Der Golf Club Laufental feiert Jubiläum

Golf Noch letztes Jahr drohte der Konkurs, jetzt feiert der einzige Baselbieter Golfklub ein Jubiläum Mehrere Millionen Schulden hatte der Golf Club Laufental angehäuft. Es drohte das Aus. Dank eines besonderen Einfalls und einem familiären Zusammenhalt gelang die Wende - und wir nun gar ein Jubiläum begangen. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 10.06.2022, 15.00 Uhr

Nicole Grünenfelder schwingt seit 25 Jahren den Schläger, am liebsten auf dem heimischen Golfplatz in Zwingen. Unterdessen hat sie ein Handicap von 9,9. Nicole Nars-Zimmer

Tief in der Kreide, steckte der Golfbetrieb an der Birs am Eingang zum Laufental. Mehrere Millionen Schulden hatte der Familienbetrieb angehäuft und vor sich hergeschoben. Als einer der Grossgläubiger sein Geld zurück wollte, drohte der Niedergang im Konkurs. Im Frühjahr 2021 lief die bereits zwei Mal verlängerte Frist zur Nachlassstundung.

«Es war fünf vor zwölf», sagt Nicole Grünenfelder-Fuchs, die mit anderen Investoren des Golf Clubs Laufental das Heft in die Hand nahm. Zahlreiche Mitglieder hatten die Basler Unternehmerin gebeten, die Betreiberfirma aus der Krise zu führen. Sofort waren 153 Mitglieder des Vereins bereit, Aktien zu zeichnen und so Geld in den Betrieb einzuwerfen. Das kleine Kunststück sollte gelingen.

Somit übernahmen die Mitglieder im Sommer 2021 den Golfbetrieb. «Wir sind eine Familie dort hinten», sagt Nicole Grünenfelder in ihrem Büro am Aeschengraben.

Fast seit der Geburtsstunde des Golfplatzes in Zwingen war Grünenfelder im örtlichen Golfklub dabei. In den zehn Jahren wuchs im Laufental ein quicklebendiger Verein heran. «Wir haben keinen versnobten Golfsport bei uns», sagt Grünenfelder.

Dass aber der Golfbetrieb trotz der guten Stammkundschaft und des florierenden Vereins mit seinen 300 Mitgliedern in die Bredouille kam, erscheint paradox. Lange seien die finanziellen Probleme des Betriebs nicht ans Licht gekommen, erklärt Grünenfelder. «Es war eine sehr traurige Situation, weil die Familie sich nicht helfen liess.»

Ein beschwingter Neustart mit einer Besonderheit

Indem die Mitglieder des Golf Clubs Laufental den Betrieb retteten, hat sich eine Situation ergeben, die auf Golfplätzen rar ist: Der Verein ist zugleich Eigentümerin des heimischen Golfplatzes. «Das hat uns noch mehr zusammengeschweisst», sagt Nicole Grünenfelder. Sie übernahm das Verwaltungsratspräsidium des Betriebs.

Die prekäre finanzielle Lage der Vorjahre führte dazu, dass die Infrastruktur vernachlässigt wurde. Zuletzt mussten die Golfplätze manuell bewässert werden, weil die Sprinkleranlage defekt war. In den vergangenen Monaten wurde sehr viel in die Anlage investiert.

«Nun ist unser Platz wieder zu einer kleinen Oase geworden», sagt Grünenfelder mit leuchtenden Augen. Nach der Übernahme des Betriebs blieb ein Startkapital für die nächsten Jahre, um den Golfplatz nachhaltig zu sanieren. Die Vereinsmitglieder halfen mit, den Rasen zu jäten und die alte Sprinkleranlage zu ersetzen. «Alles in Benevolarbeit», betont die VR-Präsidentin stolz.

Seit Grünenfelder ihre eigene Firma – ein Jobvermittlungsbüro für Fachkräfte in der Pharmabranche – verkauft hat, kann sie ihrer grossen Passion mehr Zeit widmen. Mehrmals wöchentlich nimmt sie die zwanzigminütige Fahrt entlang der Birs raus aus der Stadt auf sich, um im kleinen Idyll Bälle zu schlagen.

Vor 25 Jahren hatten sie ein paar Freunde spontan mit nach Florida zum Golfen mitgenommen, um sie vom Liebeskummer abzulenken. Nach anfänglicher Skepsis nahm Grünenfelder am zweiten Tag selbst einen Schläger in die Hand.

Ihr unternehmerischer Ehrgeiz übertrug sich bald auf den lieb gewonnen Sport. Heute hat sie ein Handicap von 9,9.

«Ich bin eine sehr gute Golferin. Um auf ein noch tieferes Handicap zu kommen, müsste ich aber noch viel mehr trainieren.»

Mit ebendiesem Ehrgeiz, führt sie nun den klubeigenen Golfbetrieb. «Ein kleiner 9-Loch-Golfplatz wie unserer lässt sich wirtschaftlich fast nicht rentabel betreiben», sagt Grünenfelder. Doch genau das will sie auf dem einzigen Baselbieter Golfplatz vollbringen. Mindestens eine Schwarze Null soll es sein.

Schnuppern

Diesen Samstag lädt der Golf Club Laufental ab 9 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

