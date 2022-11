Fabian Frei fährt dank Yakin mit der Schweiz an die WM in Katar

WM in Katar Murat Yakin setzt auf Fabian Frei und erklärt, warum Ndoye, Zeqiri und Amdouni nicht dabei sind Nati-Trainer Murat Yakin nominiert für die WM in Katar, die am Sonntag in einer Woche beginnt, nur einen FCB-Spieler. Doch der könnte noch anderweitig Gesellschaft kriegen. Jakob Weber 1 Kommentar 09.11.2022, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Frei (hier im Duell mit Cristiano Ronaldo in der Nations League) wird am Montagnachmittag mit der Schweiz nach Katar fliegen. Bild: Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Um 11.05 Uhr lässt der Schweizer Fussballverband die Katze aus dem Sack. In einem Werbefilm, auf dem die Trikots der 26 für die WM in Katar nominierten Spieler von Fans in der ganzen Schweiz präsentiert werden, ist auch der Name Frei zu lesen. Und damit steht fest: Fabian Frei wird kommende Woche mit der Schweiz an die WM fahren.

Fabian Frei ist der einzige von vier FCB-Spielern, deren Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit der Schweiz erfüllt wurden. Dan Ndoye, Zeki Amdouni und Andi Zeqiri sind nicht aufgeboten, stehen aber auf Abruf bereit, sollte sich noch ein Spieler kurzfristig verletzen.

Andi Zeqiri und Dan Ndoye müssen sich wie auch Zeki Amdouni noch gedulden. Bild: Peter Schneider/ KEYSTONE

«Das Leistungsprinzip hat den Ausschlag gegeben», sagt Nati-Trainer Murat Yakin, der Luzerns Captain Ardon Jashari und YB-Mittelfeldspieler Fabian Rieder den Vorzug gibt. «Die beiden waren bei ihren Klubs absolute Leistungsträger. Das war bei den Baslern nicht der Fall», begründet Yakin seine Entscheidung. Diese ist vor allem für Amdouni und Ndoye bitter, da beide beim letzten Zusammenzug noch nominiert waren, auch zu ihrem Début kamen und jetzt aber wieder zuschauen müssen.

Für Fabian Frei, der bislang 22 Einsätze für die Nationalmannschaft absolviert hat, erfüllt sich dagegen ein Karrieretraum. Im Oktober 2011 debütierte der damals 22-Jährige unter Ottmar Hitzfeld gegen Wales im offensiven Mittelfeld. Doch unter Vladimir Petkovic fand sich Frei dann öfter auf der Pikettliste als im Aufgebot wieder.

Erst Yakin setzt seit September letzten Jahres wieder auf seinen Basler Weggefährten, den er bereits beim FCB von 2012 bis 2014 trainierte. Er liess ihn auch nicht fallen, als Frei in Basel in diesem Herbst seinen Stammplatz verlor. «Wenn er beim FCB seine Rolle als Ersatzspieler gut ausfüllt, wird er das auch in der Nati gut machen», witzelte Yakin zuletzt. Doch auch der Coach weiss, dass Frei in den sieben Nati-Einsätzen unter ihm ansprechende Leistungen zeigte und trotz grosser Konkurrenz im Zentrum durchaus auch eine Option für WM-Einsätze ist.

Ltaief, Adams und Millar hoffen noch

Drei weitere FCB-Spieler warten noch auf einen Anruf ihres Nationaltrainers. Sayfallah Ltaief (Tunesien), Kasim Adams (Ghana) und Liam Millar (Kanada) stehen jeweils auf der 55 Spieler umfassenden provisorischen Liste ihrer Länder. Doch die definitive Bekanntgabe der 26-Mann-Kader steht noch aus.

Für die beiden Erstgenannten wäre ein WM-Aufgebot überraschend. Ltaief debütierte erst im September bei einem Freundschaftsspiel gegen die Komoren für Tunesien. Und Adams hat das letzte seiner elf Länderspiele vor zwei Jahren gemacht. Der Innenverteidiger sagt: «Wenn das WM-Aufgebot kommen sollte, bin ich bereit. Aber ich rechne nicht damit.»

Das ist bei Millar anders. Der Flügelspieler gehört seit 2018 zum Teil des Teams, das sich zum ersten Mal seit 1986 und erst zum zweiten Mal überhaupt für eine WM qualifiziert hat. Und Kanadas Headcoach John Herdman nominierte Millar auch trotz Formschwäche für die letzten beiden Spiele im September, wo er gegen Katar 24 Minuten zum Einsatz kam. Doch eine Garantie ist das nicht. Den finalen WM-Kader will Kanada am kommenden Montag bekanntgeben.

1 Kommentar Fredy Meury vor 28 Minuten Wie ein Fabian Frei zum Aufgebot kommt kann nur durch die gemeinsame Vergangenheit begründet werden! Denn Fabians Leistungen waren ziemlich "fragwürdig"! Seit seinem ersten Aufgebot in die Nati hat er auf dem Feld nur noch dirigiert, ohne sich selbst gross zu bewegen! Seine Verdienste sind unbestritten, aber ein Amdouni um ein vielfaches besser, vor allem auch läuferisch! Für mich unverständlich, sportlich! Alle Kommentare anzeigen