Die Starwings zittern sich gegen Neuchâtel zum 73:70-Sieg

Basketball Fünf Monate nach der Sensation: Die Starwings gewinnen gegen Neuchâtel erneut Im fünften Saisonspiel gibt es für die NLA-Basketballer der Starwings den zweiten Sieg. Im Heimspiel gewinnen die Birsfelder gegen Neuchâtel mit 73:70 (33:34). Die Starwings machten es mehrmals unnötig spannend. Beinahe wurden sie bestraft. Simon Leser 31.10.2021, 19.24 Uhr

Devin Cooper (im gelben Shirt) war der Antreiber der Starwings im Spiel gegen Neuchâtel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Als die Basketballer der Starwings letztmals in Birsfelden auf Union Neuchâtel trafen, gab es eine Sensation. Eine, die kaum einer für möglich gehalten hätte. Denn die Birsfelder bezwangen im Mai im Halbfinale der Playoffs die Neuenburger mit 89:75 und zogen ins Finale ein. Fünf Monate sind seither vergangen. Und sowohl die Starwings als auch Neuchâtel sind weit von ihrer Verfassung im Frühling entfernt. Denn beide hatten in dieser Saison vor dem ersten Direktduell in vier Spielen drei Mal verloren. Und so empfingen die neuntplatzierten Starwings die achtplatzierten Neuenburger. Ein Kellerduell – fünf Monate nach dem Halbfinalduell. Und erneut ging es an die Starwings.

Sébastien Davet ist der entscheidende Mann

Die Birsfelder verdienten sich den Erfolg in einem Spiel, das durch ein Auf und Ab charakterisiert war, durch viel Leidenschaft. Nach geglücktem Start wog das Geschehen bis zum Halbzeitstand von 33:34 aus Sicht der Starwings hin und her. Vor allem Sébastien Davet bekundete lange Zeit Mühe. Das Heimteam aus Birsfelden kam jedoch wie geladen aus der Halbzeitpause. Plötzlich sassen die Dreipunktwürfe regelmässiger, wobei sich vor allem Branislav Kostic, der für das Heimteam die meisten Punkte sammelte, in den Fokus spielte. Beim Stand von 51:38 sprach nur noch wenig für die Neuenburger. Doch die Starwings gaben den Vorsprung innerhalb von zweieinhalb Minuten wieder her, weil sie unkonzentriert wurden. Beim Stand von 58:58 im letzten Viertel war alles offen.

Doch dann folgte der Auftritt des zuvor so unsicheren Sébastien Davets. Drei Dreier in Folge gelangen den Starwings nach dem 58:58, zwei Mal war Davet dafür verantwortlich. Doch erneut verpassten es die Starwings Ruhe ins Spiel zu bringen. Und mussten sich deshalb am Ende glücklich schätzen, dass die Neuenburger beim Stand von 71:68 es verpassten, einen Dreier im Korb unterzubringen. Es ermöglichte letztendlich den hart erkämpften 73:70-Sieg und somit den zweiten Vollerfolg für die Starwings im fünften Spiel.

Starwings – Neuchâtel 73:70 (33:34) Sporthalle Birsfelden. – 300 Zuschauer. – SR: Novakovic/Vitalini/Cid Prades Starwings: Cooper (18 Punkte), Kostic (19), Davet (12), Vranic (14), Rutherford (10), Johnson, Fasnacht, Pausa, Weibel, Babic. Neuchâtel: Fofana (14 Punkte), Granvorka (11), Colon (22), Martin (14), Anabir (5), Timberlake (4), Giddens, Gräser, Mehic, Chokoté, Tomat.