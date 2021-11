Die Starwings verlieren in Luzern ein äusserst einseitiges Derby

Basketball Einseitiges Derby: Die Starwings sehen in Luzern kein Land Die alemannische Basket-Schweiz hat sich verändert. Nicht mehr die Starwings aus Birsfelden sind das Mass aller Dinge, sondern das Innerschweizer Konstrukt na­mens Swiss Central Basketball aus Luzern. Im ersten Direktvergleich der Saison verlieren die Gäste aus Birsfelden in der Innerschweiz mit 57:79 (26:43). Simon Leser 07.11.2021, 11.53 Uhr

Auch Ilija Vranic (rechts) konnte in Luzern die deutliche Starwings-Niederlage nicht verhindern. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE (24.10.21)

Nur gerade in den ersten zwei Minuten war das Deutschschweizer Derby zwischen Swiss Central aus Luzern und den Starwings aus Birsfelden spannend, denn von der Leuchttafel leuchtete ein 6:4 für die Innerschweizer auf. Doch dann trennten sich die Wege der Lu­zerner und Unterbaselbieter. Sukzessive erhöhten die Gastgeber das Skore und waren in allen Bereichen besser. In gewissen Punkten sogar deutlich besser.