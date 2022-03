Badminton Yonex Swiss Open 2022 endet mit positiver Bilanz

Yonex Swiss Open Einen Krimi zum Abschluss: Das Yonex Swiss Open 2022 in Basel ist beendet Das Badminton Swiss Open endet nach einem spannenden Finaltag – Turnierdirektor Christian Wackernagel zeigt sich zufrieden. Isabel Langer 27.03.2022, 21.47 Uhr

Turnierdirektor Christian Wackernagel freut sich über die 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Swiss Open 2022. Boris Bürgisser

Isabel Lohau und Mark Lamsfuss gehen zu Boden, ihr Trainer schlägt die Hände vors Gesicht: Das deutsche Mixed-Doppel hat das Final der Badminton Yonex Swiss Open in Basel gewonnen. Das Spiel gegen das malaysische Mixed-Doppel, bestehend aus Soon Huat Goh und Shevon Jemie Lai, hat sich im Laufe der Partie zu einem richtigen Krimi entwickelt. Verlieren die deutschen den ersten Satz noch deutlich mit 12:21, zeigen sie spätestens im zweiten, warum sie hier verdient im Final stehen.

Nach dem zwischenzeitlichen Stand von 15:15 kann das deutsche Duo den zweiten Satz mit 21:18 für sich entscheiden. Es ist das einzige Spiel an diesem Finaltag, in dem es einen dritten Satz gibt. Wieder ist es ein ausgeglichenes Spiel, wie bereits im zweiten Satz, aber Deutschland behält in den entscheidenden Momenten die Nerven und entscheidet den letzten Satz mit 21:15 für sich.

Viermal setzt sich der Favorit in 2:0-Sätzen durch

Auch die anderen vier Spiele dieses Tages haben einiges zu bieten. So gewinnt die Inderin P.V. Sindhu vor den Augen einer grossen Anhängerschaft in der Halle das Damen-Einzel. Letztes Jahr hatte sich die Weltrang-Siebte noch im Final geschlagen geben müssen, dieses Mal gewinnt sie souverän gegen die Thailänderin Busanan Ongbamrungphan in 2:0-Sätzen.

Im Männer-Einzel setzt sich, der als Nummer vier gesetzte Indonesier Jonatan Christie gegen den Inder H.S. Prannoy mit ebenfalls 2:0-Sätzen durch. Im Frauen-Doppel verliert Deutschland das erste Spiel des Tages gegen das bulgarische Team. Die Gewinnerin des Mixed-Doppel Lohau und ihre Partnerin Linda Elfer verlieren gegen die Schwestern Gabriela und Stefani Stoeva, die sich in den letzten drei Jahren noch im Final geschlagen geben mussten.

Bei den Herren setzt sich im Doppel das Team aus Indonesien durch. Fajar Alfian und sein Landsmann Muhammad Ardianto gewinnen in einem spannenden und von langen Ballwechseln geprägten Spiel gegen die Malaysier Sze Fei Goh und Nur Izzuddin.

Positive Bilanz, trotz Corona und Sonnenschein

Turnierdirektor Christian Wackernagel zeigt sich nach den Swiss Open zufrieden. «Die Zuschauerresonanz ist positiv gewesen. Wir konnten im Vorfeld schlecht abschätzen, wie es nach drei Jahren wird, aber es kamen rund 10'000 Zuschauenden. Das ist positiv.»

Und das, obwohl zum einen das Wetter hervorragend war und zum anderen Zuschauermagnet und Weltranglisten Erster Viktor Axelsen krankheitsbedingt gefehlt hatte. «Das hat auch einen Einfluss. Wir hoffen, dass er das nächstes Jahr dann nachholen kommt.»

Im Helferbereich hatte man sich im Vorfeld abgesichert und die (Corona-)Ausfälle durch Springer ersetzen können. Zudem halfen sich die verschiedenen Ressorts gegenseitig und konnten so ein erfolgreiches Turnier auf die Beine stellen.

Die Resultate des Swiss Open 2022:

Damen. Halbfinal. B. Ongbamrungphan (THAI) – K. Gilmour (GB) 21:16, 21:18. P. Sindhu (IND) – S. Katethong 21:18, 15:21, 21:19. Final. P. Sindhu (IND) – B. Ongbamrungphan (THAI) 21:16, 21:8.

Herren Halbfinal. J. Christie (INDO) – S. Kidambi (IND) 18:21, 21:7, 21:13. Final. J. Christie (INDO) – H. Prannoy (IND) 21:12, 21:18.

Damen-Doppel. Final. S. Stoeva, G. Stoeva (BUL) – L. Elfer, I. Lohau (GER) 21:14, 21:12.

Herren-Doppel. F. Alfian, M. Ardianto (INDO) – S. F. Goh, N. Izzuddin (MAL) 21:18, 21:19.

Mixed-Doppel. Final. I.Lohau, M. Lamsfuss (GER) – S. H. Goh, J. Lai (MAL) 12:21, 21:18, 21:17.