Frauen des FC Basel müssen historische Niederlage verdauen

Women's Super League Die FCB-Frauen müssen die höchste Niederlage ihrer Geschichte verdauen Dem 0:8 in Zürich folgt das nicht minder herausfordernde Heimspiel gegen Servette: Im Zuge des Umbruchs bei den FCB-Frauen muss ein erster Rückschlag weggesteckt werden. Christoph Kieslich 30.09.2022, 09.39 Uhr

Gegen die Zürcher Tormaschine Fabienne Humm (links, hier im Zweikampf gegen Tyara Buser) war kein Basler Kraut gewachsen. Imago

Es hat etwas aufzuarbeiten gegeben in dieser Woche bei den Frauen des FC Basel. Die Niederlage beim FC Zürich am vergangenen Sonntag, die erste in dieser Saison in der vierten Runde der Women’s Super League, war ja nicht irgendeine Niederlage: Das 0:8 war die höchste Niederlage seit beim FCB erstklassiger Frauenfussball gespielt wird. Bisher musste man bis 2013 und einem 0:6 ebenfalls beim FCZ zurückblättern, ausserdem steht ein 1:7 daheim gegen die Grasshoppers aus dem Jahr 2009 zu Buche.

So brutal, wie sich das Resultat liest, so gnadenlos ist der FCZ mit streckenweise überforderten Baslerinnen umgegangen. Zwischen zwei internationalen Qualifikationsspielen, mit denen die Zürcherinnen den Sprung in die Champions League geschafft haben, wurde der FCB abgefertigt. Und Zürichs Rekordspielerin und Rekordtorschützin Fabienne Humm wurde es nicht schwer gemacht, ihre fünf Tore innert 18 Minuten vom 3:0 zum 8:0 zu erzielen.

Elisabeth Mayr – Ex-Spielerin beim FCB, zuletzt Co-Trainerin und seit ein paar Monaten sportlich Verantwortliche des Frauenteams – ordnet die Klatsche gefasst ein. «Wir sind von Zürich sehr gut ausgekontert worden. Es lag an individual-taktischen Sachen: Gewisse Momente hätten wir anders handhaben müssen.»

Eine der vielen neuen Spielerinnen beim FCB: Die belgische Internationale Kassandra Missipo (hier gegen Kim Dubs vom FCZ). Imago

Augenfällig ist, dass der FCB nach einem grossen Aderlass in diesem Sommer mit einer Mannschaft im Heerenschürli spielte, in der im Vergleich zum Playoff-Halbfinal gegen Servette Ende Mai noch zwei Spielerinnen (Vanesa Hoti, Jana Kaiser) in der Startelf standen. FCZ-Erfolgstrainerin Inka Grings kann da auf ein stabileres Fundament zurückgreifen und bot ausserdem die drei Basel-Abgängerinnen Marion Rey, Eleni Markou und Alayah Pilgrim auf.

Für die «viel zu hohe Niederlage» (Mayr) sieht die Sportchefin den Umbruch im eigenen Team aber nicht als ausschlaggebend: «Das hat nicht viel damit zu tun. Wir befinden uns in einem Prozess.» Mayr setzt dabei auf die Fachkompetenz, die die neue Trainerin Katja Greulich einbringt: «Sie fordert die Spielerinnen sehr im taktischen Bereich.» Kurzfristig, so Mayr, schlage so ein Ergebnis wie in Zürich auf die Moral, «aber das Gute am Fussball ist, dass man es jede Woche besser machen kann».

Bis Samstag muss die Trainerin das Team wieder aufgerichtet haben und die Aufgabe, die um 18 Uhr im Leichtathletik-Stadion wartet, hat es erneut in sich: Der mit vier Siegen souverän gestartete Servette FC ist zu Gast. Beim FCB fehlen die Langzeitverletzten Lou Bénard und Adélie Fourré (beide Kreuzbandoperationen); von den Zugängen des Sommers wartet ausserdem die von den Young Boys gekommene Courtney Strode nach verletzungsbedingtem Rückstand auf ihr Debüt im FCB-Dress.

5. Runde, Samstag: Luzern - FC Yverdon Féminin. Young Boys - FC Aarau. St.Gallen-Staad - Zürich. Basel - Servette Chênois (18 Uhr, Sportanlagen St.Jakob, Leichtathletik-Stadion). Grasshoppers - FC Rapperswil-Jona.

Rangliste: 1. Servette Chênois 4/12 (16:3). 2. Young Boys 4/10 (15:4). 3. Grasshoppers 4/9 (13:3). 4. Zürich 4/6 (17:6). 5. Luzern 4/6 (9:9). 6. St.Gallen-Staad 4/6 (5:9). 7. Basel 4/5 (4:9). 8. FC Aarau 4/4 (6:9). 9. FC Yverdon Féminin 4/0 (0:15). 10. FC Rapperswil-Jona 4/0 (3:21).