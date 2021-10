Der FC New Stars ist bereit für eine neue Ära.

Basels Sportvereine Der FC New Stars Basel: Ein Fussballverein nur für Frauen Den FC New Stars gibt es erst seit 2013, dennoch könnte er bald in der 1. Liga spielen. Schuld am schnellen Erfolg ist Gründer und Präsident Dean Krexa-Brown. Doch genau jetzt übergibt er das Zepter in neue Hände. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Dean Krexa-Brown posiert in seinem Restaurant mit den Trophäen seines Vereins. Bild:Riccardo Ferraro

Es ist Mittagsservice im Restaurant zur Waage in Reinach. Sowohl die Terrasse als auch die Innenräume sind an diesem warmen Herbsttag gut gefüllt. Agil und schnell laufen die Kellnerin und der Kellner hin und her, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen. An einem Tisch bleibt der Kellner etwas länger stehen. Er wird angesprochen auf das, was er neben seinem Job im Restaurant macht – den Fussball.

Dean Krexa-Brown, geboren in England und aufgewachsen in Deutschland, hat im Fussball viel gesehen. «Ich habe mich da selbst hochgearbeitet, ich war sowieso ein Sportler. Ein Strassenfussballer halt. Dort, auf der Strasse, wurde ich entdeckt und kam so zum Vereinsfussball», erklärt er. Von den Junioren des SV Darmstadt geht Krexa-Brown zu Eintracht Frankfurt. Dort spielt er sich bis in die erste Mannschaft hoch und darf sogar ein Spiel in der Bundesliga ran. Es folgen Stationen bei den Queens Park Rangers, Fulham und den Reserven von LA Galaxy und PSG. 1995 geht er zurück nach Frankfurt, wo seine Trainerkarriere bei den Junioren startet.

Drei Jahre später zieht es ihn in die Schweiz. Hier ist er erst als Spieler in der ersten Liga bei Nordstern und später beim FC Concordia Basel engagiert, ehe er sich zum FC Reinach verabschiedet. In Reinach wird er zur Legende. Zehn Jahre ist er dort Spieler, Trainer und oft sogar beides. «Sie nennen mich dort immer noch den Legendentrainer», sagt Krexa-Brown und lacht.

Der Wechsel in den Frauenfussball ist ein Zufall. Einer der 2. Liga-Spieler von Krexa-Brown hat damals eine Freundin, die in Allschwil Fussball spielt. Das Team sucht einen Trainer – Krexa-Brown probiert es. Und wie das mit Interimstrainern manchmal so läuft, bleibt er. Statt im Juniorenbereich ist Krexa-Brown nun im Frauenfussball gelandet. Das Männerteam gibt er auf.

Frauenfussball als Entwicklungsmöglichkeit

2013 gründet Dean Krexa-Brown sein eigenes Frauenteam. Er übernimmt den FC Morgarten, der sich 2012 zurückgezogen hatte. Und gründet mit Spielerinnen aus Allschwil und den OB Frauen ein neues Team: die New Stars. Das einzige reine Frauenteam Basels ist geboren. «Ich hatte mich in der Region etwas umgeschaut und gemerkt, dass im Frauenfussball noch etwas erreichbar ist. Im Männerfussball hatte ich schon fast alles erlebt, und der Frauenfussball war eine Herausforderung für mich», erklärt Krexa-Brown. Seine Erfahrung überträgt sich schnell auf das Team und es folgen erfolgreiche Jahre. Neben dem Aufstieg in die 2. Liga, steht das Team drei Mal im Basler Cupfinal.

FC New Stars Basel Gründungsdatum: Ursprungsverein: 13. 5. 1934, Umbenennung in New Stars: 2013 Mitglieder: 30 Vereinsfarbe: weiss Motto: Wir verlieren nie – entweder wir gewinnen oder wir lernen. Heimstätte: FCB Campus Liga (1. Mannschaft): 2. Liga Frauen Grösste Rivalen: Es gibt keine Rivalinnen, im Frauenfussball herrscht viel Respekt. Grösste Erfolge: 2015 Aufstieg in die 3. Liga, 2017 und 2019 Aufstieg in die 2. Liga, 2017 und 2019 Basler Cup Sieger, 2021 Basler Cup-Finalistinnen Das unterscheidet uns von anderen Vereinen: Wir sind ein reiner Frauenfussballverein und konzentrieren uns auf die Entwicklung von diesem. Bekannte Spielerinnen: Danique Stein, Egzona Seljimi, Maya Hügin, Varenka Strobel, Larissa Ziegler



Die One-Man-Show hat bald ein Ende

Auch wenn immer das Team als Ganzes im Vordergrund steht, waren zeitweise prägende Spielerinnen dabei. So spielten beispielsweise Danique Stein und Egzona Seljimi, welche nun beide ein Team der FCB Frauen coachen, bei den New Stars. «Nach neun Jahren merkte ich, dass es in dieser Zusammensetzung nicht weiter hochgehen kann», sagt Krexa-Brown. Es muss eine Entscheidung her.

In diesem Moment kommt etwas Glück dazu. Die Frauenabteilung der BSC Old Boys hat Probleme und zieht sich zurück. Da nicht wenige dieser 1.-Liga-Fussballerinnen zu den New Stars wechseln, ist das Team nun in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Zu diesem Schritt gehören jedoch neue Ziele, ein neuer Vorstand und Trainer. «Ich werde mich zurückziehen und es wird ein neues Präsidium gewählt», erklärt Krexa-Brown.

Der Verein hat eine Partnerschaft mit den FCB-U19-Damen vereinbart und möchte am besten noch in dieser Saison in die 1. Liga aufsteigen. Neu sollen auch Juniorinnen einen Platz im Verein haben. Krexa-Brown hingegen wird sich anderswo, dem Scouting oder der Datenanalyse widmen. «Es gibt schon einige Anfragen», sagt er. Für die Zukunft wünscht er sich, dass sich die Aufmerksamkeit im Frauenfussball positiv weiterentwickelt.

Es ist nun 13.30 Uhr, die Kellnerin macht Feierabend und Dean Krexa-Brown setzt sich hin. Er holt sich einen Wurstsalat und sinniert über die erfolgreiche Zeit als Fussballer, Trainer, Amateurligalegende und Präsident des eigenen Fussballvereins.

Nachgefragt bei Capitaine und Vorstandskandidatin Seline Röthlisberger

Die Probleme bei den OB-Frauen führen Seline Röthlisberger zu den New Stars. Dort wurde sie schnell zur Capitaine und steht an der kommenden GV für einen Platz im Vorstand zur Wahl.

Fussballerin Seline Röthlisberger vom FC New Stars Basel. Kenneth Nars / BLZ

Warum sind die News Stars ein besonderes Team?

Seline Röthlisberger: Weil wir eine gute Altersmischung haben und uns gegenseitig unterstützen. Der Übergang von den New Stars letztes Jahr zu den New Stars in diesem Jahr hat gut funktioniert, vor allem wenn man bedenkt, dass wir komplett neu zusammengestellt wurden.

Was ist das Verrückteste, was Sie beim FC New Stars erlebt haben?

Das ist noch nicht viel. Ich bin ja erst im Juli von OB dazugestossen, also relativ kurzfristig vor dem Saisonstart. Ich glaube, das Verrückteste war eben genau das, dass es aus dem Nichts kam. Der Teil des Teams, der von OB kommt, hatte von einem Tag auf den anderen keinen Verein mehr und hat dann etwas Neues gesucht. Zusammen mit dem Förderverein Anstoss haben wir über Nacht nach Lösungen gesucht und uns dann dazu entschlossen, Dean und den FC New Stars zu kontaktieren. Wir wussten, dass er mit dem Team in der 2. Liga spielte. So mussten wir kein neues Team gründen und nicht unten in der 4. Liga anfangen. Das Ganze war völlig spontan und nur möglich, weil ich mitbekam, dass die New Stars wegen zu wenig Spielerinnen auch nicht genau wussten, wie sie in die Saison starten sollen.

Welche Personen machen den Verein zu dem, was er ist?

Im Moment besteht der Verein aus genau einem Team. Ich würde sagen, das ganze Team ist dafür verantwortlich und trägt dazu bei. Zusammen natürlich mit Dean, der das Ganze vor ein paar Jahren auf die Beine gestellt hat und jetzt eine Neuaufgleisung überhaupt möglich machte. Hier sind viele Leute bereit, sich ehrenamtlich im Vorstand zu engagieren, das Team zu führen und auch drum herum etwas Neues aufzugleisen. Wir haben vor, nicht mehr nur aus einem Team zu bestehen, sondern den Verein im Aktiv- und Juniorinnenbereich zu erweitern. Gemeinsam für den Mädchen- und Frauenfussball.

Wenn jemand in euer Team kommen möchte, wie muss sie drauf sein?

Nicht zu verletzungsanfällig (lacht). Nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie vom Typ her passt. Sie sollte aufgestellt und offen sein. Dazu braucht es eine gewisse Ernsthaftigkeit und trotzdem eine Prise Lockerheit. Wir betreiben hier keinen Leistungssport und haben trotzdem sehr klare sportliche Ziele. Besonders wertvoll sind Spielerinnen, welche mitanpacken möchten und bereit sind, auch für den Frauenfussball in der Region zu wirken.

Welches Motto beschreibt den Verein am besten?

Es ist eher ein Wort: aufsteigend.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Dass wir uns in der Region beweisen und durchsetzen können. Wir möchten den vielen Kritikern, und diese Leute gibt es wirklich, zeigen, dass es sich hier nicht um ein Ein-Tages-Projekt mit viel Eigennutz handelt. Dass wir nicht nur eine 2. Liga Frauenmannschaft sind, die einfach aufsteigen will. Der grösste Wunsch ist, dass wir etwas Nachhaltiges für den Mädchen- und Frauenfussball auf die Beine stellen.