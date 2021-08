Conference League Zlatan, die Zuschauer und ein grosses Ziel: So tickt der nächste Gegner des FC Basel Der Gegner des FC Basel in den Conference-League-Playoffs, Hammarby IF, hat nicht nur wegen seines Mitbesitzers eine bewegte Geschichte. So viele Fans wie der Verein aus Stockholm hat kein anderer skandinavischer Klub. Céline Feller 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abgebrochen, beschmutzt und den Kopf verdeckt: So zeigen Malmö-Fans ihren Unmut über Zlatan Ibrahimovics Einstieg bei Hammarby. Keystone

Judas. In Grossbuchstaben. Mit silbrigweisser Farbe haben sie dieses Wort auf die Eingangspforte zu seiner Wohnung in Södermalm gesprayt. Oder wahlweise auch: Zödermalm. Das Z am Anfang des Namens des Stadtviertels von Stockholm dient als Anlehnung an seinen Namen: Zlatan Ibrahimovic. Keinem Geringerem gehört die Wohnung hinter dem besprayten Eingang. Ihm, den die Fans von Malmö FF einst vergötterten – und heute nur noch verachten. Der Gott, wie der vielleicht polarisierendste Fussballer der jüngeren Fussballgeschichte sich gerne auch selbst nennt, wurde zum Judas im Süden Schwedens. Weil er tat, was man als Idol eines Vereins nie tun sollte: Beim Rivalen einsteigen.

Zlatan Ibrahimovic wuchs im Malmöer Problemviertel Rosengard auf. Es gibt dort einen ihm gewidmeten Fussballplatz, den «Zlatan Court». Als Hommage an den bekanntesten Einwohner, welchen der Ort je hervorbrachte. Eine ähnliche Huldigung wurde Ibrahimovic vor zwei Jahren vom Malmö FF zuteil. Jenem Verein, dem Ibrahimovic in der Jugend angehörte, bei dem er seinen ersten Profivertrag unterschrieb und seinen Durchbruch schaffte.

Eine Passantin läuft an der Haustür vorbei, an der unmissverständlich steht: Judas. Gemeint ist Zlatan Ibrahimovic. Keystone

Malmö widmete ihm eine Statue vor dem Stadion, feierlich wurde sie eröffnet, natürlich im Beisein des mehrfachen schwedischen Fussballers des Jahres. Eine Zeremonie für ihn, seine Heimat, und als Symbol seiner Verbundenheit, die er trotz seiner Globetrotter-Karriere immer bewahrt hatte. Eine Geschichte, wie sie im modernen Fussball ob seiner Rarität noch spezieller schien. Doch dann tat Zlatan, was Zlatan eben tut: Provozieren.

Toiletten-Sitze, Mülltüten und eine abgetrennte Nase

Eineinhalb Monate nach der Enthüllung der Statue erwarb Ibrahimovic 50 Prozent am Unternehmen AEG Sweden – und damit einen knappen Viertel am Fussballverein Hammarby IF. Denn AEG besitzt nicht nur Anteile an Ibrahimovics Ex-Verein LA Galaxy, sondern besass bis zu Ibrahimovics Einstieg auch 47 Prozent an Hammarby. Der Junge aus Malmö als Mitbesitzer eines Vereins aus der reichen Hauptstadt – ein No-go. Die Rivalität der beiden Vereine Malmö und Hammarby stieg ins Unermessliche. Vor Ibrahimovics Anteilskauf hatte Malmö grössere Feindbilder als Hammarby. Jetzt gibt es niemanden mehr, der mehr verachtet wird – abgesehen von Ibrahimovic selbst natürlich.

Deutlich machten das die Malmö-Anhänger nicht nur mit dem Besprayen der Eingangstür. Die Statue von Ibrahimovic wurde mehrfach zerstört, umgestossen, seiner Nase entledigt oder mit Spruchbannern bedeckt. Ab und an hängen auch WC-Sitze am Arm und verdecken Mülltüten den Kopf jenes Mannes, den sie einst so liebten. «Es gibt keine Grenzen der Möglichkeiten, wie gross Hammarby werden kann», sagte Ibrahimovic nach Verkündung des Deals im Herbst 2019. Und es habe nichts mit seinem Ursprung, seinen Wurzeln zu tun.

Die Fans von Malmö aber erachten seine Unterstützung für Hammarby, den Gegner des FC Basel in den Playoffs zur Conference-League-Gruppenphase, als Hochverrat. «Bei jedem Spiel laufen wir nun an der Statue vorbei und sehen nicht mehr den Fussballer Zlatan Ibrahimovic, sondern den Hammarby-Investor Zlatan Ibrahimovic», sagte ein Vorsteher eines Fan-Klubs damals enttäuscht.

Wütende Malmo-Fans rissen Ibrahimovic die Nase seiner Statue ab. Keystone

Aber Hammarby ist nicht nur Zlatan. Der Verein hatte schon vor seinem Einstieg eine bewegte und grosse Geschichte. Eine, die mit Axel Robert Schönthal beginnt, einem schwedischen Ingenieur mit einer ausgeprägten Leidenschaft für den Rudersport.

Schönthal organisierte zuerst jahrelang Ruderanlässe in Stockholm, doch dann, 1889, wollte er mehr. Er gründete den Verein Hammarby Roddförening, Hammarbys Rudervereinigung, benannt nach einem Ortsteil in Södermalm. Schnell kamen weitere Sportarten dazu, was einen neuen Namen erforderte. So entstand Hammarby Idrottsförening, oder kurz: Hammarby IF – Hammarbys Sportklub. 1915 kam die Fussballabteilung dazu.

Jahrzehntelang pendelte diese zwischen der höchsten und der zweithöchsten schwedischen Liga hin und her. Der Verein erhielt den Ruf einer Fahrstuhlmannschaft. Auf den ersten grossen Titel der Vereinsgeschichte musste Hammarby bis 2001 warten, als er überraschend die schwedische Meisterschaft gewann. Doch acht Jahre später schlug das Schicksal einer Fahrstuhlmannschaft wieder zu: Abstieg. 2011 ging es beinahe noch eine Liga runter. «In dieser Zeit wurde der Klub schlecht geführt. Es gab nur kurzfristiges Denken», begründet Gustaf Rauer, der für die Stockholmer Tageszeitung Dagens Nyheter schreibt, die sportliche Talfahrt.

Der höchste Schnitt in ganz Skandinavien

Doch zwei Faktoren ermöglichten Hammarby den Ausweg aus der Krise: Eine neue Führung und ein neues Stadion. Im Schnitt über 20000 Zuschauer machten 2014 in der Tele2 Arena den Klub wieder erstklassig. Vor zwei Jahren wurde er Dritter, im vergangenen Jahr gewann er den schwedischen Cup – und ist dadurch für die Qualifikation der Conference League berechtigt. Ein Vorstoss in die Gruppenphase wäre eine grosse Überraschung. Rauer sagt:

«Hammarby ist der grosse Aussenseiter. In Schweden hat man grossen Respekt für Basel, weil sie international erfolgreich waren.»

Die Spieler von Hammarby IF jubeln in den Vorstoss in die Playoffs der Conference League. Keystone

Hammarby selbst war noch nie in der Gruppenphase der Champions oder Europa League. Die bisherigen Auftritte beschränken sich auf den Uefa-Cup und den Europapokal der Pokalsieger, zwei Wettbewerbe, die es in dieser Form nicht mehr gibt. In diesem Jahr soll es mit der Conference League klappen – gleich beim ersten Versuch. Bei diesem grossen Ziel kann Hammarby auf seine Fanszene zählen. Vor der Corona-Pandemie kamen im Schnitt 24000 Zuschauer in die Tele2 Arena, die sich der Verein mit Rivale Djurgårdens IF teilen muss – der mit Abstand grösste Zuschauerschnitt in Skandinavien. «Die Fans sind enthusiastisch und laut», sagt Rauer, «das war schon immer so.» Und sie haben einen Sinn für spezielle Aktionen.

Vor jedem Saisonauftakt treffen sich rund 10000 Anhänger in Södermalm. Sie versammeln sich zum obligaten Fanmarsch, der sie ins Heimstadion führt. 2017 war da keine Ausnahme. Doch damals war es so viel mehr als ein Fanmarsch, der die Liebe zum eigenen Klub ausdrückt. Nur zwei Tage zuvor hatte ein islamistischer Attentäter in Stockholm vier Menschen umgebracht, die Stadt war noch immer in Alarmbereitschaft. Und doch setzte sich der Fanmarsch in Bewegung. Um für Frieden, Freiheit, Fröhlichkeit und Toleranz einzustehen. Weit mehr als 10000 Menschen kamen an diesem Tag. «Sie marschierten für uns alle», pries die schwedische Zeitung Aftonbladet den Marsch der Fans.

Diese Stimmung erwartet den FC Basel im Rückspiel. Youtube

Aufgrund der Fans gilt Hammarby als besonders heimstark. Dazu kommt der Kunstrasen. In der 3. Qualifikationsrunde gegen den FK Čukarički verlor Hammarby auswärts 1:3, daheim gab es ein 5:1. Von neun Liga-Heimspielen verlor das Team von Milos Milojevic erst eines. Rauer erklärt:

«Auf Kunstrasen kann die Mannschaft schneller spielen. Das hilft, denn sie spielt offensiv und setzt den Gegner früh unter Druck.»

Vor allem Gustav Ludwigson und Astrit Selmani sorgen mit ihrer Geschwindigkeit und Treffsicherheit für Unruhe.

Treffsicherheit und Unruhe wären auch passende Attribute für Ibrahimovic. Dass er je bei Hammarby spielen wird, ist aber unrealistisch. Zwar trainierte er während der Coronapause bei Hammarby, um sich fit zu halten – aktuell ist er verletzt, noch bis 2022 bei der AC Milan unter Vertrag und auch danach kaum ein Kandidat für eine Rückkehr nach Schweden. Auch als Zuschauer wird «Ibra» den FCB-Spielen kaum beiwohnen, seine Besuche bislang waren rar. Vielleicht werden es ja mehr, wenn Hammarby den FCB ausschaltet und die erste Gruppenphase seit Ewigkeiten erreicht.