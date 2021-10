CEO Martin Blaser erklärt: So funktioniert der neue FC Lugano

Super League Wie funktioniert der neue FC Lugano? CEO Blaser sagt: «Wir können nicht einfach mit Geld um uns werfen» Am Sonntag gastiert der FC Lugano beim FC Basel. CEO Martin Blaser leitet als Statthalter der amerikanischen Eigentümer das Tagesgeschäft bei den Tessinern. Wo steht der Klub und wo will er hin? Peter Birrer Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Ist in Lugano bald alles anders oder schiesst Sandi Lovric auch in Zukunft seine Eckbälle im Stadio di Cornaredo?

Um 13.35 Uhr muss er los, die Zeit ist genau berechnet, um rechtzeitig im nächsten Meeting zu sitzen. Und davon hat Martin Blaser eine ganze Menge. Die Agenda ist voll, die Tage sind lang. Aber er wusste, worauf er sich einlässt, er konnte abschätzen, was es bedeutet, CEO des FC Lugano zu werden. «Wir fahren nicht Pedalo», sagt er, «wir arbeiten. Und es soll nicht wie ein PR-Gesäusel klingeln: Es ist eine coole Geschichte!»

Martin Blaser Elia Bianchi / KEYSTONE/Ti-Press

Seit dem 18. August wirbelt er vor Ort, und das ist nicht negativ gemeint. Er sei nicht der weltbeste Verwalter, sagt Blaser von sich, dafür ein Macher, einer, der bauen will, etwas bewegen. Im Tessin ist er Statthalter des amerikanischen Eigentümers Joe Mansueto, dem auch der Major-League-Soccer-Klub Chicago Fire gehört. Und der dort mit Georg Heitz einen Sportdirektor beschäftigt, der ihm die Zusammenarbeit mit einem Verein in der Schweiz schmackhaft gemacht hat.

In Lugano sehen die beiden einen idealen Partner, wissen aber sehr wohl: Der Verein muss aufgepeppt, modernisiert werden. Die Infrastruktur ist veraltet, die Verwaltung entspricht nicht dem Standard eines zeitgemäss geführten Unternehmens – lediglich neun Angestellte kümmern sich um die Administration.

In der Stadionfrage gibt es keinen Plan B

Eigentlich sollte längst gebaut werden, aber gegen das neue Sport- und Eventzentrum ist das Referendum ergriffen worden. Am 28. November stimmt die städtische Bevölkerung darüber ab. Lehnt sie es ab, fahren bald die Bagger auf. Nimmt sie es an, «dann werden wir uns am Tag danach zu einer Sitzung treffen», sagt Blaser, der von 2013 bis 2017 beim FC Basel als Direktor Marketing, Verkauf und Business Development amtete. Denn: «Es gibt keinen Plan B.» Der FC Lugano wäre fortan auf eine Ausnahmebewilligung der Liga angewiesen. Aber unbestritten ist: Auf Dauer ist das kein haltbarer Zustand.

Die Tage bis zur Abstimmung sollen genutzt werden, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Und wenigstens erübrigt sich nun die Frage, wie Massnahmen finanziert werden sollen. Wenn die Überzeugung da ist, mit einer Social-Media-Kampagne Unentschlossene zu erreichen, stehen die Mittel zur Verfügung. Aber Blaser wehrt sich gegen den Eindruck, dass der reiche Onkel aus Amerika alles zurechtbiegt. «Nein, nein», versichert er, «wir können nicht einfach mit Geld um uns werfen.»

Die Arbeit in der Südschweiz hat sich gut angelassen. Blaser ist unzähligen Menschen begegnet, nicht nur im Verein, aber niemand habe ihn gefragt: «Was macht ihr eigentlich da?» Zum guten Gefühl beigetragen hat gewiss auch, dass die neue Crew nicht antrat, um gleich alles umzukrempeln. Einen Wechsel gab es, Trainer Abel Braga musste gehen.

Aber die neue Lösung war eine, die auf Anklang stiess: Mattia Croci-Torti, einer aus den eigenen Reihen, ein Lokaler. «Aber nicht das hat den Ausschlag gegeben», betont Blaser, «sondern seine Kompetenz.» Croci-Torti sei ein Trainer mit Ausstrahlung und einem feinen Gespür, furchtlos dazu, und Witz bringe er auch mit.

Nach Möglichkeit schaut der Chef aus den USA zu

Wie sich die Dinge in Lugano entwickeln, wird aus Chicago aufmerksam verfolgt. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, schaut nicht nur Georg Heitz die Partien live, sondern auch Joe Mansueto. Und: Auch Mansueto kennt inzwischen die Spieler. Es findet ein reger Austausch statt, oft per Video, und irgendwann soll die Partnerschaft auch mit Transfers zum Ausdruck kommen.

Denkbar ist, dass im Sommer Spieler aus den USA den FC Lugano verstärken, aber es soll sich nicht um einen Einbahnverkehr handeln. Möglich ist auch, dass Spieler aus der Schweiz zu Chicago in die MLS wechseln. Und um die Abläufe vor Ort zu verstehen, flogen schon Mitarbeiter aus Lugano in die Vereinigten Staaten - und umgekehrt.

Sportlich ist Lugano auf Kurs, Platz 4 nach zehn Runden, das sieht ganz ordentlich aus. Martin Blaser gefällt das, aber er erinnert sich gerne an einen Spruch von Krassimir Balakov, der GC in der Saison 2006/07 temporär an die Spitze führte. Der damalige Delegierte des Verwaltungsrats der Zürcher bekam vom Trainer zu hören: «Herr Blaser, das ist eine Momentaufnahme.» GC beendete die Meisterschaft auf Platz 6. Und Balakov war weg.

Damit will Blaser ausdrücken, dass er weit davon entfernt ist, die Dinge rosiger zu sehen als sie sind. Eher kommt er sich vor wie ein Artist im Zirkus, der mehrere Stäbe gleichzeitig rotieren muss, damit kein Teller herunterfällt. Will heissen: Überall fällt Arbeit an, regelmässig muss er an verschiedenen Orten wachsam sein, damit der Motor ständig läuft. Das erfordert einiges an Substanz. Aber wie sagt Blaser doch? «Wenn es anders wäre, würde ich mich nur langweilen.»