maritimo. Beim Vorletzten der Portugiesischen Liga wurde er aber bislang nur einmal im Cup eingewechselt und sein Team schied prompt gegen einen Zweitligisten aus.

Carmine Chiappetta (10/0/1) waren in der Aufstiegssaison unter Alex Frei wie auch jetzt unter Bruno Berner nur Kurzeinsätze für den FC Winterthur vergönnt. Seine Leihe läuft im Sommer aus. Beim FCB endet der Vertrag 2025.

Jordi Quintillà (37/3/4) ist in St. Gallen wieder die Teamstütze, die er in Basel nie werden durfte. Trauert nur dem verlorenen Cupfinal hinterher.

Auch Eray Cömert (20/1/0) hat das Pokalfinale in Spanien (allerdings ohne Einsatz) verloren. Nach einem halben Jahr als Ergänzungsspieler beim FC Valencia hat er sich mittlerweile zum Stammspieler gemausert, obwohl Cömert gleich im Startspiel für die neue Saison mit Rot vom Platz flog. Der Lohn: Das WM-Ticket für die Schweiz, mit für die er gegen Kamerun gar sein WM-Debüt feiern durfte.

Beim FC Basel war man froh, dass man für Arthur Cabral (35/6/3), der sich vor einem Jahr auf einem Leistungshoch befand, rund 14 Millionen Franken einnahm. Die Bilanz des Torjägers in Florenz ist durchwachsen. 35 Spiele, 6 Tore und 3 Assists stehen auf der Habenseite des 24-jährigen Brasilianers, der aber in fast jedem Spiel zu Einsatzminuten kam. Tendenz steigend.

Trainer Patrick Rahmen musste kurz nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Februar gehen. Nach einer kurzen Auszeit amtet Rahmen unterdessen als U21-Nationaltrainer und TV-Experte, wo er immer wieder FCB-Spiele analysiert und dabei eine gute Figur macht. Ist ausserdem an jedem Wochenende auf den Tribünen als Beobachter anzutreffen.

Auch Rahmens Interimsnachfolger Guillermo Abascal blieb – sehr zur Freude eines Grossteils der FCB-Spieler – nicht über die Saison hinaus in Basel. Für Unverständnis sorgte sein Wechsel zu Spartak Moskau. In Russland hat Abascal offensichtlich Erfolg. 2,09 Punkte holte er in 23 Spielen (in Basel 1,38 aus 16 Spielen). Spartak liegt aktuell hinter Zenit St. Petersburg auf Rang 2 der Tabelle in Russlands Premier Liga. Doch das führt nur zu einer kleinen Reparatur am Imageschaden, den Abascal durch den Wechsel ins Land des Kriegsverursachers erlitten hat.

Den Anfang der Sommerabgänge macht Tomas Tavares. Der Portugiese hat nach seiner Rückkehr zu Benfica, wo er der zweiten Mannschaft zugeteilt wurde, noch kein Spiel bestritten, weil das im Mai in Lausanne gerissene Kreuzband noch keinen Spitzensport zulässt.

Der 18-jährige Tim Spycher (2 Spiele, 5 Gegentore) ist beim Überraschungsdritten der Challenge League, Yverdon, nur Ersatz- und Cupgoalie. Dort schieden die Romands gegen Schaffhausen in Runde 2 aus.

Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (23/2/3) ist bei Salzburg Stammspieler und Leistungsträger in Liga, Cup und Champions League. Der Marktwert des WM-Teilnehmers, der am Donnerstag mit Serbien zum Auftakt gegen Brasilien 90 Minuten spielte und nach grossem Kampf doch 0:2 verlor, ist innert fünf Monaten von fünf auf 20 Millionen Franken gestiegen. Für den klammen FCB kommt dieser Entwicklungsschub sechs Monate zu spät. Ihm waren im Sommer die von Monaco geforderten sieben Millionen zu viel.

Heinz Lindner (16 Spiele/28 Gegentore) gibt nach seinem Abgang alles für eine eigene Reality-Soap auf RTL oder 3+ nach der Karriere. Sein Privatleben (Verlobung, Baby, Ärger über den FCB ...) ist beinahe besser dokumentiert als seine fussballerischen Fähigkeiten. Diese sind in Sion nicht mehr ganz so gut wie in Basel. Lindner pariert nur noch 66 Prozent aller Schüsse auf sein Tor (Vorsaison 76 Prozent) und bekommt so bei in etwa gleichhoher Beschäftigung durchschnittlich 0,54 Gegentore pro Spiel mehr.

Pajtim Kasami (0/0/0) übertrieb es nach eigener Aussage mit dem Privattraining, weshalb eine Verletzung Transfer und Debüt für Olympiakos Piräus herauszögerten. Bei den Griechen kam er bisher erst einmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Mit der Nati hat er allerdings noch nicht abgeschlossen. Er will es noch einmal wissen und teilte zuletzt im «Blick» gegen David Degen («er erzählt Bullshit») aus. Degen hatte den zwölffachen Nationalspieler ausgemustert, weil der sich angeblich zu wenig zum FCB bekannt hatte. Kasamis Vertrag lief deswegen im Sommer aus.

Albian Hajdari (10/0/0) springt beim FC Lugano immer dann ein, wenn in der Verteidigung einer ausfällt. Wenn er spielt, hat Lugano sechs von zehn Partien gewonnen und nur zweimal verloren.

Der deutsche Goalie Felix Gebhardt (15 Spiele, 18 Gegentore) ist in der Heimat in der 3. Liga beim Halleschen FC die Nummer 1. Die Ostdeutschen stecken im Abstiegskampf und verloren zuletzt zwei enge Spiele, als Gebhardt mit Bauchmuskelverletzung und wegen Corona passen musste. Das Virus sorgte auch dafür, dass Gebhardt den Lehrgang mit der deutschen U20-Nati absagen musste.

Enfant terrible Sebastiano Esposito (21/2/0) wird auch bei Anderlecht in Belgien nicht glücklich. Der Italiener will nach nur einem halben Jahr mit zahlreichen Einwechslungen in der Schlussphase wieder weg. Empoli oder Salernitana und weitere Teams aus der Serie B sollen am Stürmer, der immer noch Inter Mailand gehört, interessiert sein.

Der Russe Fedor Chalov (20/11/1) wollte eigentlich in Europa bleiben, wurde aber zurückbeordert und spielt jetzt wieder für ZSKA Moskau. Dort ist er treffsicher wie lange nicht mehr und der Hauptgrund, warum ZSKA aktuell auf Rang 5 der Tabelle liegt. Gegen Ex-Trainer Abascal traf er beim 2:2 doppelt.

FCB-Eigengewächs Raoul Petretta (8/0/1) war in der Türkei bei Kasimpasa zunächst Stammspieler, ehe ihn eine Verletzung zurückwarf. Gab vor der WM-Pause gegen Ankaragücü sein Comeback über 90 Minuten und weilt aktuell in Dubai in den Strandferien.

Matías Palacios (10/0/0) absolvierte seit seinem Wechsel in die Wüste jedes Spiel. Doch für Al Ain, das in der ersten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate spielt, hat der Argentinier bislang noch keinen Skorerpunkt verbucht. Der amtierende Meister hinkt den eigenen Ansprüchen als Fünfter aktuell weit hinterher.

Andrin Hunziker (13/2/1) kommt in der Challenge League für Aarau zwar zu Einsätzen. Doch weil er sich mit dem Toreschiessen schwertut, kam Hunziker zuletzt meist nur noch von der Bank.

Nasser Djiga (6/0/0) war nach seinem Leihabgang zu Nimes in die Ligue 2 zunächst aussen vor. Seit Oktober spielte er allerdings immer und in fünf von sechs Spielen über 90 Minuten. Mit Djiga in der Startelf verliess Nimes die Abstiegsränge.

Andrea Padula (5/0/0) war nach zwei Spielen für Bellinzona gleich wieder verletzt, spielte zuletzt aber wieder zweimal von Beginn an hinten rechts beim Fünften der Challenge League.

Goalie Djordje Nikolic (12 Spiele, 18 Gegentore) ist in Ungarn bei Ujpest Budapest wieder die Nummer 1. Der Europacupteilnehmer von vergangener Saison steckt unterdessen im Abstiegskampf fest.

Joelson Fernandes (1/0/0) stand in der U23 von Sporting Lissabon bisher nur einmal auf dem Feld. Der Durchbruch des U-Nationalspielers lässt weiter auf sich warten.

Valentin Stocker ist nach seinem Karriereende immer wieder Gast auf der Geschäftsstelle oder im FCB-Training. Es ist nach wie vor der Plan, dass er bis Sommer 2024 seine Sportchef-Ausbildung abschliesst und dann als Verbindungsglied zwischen Degen und Mannschaft und als öffentliches Sprachrohr installiert werden soll.

