Die FCB-Frauen gewinnen gegen St. Gallen

Women's Super League Auf dem Vormarsch: Die FCB-Frauen gewinnen auch gegen St. Gallen Nach schwachem Saisonstart gewinnen die Frauen des FC Basel gegen St. Gallen zum dritten Mal hintereinander und können so den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Edgar Hänggi 06.11.2022, 09.50 Uhr

Dominante FCB-Frauen: Meist spielte sich das Geschehen am Samstagabend vor dem Tor der St. Gallerinnen ab. Edgar Hänggi

Remo Gaugler, beim FC Basel Chef Nachwuchs und aktuell auch zuständig für die Frauen-Abteilung, strahlte am Samstagabend während dem Spiel gegen den FC St. Gallen. «Da zuzuschauen, macht doch wirklich Freude. Unser Team spielt druckvoll, ist ballsicher und tritt dominant auf. So wollen wir den FC Basel sehen.»

Es wurde in letzter Zeit viel verändert am und um das Team, das brauchte Zeit um zu greifen. «Die Frauenabteilung kann nicht an den Nachwuchs gehängt, sondern muss eigenständig geführt werden. Im Nachwuchs arbeiten wir langfristig, bei den Frauen ist es ergebnisorientiert», erklärt Gaugler.

Elisabeth Mayer wurde nach ihrem Rücktritt als Spielerin per 1. März technische Leiterin der Frauen. Aus persönlichen Gründen hat sie den Job bereits auf den 30. November wieder gekündigt. Etwas, das Gaugler bedauert. «Sie hat einen tollen Job gemacht.» Noch habe man keinen Nachfolger oder Nachfolgerin gefunden. «Wir sind in Gesprächen und werden die neue Person auf den 1. Januar 2023 bekanntgeben», verrät er.

Sportlich stimmt der eingeschlagene Weg

Gegen St. Gallen übernahm Basel von Beginn an das Kommando. Die Baslerinnen liessen den Ball laufen, standen in der Abwehr sicher und griffen variantenreich an. Schon in den ersten Minuten hätte Rotblau in Führung gehen können. In der 15. Minute war es dann Barbara Reger, die per Kopf das 1:0 erzielte. Die Ostschweizerinnen glichen das Geschehen dann aus, kamen ebenfalls zu Abschlüssen. Die beste Möglichkeit hatte aber das Heimteam kurz vor der Pause, als die Gäste grosse Mühe bekundeten, das Spielgerät nach einem gut getretenen Eckball von Kristina Sundov zu befreien.

Drei Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als sich Sundov halbrechts den Ball zu einem Freistoss setzte. Mit einem herrlichen Schuss bezwang sie Nadine Böhi zum 2:0.

Die Baslerinnen kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Vor allem Mimoza Hamidi setzte sich öfters mit tollen Aktionen in Szene. Sie verpasst allerdings oft das ideale Abspiel. Etwa in der 66. Minute, als sie zusammen mit Vanesa Hoti eine Zwei-gegen-Eins-Situation schuf. Hamidi versuchte es alleine und blieb hängen. Ein Querpass auf Hoti wäre wohl die bessere Wahl gewesen.

Ein Aktivposten: Mimoza Hamidi Edgar Hänggi / bz

St. Gallen kam in der Schlussphase auf, hatte einige Abschlüsse. So musste sich Michèle Tschudin, die ansonsten wenig Arbeit hatte, in der 79. Minute strecken, um den Ball noch zur Ecke lenken zu können. Es blieb jedoch beim verdienten Sieg.

FCB-Trainerin Katja Greulich war daher sehr zufrieden: «Wir spielten guten Fussball, aber die Ostschweizerinnen durchaus auch. Sie hatten schnelle Offensivspielerinnen und zwangen uns zu einer taktischen Umstellung, nachdem sie plötzlich mit zwei Stürmerinnen spielten.» Doch Greulich gefiel es, wie ihre Spielerinnen immer wieder Lösungen fanden.

Durch den dritten Sieg in Folge hält der FCB (aktuell Rang 5) trotz Fehlstart (nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen) den Anschluss an die Verfolgergruppe von Leader FCZ.

FC-Basel-Frauen - St. Gallen 2:0 (1:0)

FCB-Campus. – Tore: 15. Reger 1:0. 48. Sundov 2:0.

Basel: Tschudin; Rüpke, Vidal, Lüscher, Szenk; Hoti (86. Fockers), Missipo; Hamidi, Reger (81. Miotto), Buser (81. Gutermann); Sundov (68. Kaiser).

