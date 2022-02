Starwings Basel setzt Pleitenserie in Genf fort

Basketball Fünfte Niederlage in Folge: Die Pleitenserie der Star Wings hält an Für die Basketballer aus Basel ist auswärts in Genf nichts zu holen. Sie verlieren am Ende deutlich mit 31:72. Isabel Langer 20.02.2022, 20.47 Uhr

Coach Dragan Andrejevic in Besprechung mit seinem Team. Bild: Keystone Martial Trezzini

Es will für die Baselbieter Starwings einfach nicht laufen. Am Samstagnachmittag holt sich das Team die fünfte Niederlage in Folge ab. Das letzte Qualifikationsspiel vor der Zwischenrunde endet für den Underdog gegen Genf mit einer deutlichen 31:72-Klatsche.