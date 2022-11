Teofillo Cubillas ist zurück in Basel und besucht FCB und bz

Perus Pele Zu Besuch bei alten Bekannten: Teofilo Cubillas ist zurück und lobt Basel, obwohl er damals nicht glücklich wurde Der peruanische Stürmer Teofilo Cubillas war ein Weltstar, als er 1973 nach Basel kam. Beim FCB wurde er damals nicht glücklich, doch dem Klub ist er noch heute sehr dankbar. Eine Begegnung. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

49 Jahre nach seiner Ankunft in Basel stattet der damalige FCB-Star der Stadt erneut einen Besuch ab. Roland Schmid

Teofilo Cubillas rechnete mit einer problemlosen Einreise, als er am Mittwoch am Flughafen Zürich ankam. Doch der Zollbeamte, der seinen Pass kontrollierte, runzelte die Stirn, während er den Pass des Peruaners kontrollierte. «Cubillas… Cubillas…», murmelte er leise vor sich her, um schliesslich aufzublicken und zu fragen: «Sind Sie nicht der Cubillas, der vor langer Zeit in Basel Fussball gespielt hat?»

Es ist sogar sehr lange her: Vor 49 Jahren kam Teofilo Cubillas zum FC Basel, der damals soeben seinen fünften Meistertitel in der Ära unter Helmut Benthaus gefeiert hatte. Und obwohl er nur für ein halbes Jahr hier war, erinnert man sich heute noch in dieser Stadt – und offenbar auch anderswo in der Schweiz – an den Weltstar, welcher es in einer Wahl der International Federation of Football History & Statistics unter die besten 50 Fussballer aller Zeiten schaffte.

Nun weilt der 73-Jährige, der sonst in Miami zu Hause ist, für ein paar Tage in Basel. Eingeladen hat ihn der Basler Heimweh-Peruaner Marco Schwarz, der Organisator der Lateinamerika-Ausstellung in der Messe Basel von letzter Woche. Während seiner Stippvisite traf Cubillas erstmals nach all den Jahren alte Weggefährten wieder, die mit ihm damals die Kabine geteilt hatten: Spieler wie Roland Paolucci, Bruno Rahmen, Otto Demarmels und natürlich Karli Odermatt, der ihm als «Playmaker» und Captain in bleibender Erinnerung geblieben ist.

Fast zu Tränen rührte ihn jedoch, dass beim kleinen Empfang im Joggeli auch Helmut Benthaus vorbeischaute. «Ich hatte ja viele Trainer», sagt der Südamerikaner beim Gespräch im Hotel Victoria beim Bahnhof, «aber Benthaus war mit Sicherheit besonders prägend für meine weitere Karriere.» Der FCB-Trainer, heute 87-jährig, kümmerte sich damals intensiv um den Neuzugang: Dieser war der einzige Vollprofi im Kader und stand dem Meistermacher somit immer zur Verfügung.

Cubillas erinnert sich, dass er zweimal, manchmal sogar dreimal pro Tag zum Training antraben musste. «Benthaus übte mit mir gerne weiträumige Spielzüge ein, weil ich in Südamerika nur Ballbesitzfussball kannte.» Aber auch an der Physis wurde hart gearbeitet. «Und ich lernte hier Disziplin und Pünktlichkeit», erklärt er, «danke FC Basel.»

Ruedi Reisdorf und die 100'000 Dollar

Trotzdem konnte er nicht die erhofften Akzente setzen, was niemand mehr bedauerte als Ruedi Reisdorf. Der 2016 verstorbene Basler Transportunternehmer, der dem FCB als Geldgeber eng verbunden war, hatte Cubillas im wahrsten Sinne des Wortes eigenhändig nach Basel geholt. Reisdorf hatte bei einem von ihm organisierten Benefiz-Spiel in Basel den zweifachen Torschützen wirbeln sehen und ihn nach dem Schlusspfiff spontan gefragt, wie viel er denn kosten würde. «100 000 Dollar», sagte Cubillas sozusagen aus dem hohlen Bauch heraus. Er hatte zwar neben dem Fussball eine Ausbildung als Buchhalter absolviert, aber von Gelddingen im Fussballbusiness hatte er keine Ahnung. Jedenfalls rechnete er nicht damit, jemals wieder etwas von Reisdorf zu hören.

Auch mit 73 noch technisch versiert: Teofilo Cubillas jongliert bei seinem Besuch in Basel vor dem Bahnhof mit dem Ball. Roland Schmid

Umso grösser die Überraschung, als der Basler wenig später «Perus Pelé», wie er genannt wurde, in Lima besuchte. Reisdorf hatte mit seinem Unternehmen in Peru eine grössere Geldmenge erwirtschaftet, die er aber nicht ausser Land transferieren durfte. Dieses Geld wollte er nun für Cubillas verwenden. Der hatte jedoch keine Lust auf Europa und wandte sich in seiner Not an den Präsidenten von Alianza Lima, worauf sich der Marktwert des Spielers innert Stunden auf wundersame Weise plötzlich verdreifachte.

Reisdorf war aber bereit, auch diese Summe – umgerechnet eine Million Franken – zu bezahlen. Und so sass Teofilo Cubillas wenig später im Flieger in die Schweiz, wo ihm die Basler einen herzlichen Empfang bereiteten. Schliesslich hatte er an der WM 1970 in Mexiko mit fünf Toren eindrücklich auf sich aufmerksam gemacht.

Odermatt beschwerte sich über den hohen Lohn

Gleich im ersten Spiel gegen Chênois erzielte er den einzigen Treffer. Er selber vermag sich nicht mehr zu erinnern, wofür er sich ausdrücklich entschuldigt. Unvergesslich ist ihm hingegen vor allem die Kälte, die ihm schon bald zu schaffen machte: «Ich zog mir im Training eine Trainerhose und einen dicken Pullover über, mein Gesicht rieb ich mit Wärmecrème ein.» Es versteht sich von selbst, dass die anderen Spieler sich darüber wunderten. Dass sie ihn auch schnitten, wie in all den Jahrzehnten seit seinem Abgang immer wieder kolportiert wurde, kann er nicht bestätigen.

Teofilo Cubillas unterzeichnet nach seiner Ankunft in Basel 1973 auf der Tribüne ein Porträt KEYSTONE

Auch Karli Odermatt will nichts davon wissen. Man solle doch bitte endlich «mit diesem Saich» aufhören, erklärt er am Telefon. Ja, es habe jemand Cubillas’ Lohnausweis per Zufall am Boden gefunden, damals, als die «Lohngüggli» noch jeweils Ende des Monats auf dem Landhof ausgezahlt wurden: «Ich werde aber bis ans Ende meiner Tage nicht erzählen, wer es war.» Und ja, als Captain habe er sich im Auftrag der Mannschaft bei der Klubleitung darüber beschwert, dass Cubillas soviel mehr verdiene als alle anderen.

Die Hälfte der Ablöse diente der Ausbildung der Kinder

Aber am Ende sei dieser nicht deswegen in Basel gescheitert, sondern, weil er mit den klimatischen Bedingungen nicht zurechtkam. «Er wollte nur mit Nockenschuhen spielen. Mit ihnen allerdings fand er auf dem oft rutschigen Terrain keinen Halt.» So hatte Cubillas mehr mit sich selbst zu kämpfen als mit den Gegnern, denen er fussballerisch weit überlegen war.

Teofilo Cubillas posiert mit FCB-Captain Karli Odermatt. Der war eifersüchtig auf den hohen Lohn des Peruaners. Keystone

Nach bloss acht Pflichtspieltreffern bei 20 Einsätzen wechselte er im Dezember 1973 nach Porto, für 400 000 Dollar. Die Hälfte des Gewinns zahlte Ruedi Reisdorf auf ein Sperrkonto ein, das Cubillas später für die Ausbildung seiner drei Kinder nutzen durfte. Die andere Hälfte spendete der Basler Unternehmer für karitative Zwecke. «Er hat mir mit seiner Güte den Weg gezeigt», sagt der erste ausländische Star in Rotblau, der immer zu Weihnachten 800 Körbe mit Lebensmitteln und Spielen an bedürftige Familien verteilen lässt. «Er ist und war ein Gentleman», zeigt sich Karli Odermatt beeindruckt, «neben und auf dem Fussballplatz.»

Teofilo Cubillas selbst bezeichnet es als seine grösste Leistung, dass er in über 600 Partien nie Rot und nur ein einziges Mal die gelbe Karte sah – und auch die nur, weil ihm der Ball unabsichtlich an die Hand gesprungen war. «Der Schiedsrichter entschuldigte sich sogar bei mir, während er mir die Karte zeigte.»

